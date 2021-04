Hiçbir şey yapmayan adam

“Hastane ziyaretini uzun süredir yapmıyordum, hep erteliyordum. Ama sonunda yaptım, çünkü yanımda “O” vardı” demiş bir Japon. Başka birisi ise “Sağlıklı mesafeyi koruyarak O’nunla yürümekten çok mutluyum. Hem de konuşmak zorunda olmadan” Kimdir “O”? O, Shoji Morimoto adında, kendi deyimi ile “hiçbir şey yapmadan” para kazanan birisi.

Shoji Morimoto kimdir?

Morimoto, 37 yaşında bir Japon. Master derecesini aldıktan sonra bir yayınevinde işe girmiş. Ama iş ortamına uyamamış ve işten ayrılmış. İki olay şu andaki yaptığı işe ilham vermiş. Birincisi, yayınevinin patronu bir gün ona şöyle konuşmuş: “Burada olman veya olmaman fark etmiyor”. İkinci olarak da hiçbir şey yapmadan kendisine yemek verilen bir kişiyi görmüş. Haziran 2018’de bir Twitter hesabı açmış. Kendi reklamını şöyle yapmış “Yer, içer ve çok basit cevaplar verir, başka bir şey de yapmaz”. O günden bu yana 3000’den fazla istek almış. Twitter’da 270.000 takipçisi varmış. “Hiç bir şey yapmayan bir kişi kirala” (rent-a-person who does nothing) servisi önceleri bedava imiş. Şimdi her istek için 10.000 Japon Yen’i (96 dolar) alıyormuş.

Morito, gerçekten bir iş yapma taraftarı değil. Eşlik ettiği birisinin konuşmalarına verdiği en uzun cevap, kendi deyimi ile, “Ohh, geçekten mi?” imiş. Yanındaki kişinin “Devam et” demesi bile onu sinirlendiriyormuş. “Ben kimsenin arkadaşı değilim. İlişkinin getireceği yüklerden azadeyim. Yaptığım, hiçbir iş yapmadan, onlara yalnızlıklarında destek olmak olarak tanımlanabilir” diyor.

İş sayılmadan yaptığı bazı işler

Bilirsiniz belki hikâyeyi. Doktor, arkadaşlarından telefon almış “Gel, oyun masasına oturduk. Dörtlüyü tamamlamak için seni bekliyoruz”. Doktor giyinmeye başlayınca karısı merakla sormuş “Kimdir telefon eden? Ne oldu?” Doktor “Hastaneye önemli bir vaka gelmiş. Meslektaşlarım dörtlü konsültasyon için beni çağırıyorlar”. İşte bu gibi durumlarda doktoru yalan söylemeye itecek çağrı yapılmıyor; Morimoto gibi biri varsa dörtlüyü tamamlamaya o çağrılıyor.

İnsanlar oyuncu sayısını tamamlamanın yanı sıra çok çeşitli nedenlerle Morimoto’yu kiralıyormuş. Örneğin, bir yere yolculuğa çıkacak kişiler arkalarından el sallasın diye onu istiyorlarmış. Ya da boşanma davası açacak kişi, yanında birisinin varlığına ihtiyaç duyuyor. Morimoto, boşanma davası açacak kişinin yanında adliyeye gidiyormuş. Bu salgın dolayısıyla tükenmiş sağlık çalışanları, içlerini dökecek birisini istiyorlar. Morimoto imdada yetişiyormuş. Belki en ilginç müşterilerinden birisi de 36 yaşındaki bir kadın yazar olmuş; onu 10 kez kiralamış. Örneğin, bir erkekle tanıştığında Morimoto’dan yanında durmasını istemiş. Başka bir zaman da aşk konusunda konuşurken onu dinleyen, kiraladığı Morimoto olmuş. Yazar, işi gereği, kadınların kullandığı bir yetişkin eğlence tesisine giderken onu yanına almış. “Böyle bir tesise geldiğim için beni ayıplamadan dinledi” diyor.

Başka kullanım alanları

Yukardaki öyküyü bir Japon gazetesinden (The Mainichi, January 11, 2021) aldım. Shoji Morimoto’nın verdiği hizmet çok ilham verici. Böyle bir hizmet başka nerelerde kullanılır diye düşündüm. Aklıma birkaç yer geldi.

Böyle bir servis bazı ülkelerin meclislerinde çok yararlı ve ekonomik olurdu. Örneğin, sadece oylamaların yapılacağı zaman Morimotolar göreve çağrılır ve istenen konularda el kaldırıp indirmesi istenirdi. Böylece torbaya konmuş hukuk ile yasalar, torba torba yasalaştırılırdı. Ödemeler çağrı başına yapılacağından, meclislerin aşırı maliyetlerinden kurtulmuş olunurdu.

Başka bir uygulama alanı olarak da ülkelerdeki siyasal otorite emrindeki bilim kurulları aklıma geldi. Bilim kurulları Morimotolar’dan oluşturulurdu. Böylece gerçek bilim adamları “Nasılsa sözümüz dinlenmiyor” diye üzülmezdi. İşler ters giderse sorumluluk Morimotolar’a yüklenir, siyasi otorite pirüpak kalırdı. Ülkelerdeki bilim sözcüğü de kirlenmemiş olurdu.

Morimoto medyada, dünya liderleri ile yapılan röportaj görünümündeki programlar için de kullanılabilirdi. Morimoto, kendisine önceden verilen soruları liderlere sorar ve liderlerin anlattıklarını hiç sorgulamadan “Ohh, geçekten mi?” ifadesi ile dinlerdi.

Sonuç

Morimotolar ölmez, onlar her yerde…