Hilti’de 7 kadın genel müdür listesine girdi

Banu Deniz Çetinkol, Hilti Türkiye’nin Genel Müdürü… 120 ülkede 30 bin çalışanıyla hizmet veren, Eylül ayında Türkiye’de 25’inci yılını kutlamaya hazırlanan dünya devi Hilti’deki 7 kadın genel müdürden biri olan Çetinkol, aynı zamanda Türkiye’de içeriden yetişen ilk kadın müdür… İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okuyan Çetinkol, okuldan sonra şantiyelerde saha mühendisi olarak çalıştı. Zaman içinde satış-pazarlama tarafına yatkınlığını keşfetti ve pazarlama üzerine yüksek lisans yaptı. Hilti’de 20 yılı geride bırakan Çetinkol, şirket bünyesinde 2011’de Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Orta Asya’dan sorumlu Stratejik Pazarlama Müdürlüğü’ne terfi etti. 2017’de ailesi ile Güney Afrika’ya taşınarak çok farklı bir deneyim yaşadı. Kendi deyimiyle hayatın çok yönlü olduğunu, çeşitliliği, farklı fikirlerin başarı getireceğini bu görevi sırasında öğrendi. 2019’da Hilti Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. “Erkek egemen bir sektörde kadınlar olarak kabul görmek için asimile oluyoruz. Şimdi ben oldum, siz olmayın diyorum. Sektörde kadın iş gücünü artırmak en büyük hedefim” diyen Çetinkol, Hilti’de çalışma kültürünün kadın ve erkeğin eşit söz sahibi olması üzerine inşa edildiğini anlatıyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında hayata geçirdikleri “Hilti Kadınları Sahada” projesiyle 2019 yılından bu yana yüzlerce kadına ulaşarak fırsat eşitliğine dayalı bir sistem oluşturmaya katkı sunduklarını kaydeden Banu Deniz Çetinkol, şöyle devam ediyor.

‘İşe sadece kadın mı alınacak’ diye direnç oluştu

“Bizim coğrafyamızda kadınlar çok güçlü ama o gücü daha iyi kullanabilmelerine ve parlamalarına müsade etmek lazım. Hilti Kadınları Sahada gibi projelerimizle öncelikle kendi sektörümüzdeki cinsiyet kalıplarını yıkmayı, sonrasında ise toplumsal eksende fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. Hilti Türkiye Kadınlar Komitesi hem yerel hem global ölçekte projeler geliştirerek fırsat eşitliği için çeşitli çalışmalar hayata geçiriyor. Şirket içindeki kadınları dinliyor ve sahadan gelen geri bildirimler ışığında aksiyonlar alıyoruz. ‘Hilti ile Kariyer Köprülerini İnşa Edin’ adını verdiğimiz mentorluk programlarıyla kadın öğrencileri destekliyoruz. Satış, pazarlama ve mühendislik departmanlarında başlattığımız ‘kadın stajyer’ programı ile yeni mezun genç kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Şirkette 240 çalışanın 80’i kadın. Sahadaki çalışanların da yüzde 20’si kadın. Bu oranları yürüttüğümüz projelerle daha da artırmayı hedefiyoruz. Özetle, 2022 yılında da ezberleri bozmaya ve kadınları inşaat sahalarında görmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Doğru iletişim kurmak için film senaryosu yazdılar

Hilt’nin çalışanların gelişimine önem verdiğini ve orta yönetim kademesi için her çeyrekte özel bir eğitim programı uyguladığını dile getiren Banu Deniz Çetinkol, bu eğitimlerden birinde hikayeleştirme yoluyla farklı tecrübeler edindiklerini anlatıyor. Şirkette çalışanlar ve müşterilerle doğru iletişim kurmak için bu eğitimi aldıklarını belirten Çetinkol, ekliyor: “Anlatacağınız konuyu akılda kalıcı şekilde anlatabilme sanatı diyebiliriz bu eğitime. Hepimize film senaryosu yazdırıldı. Hollywood filmlerini inceledik. Hepsinde genelde bir düşman vardır. Biz de müşteri için düşman ne sorusundan yola çıktık. Müşterinin en büyük düşmanı işçisinin eğitimsizliği mi, kaybettiği makine mi, demirbaşlarını takip edememesi mi, iş güvenliği ile ilgili daha önce aldığı ceza mı? 5 gruptuk, benim grubum sonuncu oldu. Biz çok klişe olan fakir kız-zengin oğlan hikayesinden yürüdük ama kazanamadık.”

1.000 deliği 1 günde açan robot, kabloyu bitiren akülü ürünler geliyor

Banu Deniz Çetinkol’un yönetimindeki Hilti Türkiye, Hilti’nin faaliyet gösterdiği 120 ülke içinde 25’inci sırada… Türkiye’de Hilti’nin fabrikası yok ama anlaşmalı olduğu 3 şirkete üretimi yaptırıyor. Kanal sistemleri, kesme taşları gibi ürünler hem Türkiye hem Ortadoğu için üretiliyor, Avrupa’ya da ihraç ediliyor. Çetinkol, son dönemde yaşanan lojistik ve tedarik sıkıntısının ülkemizi bir adım öne çıkardığını vurguluyor. Eylül ayında 25’inci yılını kutlayacaklarını belirterek, yeni ürünlerle bu önemli tarihi kutlayacaklarını anlatıyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “2021 yılında dijitalleşme ışığında yapı sektöründe verimliliği artıracak pek çok ürün, servis ve yazılım geliştirdik. Bu başarımızı 2022 yılında da artırarak sürdürmeyi ve sektöre öncülük etmeyi hedefliyoruz. Eylül ayında Türkiye’deki 25’inci yılımızı kutluyoruz. Bu çerçevede yeni ürünlerimizi Türkiye’ye getireceğiz. Örneğin kendi kendine delim yapan, müthiş hız sağlayan robotumuz gelecek. Bu robot 1000 tane deliği 1 günde açıyor. Nesnelerin interneti sayesinde birbiriyle konuşan, sahadaki hangi ürünlerin atıl olduğunu belirleyen ve yönlendiren akülü ürünlerimizi de getireceğiz. Kırıcılar da artık aküyle çalışacak. Büyük makinalarda bu teknolojiyi sağlamak zordu ama biz yaptık. Amerika’da lansmanı yapılan bu ürün son çeyrekte ülkemize de gelecek. Özellikle yüksekte çalışanların güvenliği için büyük önem taşıyor. Ayrıca artık kablo çek, topla, taşı gibi işlere gerek kalmayacağından verimliliği artıracak.”