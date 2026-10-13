Hindistan, Endonezya, Malezya, Vietnam “sermaye piyasalarının gücü” ile güçlenirken…
Amerika Birleşik Devletleri…
2000 yılına, “halka açık” 10 bine yakın şirketle girmeyi hedeflemişti…
1996 yılında halka açık şirketlerin sayısı 8 bini geçmişti…
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Sermaye piyasaları aracılığı ile:
Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini (çok daha düşük maliyetle) sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar hale geldi…
Finansmana rahat ve düşük maliyetle ulaşan o şirketler, (denetim, yönlendirme, sert kuralların getirisi olan disiplin sayesinde de) daha da gelişti, dünyanın yönünü belirledi…
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Sonra…
Üretimini/ihracatını artırmak isteyen diğer ülkeler de bu yola odaklandı…
Örneğin Hindistan…
Asya’nın en eski borsası olan BSE’ye (Bombay Stock Exchange) kote olan şirket sayısı, son 15 yılda yüzde 200 artarak 6 bine yaklaştı…
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Aynı şekilde:
Hindistan’ın KOBİ’leri de destekleyen borsalarından NSE’ye (National Stock Exchange) kote olan şirket sayısı 3 bine yaklaştı…
İşlem hacminde de rekorlar kırarak, likit borsa olarak öne çıktı…
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Bu borsalar:
Hindistan’da KOBİ’lerin ucuz finansmana ulaşmasında, kalkınmanın hızlanmasında katalizör olmakla kalmadı; halkın tasarruf oranının artırmasına da ivme sağladı…
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ABD, Çin, Japonya, Kanada, İngiltere dışında;
10 bin halka açık şirket hedefiyle işlemlerine 6 bine yakın şirket ile devam eden Güney Kore, 3 bine yakın şirketin işlem gördüğü Hong Kong, 1100’ün üzerinde şirketin işlem gördüğü Malezya, bine yakın şirketin işlem gördüğü Endonezya ve Tayland “sermaye piyasalarını” kullanarak kalkınanlardan…
VELHASIL
Kuralları koyan;
O kuralları “tavsiye” değil, “disiplin” olarak algılayan; Kurallarda açık arayana, kurallara uymayana ağır yaptırımlar uygulayan ülkelerin kalkınmasında ve refaha ulaşmasında aracı olmuş “sermaye piyasaları”… Hatta, “aracı” olarak kalmamış, yön veren/yön bulduran rollerini de üstlenmiş…
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Türkiye mi?
Sermaye piyasalarını geliştirme ve kalkınma yolculuğunda “kaldıraç olarak kullanma” konusunda gecikti…
Adım atmaya karar verince de, “kurallara göre hareket etmeme”, “furyacılık”, “kurallarda boşluk arama” gibi alışkanlıklar devreye girdi…
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Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çekti: “Sermaye piyasaları Türkiye'nin kalkınması, üretimi ve finansmanı açısından büyük önem taşıyor…
Yıllardır planlarımızda, programlarımızda sermaye piyasalarının gelişimini her zaman öncelikli gördük, görmeye de devam edeceğiz, etmeliyiz…”
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Nasıl devam edilecek? Dünya modelleri, başarılı/başarısız örmekler, somut gerçekleşmelerle ortada/kitaplarda/raporlarda duruyor…
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