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Hindistan devleti BTC’den hisse topluyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Hindistan devletine ait enerji şirketi ONGC, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’ndeki payını artırdı. Hisse oranını yüzde 3’ün üzerine çıkartan Hintli dev, yeni paylar için 60 milyon dolar ödeyecek.

Azerbaycan petrolü­nü dünyaya açan Ba­kü-Tiflis Ceyhan Bo­ru Hattı Projesi (BTC), Tür­kiye’nin enerjide köprü olma hedefinin en önemli anahtar­larından. 2006 yılında devre­ye alınan bin 768 kilometrelik uzunluğundaki bu hat, Türki­ye’ye o dönem enerjide önemli yatırımların da planlanması­na neden oldu. Bunlardan bi­ri de Çalık Grubu’yla birlikte hareket eden Hindistan dev­letine ait Indian Oil’di. Ancak Hintli dev, küresel krizi baha­ne ederek bu projeden çekildi.

Dünyaca ünlü enerji devleri­ni buluşturan BP operatörlü­ğündeki projede Macar MOL, Norveçli Equinor, ExxonMo­bil, Itochu gibi küresel şirket­lerin yanı sıra Türkiye’den de TPAO yüzde 5.73’lük oranla hissedar olarak başladı.

Her ne kadar Türkiye’deki 6-8 mil­yar dolarlık rafineri projesin­den vazgeçse de Hindistan devletinin de payı vardı. 2013 yılı verilerine göre Hindistan devletine ait ONGC Videsh’in payı yüzde 2.31 olarak açık­lanmıştı. Hintli dev ayrıca Ha­zar üstündeki ACG olarak bi­linen, Azeri, Chirag ve Güneş­li projesinde de yüzde 2.72’lik katılım payına sahipti.

Norveç, projelerden çekildi

Hem ACG’nin hem de BT­C’nin bu sessiz ortağı geçti­ğimiz günlerde yeni bir his­se alımı daha yaptı. Projeden çıkmak isteyen Norveç mer­kezli Equinor’un hisselerinin bir kısmını satın aldı. Norveç­li devin sattığı BTC'deki top­lam yüzde 8,71 hissesinin yüz­de 7,96'sının Azerbaycan dev­letine ait SOCAR'a ve yüzde 0,75'inin Hintli ONGC'ye sa­tışını yaptı. Equinor ayrıca, ACG'deki toplam yüzde 7,27 hissesinin yüzde 6,6’sını SO­CAR'a yüzde 0,615'inin ONG­C'ye devretti.

SOCAR’dan öte Hintli ON­GC’nin alımı dikkat çekiciydi. Zira 60 milyon dolarlık alım­la sahip olduğu yeni hisseler, BTC ve ACG projelerindeki paylarını artırdı. Bu alımlar­la birlikte Norveçli Equinor, her iki projeden tamamen çe­kilirken, Hintli ONGC Videsh şirketi, BTC ve ICG’deki payı­nı 3’ün üzerine çıkarmış oldu. Bir anlamda TPAO’nun payı­na da yaklaştı.

Hindistan Hükümeti, Ba­kü-Tiflis-Ceyhan’ın çıkış noktası Adana’ya rafineri pla­nını ertelese de projeye ilgi­sini artırıyor ve artırmaya da devam edecek. Her ne kadar 44 günlük Karabağ’ın Azer­baycan’a tekrar katılımını sağlayan savaşta Ermenis­tan’ı açıkça destekleyen Hin­distan Yönetimi, siyaset ile ekonomiyi birbirinden ayır­mayı başarıyor.

En kârlı kamu şirketi seçildi

Oil and Natural Gas Corpora­tion Limited (ONGC) adıyla bilinen enerji devi, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakan­lığı'nın mülkiyetinde bulu­nuyor. 1956 yılında kurulan ONGC, Hindistan'daki en fazla kar elde eden Merkezi Kamu Sektörü Teşebbüsü (PSU) listesinin ilk sırasında yer alıyor. Platts tarafından hazırlanan ‘En Büyük 250 Küresel Enerji Şirketi’ arasın­da 5’inci olan Hintli dev, 15 ül­kede faaliyet gösteriyor. His­seleri Hindistan borsasında işlem gören şirket, 79 milyar dolarlık gelire, 25 binin üze­rinde çalışana sahip.

BOTAŞ, Hindistan’da terminal alıyor

Geçen hafta Türkiye-Hin­distan arasındaki enerji sü­recinde bir gelişme daha yaşanmıştı. Hindistan'ın petrol ve gazda önemli bir oyuncusu olan Swan Ener­gy Ltd., sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerin­den birindeki hissesini Türk enerji şirketi BOTAŞ'a sata­cak. Mumbai merkezli şir­ketin borsaya yaptığı açık­lamada, 6 ayda tamamlan­ması beklenen anlaşmanın hissedarların ve düzenle­yici kurumların onayına ta­bi olduğu belirtildi. Botaş, Hintli şirketin terminali için 399 milyon dolar, yani 13.4 milyar lira ödeyecek.

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