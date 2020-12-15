Hijyen 4.0 pandemide Hayat’a destek verdi

COVID-19 pandemisinde belki de en iyi ticari hikayeler medikal, ilaç ve kimya sektörlerindeki şirketler tarafından yazılıyor. İstatistikler de Türkiye’de tüketicilerin yüzde 47’sinin evini pandemide daha fazla temizlediğini, yüzde 44’ünün daha sık çamaşır yıkadığını ortaya koyuyor. Kişisel temizlik trendleri de buna paralel bir tablo sergiliyor. Deterjan, ıslak mendil kullanımı tüm dünya gibi Türkiye’de de önemli ölçüde artış gösteriyor. Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, sektörde yıl sonu itibarıyla yüzde 15-17 arasında büyüme beklediklerini belirterek, “Bu tablo bir yandan da biz üretici firmalara önemli sorumluluklar yüklüyor” diyor.

Hayat kimya’nın temizlik kağıtlarında MENA Bölgesi’nde pazar lideri olduğunu vurgulayan Güler, şirketinin pandemide geliştirdiği hijyenik maskelerle fark yarattığının altını çiziyor. Pandeminin ilk günlerinde evden çalışma döneminde çalışanların inisiyatifiyle maske projesinin hayata geçirildiğini anlatan Güler, “2015’ten bu yana çocuk bezi için geliştirdiğimiz teknolojik altyapıyı maske tasarımında kullandık. Kulakları acıtmayan bant ve koruyuculuğuna güvenilir ürün ortaya çıkarmak istedik. 100 milyon lirayı aşan yatırım yaptık ama fark yaratan bir ürün geliştirdik. Bunu bu kadar kısa sürede geliştirmemizin arkasında teknoloji ve Ar-Ge alt yapımız vardı” diye anlatıyor süreci.

Endüstri 4.0 yaklaşımının Hayat Kimya üretim ekosisteminde uzun süredir ağırlığını hissettirdiğine vurgu yapıyor İbrahim Güler. Diyor ki, “Bunu hijyen 4.0 olarak da iş modellerimize uyarlayabiliriz. Hijyen 4.0 bizim için hep vardı. Pandemide kendimizi daha da geliştirdik. Bu bize hep üretimde hem de sahada avantajlar sağladı.”

İbrahim Güler’in verdiği bilgilere göre Hayat Kimya’nın Ar-Ge merkezinde 100’den fazla araştırmacı alternatif hammadde, ambalaj ve süreç geliştirme odaklı çalışmalar yürütüyor. Sanayi-üniversite işbirliği kapsamında 18 doktora öğrencisine tez sürecinde laboratuvarın kapılarını açtıklarını belirten Güler, Ar-Ge merkezinde ayrıca çevreci üretim için de araştırmaların sürdürüldüğünün altını çiziyor.

Güler’in şirketinde çok güvendiği konulardan biri de yapay zeka sistemleri. “Dünya çapında büyük üreticiler arasında ilk kez denenen ve çok ses getirecek bir yapay zeka projesi üzerinde çalıştığımızı gururla söylemek isterim” diyen Güler, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Temizlik kağıdı üretiminde, kağıt kopmaları ve sarmalar, üretimin yavaşlamasına, dolayısıyla verim kaybına neden olur. Biz de bir yapay zeka projesiyle kopmaları önleyecek bir sistem geliştirdik. Üretim esnasında elde ettiğimiz toplam 10 milyar veri üzerinde, 1.000’den fazla test yaptık. Kopmalar için yüzde 81 oranında doğru tahminlere ulaştık, kopma olmadan üretimin yapılacağına dair tahminlerde ise yüzde 99 doğruluk elde ettik. Bu bize pandemide büyük avantaj getirdi.”

7 ülkede fabrikalar birbiriyle konuşuyor

Güler’in hedefinde şimdi yapay zeka ile ilgili pilot projeyi tüm üretim operasyonuna yaymak var. “Robotlar, virtüel robotlar artık hayatımızda” diyen Güler’in planı öğrenen makinelerle ilgili çalışmayı tamamlamak. Buna göre makineler kendi arızalarını hissedip sisteme haber verecekler.

Hayat Kimya’da konuşan makinelerin zaten devrede olduğunu ifade eden Güler, “Yedi ülkedeki onlarca tesis birbiriyle konuşuyor, İstanbul’daki beyin takımı da bu fabrikaları anlık olarak izliyor. Hijyen 4.0 yaklaşımı kapsamında toplum sağlığı adına çalışan bir şirket olarak COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası alan ilk şirketlerdeniz. Ayrıca, bu dönemde tüm önlemlerimizi daha da üst seviyelere taşıdığımızı söyleyebilirim” diyor.

Şirketin üretim süreçlerini gezegene daha az zarar verecek şekilde tasarladığının da altını çiziyor Güler. “Az su kullanımı bakımından Türkiye’de birinci Avrupa’da üçüncü konumdayız” diyen Başkan Yardımcısı’nın verdiği bilgilere göre Hayat Kimya’da 1 ton temizlik kağıdı için 3,5 – 4 ton su kullanılıyor, bu da sektör normlarının 4 kat gerisinde bir sonuç.

15 yılda 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Hayat Kimya, sektörde 33 yıllık deneyime sahip bir şirket. Molf x, Molped, Papia, Familia, Bingo, Evony gibi markaları olan şirketin Cezayir, Mısır, Nijerya, Kenya, Rusya, Pakistan’da 21 üretim tesisi ve 8 bin kişilik istihdamı bulunuyor. “Hayat’ta 1 yıl 5 normal yıla bedel” diyen İbrahim Güler, 2005’ten bu yana olağanüstü bir çabayla 100 yıllık firmaların ulaştığı seviyeyi 15 yılda yakaladıklarını söylüyor.

2019 yılı cirosu 1.8 milyar dolar olan şirket, 10 yıldır çift haneli büyüyor. İbrahim Güler, Mersin ve Rusya’daki yatırımlar tamamlandığında 5 yıllık yatırım tutarının 2.1 milyar liraya ulaşmış olacağına dikkat çekiyor ve diyor ki; “10 yıldır çift haneli büyüyoruz. Önümüzdeki 15 yılda 3.5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için iki kıtaya odaklandık; Afrika ve Orta-Güney Doğu Asya. Buralarda yeni tesisler açacağız. Minimum 1 milyar dolarlık yatırım ve 7 bin kişilik ek istihdam planlıyoruz.”