Hindistan, Endonezya, Malezya, Vietnam “sermaye piyasalarının gücü” ile güçlenirken…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Amerika Birleşik Devletleri…

2000 yılına, “halka açık” 10 bine yakın şirketle girmeyi hedeflemişti…

1996 yılında halka açık şirketlerin sa­yısı 8 bini geçmişti…

***

Sermaye piyasaları aracılığı ile:

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini (çok daha düşük maliyetle) ser­maye piyasalarından, üçte birini banka­lardan karşılar hale geldi…

Finansmana rahat ve düşük maliyetle ulaşan o şirketler, (denetim, yönlendir­me, sert kuralların getirisi olan disip­lin sayesinde de) daha da gelişti, dünya­nın yönünü belirledi…

***

Sonra…

Üretimini/ihracatını artırmak isteyen diğer ülkeler de bu yola odaklandı…

Örneğin Hindistan…

Asya’nın en eski borsası olan BSE’ye (Bombay Stock Exchange) kote olan şir­ket sayısı, son 15 yılda yüzde 200 artarak 6 bine yaklaştı…

***

Aynı şekilde:

Hindistan’ın KOBİ’leri de destekleyen borsalarından NSE’ye (National Stock Exchange) kote olan şirket sayısı 3 bine yaklaştı…

İşlem hacminde de rekorlar kırarak, li­kit borsa olarak öne çıktı…

***

Bu borsalar:

Hindistan’da KOBİ’lerin ucuz finans­mana ulaşmasında, kalkınmanın hızlan­masında katalizör olmakla kalmadı; hal­kın tasarruf oranının artırmasına da ivme sağladı…

***

ABD, Çin, Japonya, Kanada, İngiltere dışında;

10 bin halka açık şirket hedefiyle iş­lemlerine 6 bine yakın şirket ile devam eden Güney Kore, 3 bine yakın şirketin işlem gördüğü Hong Kong, 1100’ün üze­rinde şirketin işlem gördüğü Malezya, bine yakın şirketin işlem gördüğü Endo­nezya ve Tayland “sermaye piyasalarını” kullanarak kalkınanlardan…

VELHASIL

Kuralları koyan;

O kuralları “tavsiye” değil, “disiplin” olarak algılayan; Kurallarda açık arayana, kurallara uymayana ağır yaptırımlar uy­gulayan ülkelerin kalkınmasında ve refa­ha ulaşmasında aracı olmuş “sermaye pi­yasaları”… Hatta, “aracı” olarak kalmamış, yön veren/yön bulduran rollerini de üst­lenmiş…

***

Türkiye mi?

Sermaye piyasalarını geliştirme ve kal­kınma yolculuğunda “kaldıraç olarak kul­lanma” konusunda gecikti…

Adım atmaya karar verince de, “kural­lara göre hareket etmeme”, “furyacılık”, “kurallarda boşluk arama” gibi alışkanlık­lar devreye girdi…

***

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cev­det Yılmaz dikkat çekti: “Sermaye piyasa­ları Türkiye'nin kalkınması, üretimi ve fi­nansmanı açısından büyük önem taşıyor…

Yıllardır planlarımızda, programları­mızda sermaye piyasalarının gelişimini her zaman öncelikli gördük, görmeye de devam edeceğiz, etmeliyiz…”

***

Nasıl devam edilecek? Dünya modelle­ri, başarılı/başarısız örmekler, somut ger­çekleşmelerle ortada/kitaplarda/rapor­larda duruyor…