Hindistan’da COVID-19 yıkımına sosyal girişim müdahalesi

COVID-19’un ikinci dalgasını yaşayan Hindistan, tüm zamanların en ciddi sağlık krizlerinden birine tanık oluyor. Ülkede COVID-19 kayn aklı günlük can kaybı her gün yeni bir rekor kırıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 Mayıs’ta 3 bin 780 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 382 bin 215 oldu, toplam vaka sayısı ise 20 milyonu aştı.



Krizin sağlık ve ekonomi açısından yarattığı etkilerin en savunmasız toplumlarda yarattığı sonuçları hafifletmek amacıyla sosyal girişimciler devreye girmiş durumda. Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı’ndan altı örneği ön plana çıkaran Dünya Ekonomik Forumu (WEF), sosyal girişimcilerin yaratabildiği farka dikkat çekiyor. Sosyal girişimcilerin ortaya koyduğu en önemli fark; tepki vermekteki hızları, verimlilikleri, yarattıkları etki ve sahadaki varlıkları. .

Dünya Ekonomik Forumu da, krizin ön saflarında harekete geçen bu “tanınmayan liderler topluluğu”nun hızla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor; çünkü sosyal girişimcilerin krize dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme konusunda vermeleri gereken kritik dersler var. Bu altı sosyal girişimin Hindistan’da hayat kurtarmak için nasıl çalıştıklarına yakından bakalım:

En kırılgan toplumlara gıda yardımı

Goonj’un merkezi, afetlerde insani yardım yapmaya odaklanan ve toplumsal kalkınma için çalışan bir sosyal girişim. Kentsel alanlarda yaratılan atıkların kaybedilen bir zenginlik olduğunu düşünen Goonj, bu kaynakların özellikle kriz zamanlarında çok değerli olduğunu savunuyor. COVID-19 krizi sürecinde 400’ün üzerinde kurumla işbirliği yaparak, kırsal ve kentsel bölgelere erişimini artıran sosyal girişim, 8 bin tonun üzerinde gıda maddesi dağıttı. Çiftçilerden temin ettiği 3 ton sebze ve meyveyi 380 binden fazla aileye ulaştırdı, 800 binin üzerinde maske üretti.

Kayıtdışı çalışan kadınlara destek

Hindistan’da 500 milyon yoksul ve savunmasız kayıt dışı işçi var. Bunlar arasında sözleşmeli işçiler, geçici işçiler, inşaat işçileri, tarım işçileri, özellikle tekstil ve konfeksiyon imalatında çalışan işçiler, sokak satıcıları, atık geri dönüştürücüleri gibi çok sayıda farklı grup bulunuyor. Salgının en yıkıcı şekilde etkilediği bu insanlar, kazançlarının tamamını kaybetmiş durumdalar. Hindistan’ın 18 eyaletindeki 1,7 milyon kadın çalışana destek sağlayan Serbest Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SEWA), Hindistan hükümetini kayıt dışı ekonomi tanımı içindeki tüm ailelerine gelir desteği vermeye çağırdı. SEWA bu kapsamda, aylık 5 bin rublelik destek paketi sunulması için tüm eyaletlerde bir genelge yayınlayacak, kriz sürecinde fakir ailelere karne temini için ücretsiz kamu dağıtım sistemi sunacak ve tüm kredilerin geri ödemesini 6 ay erteletecek.

Göçmen işçilere destek

COVID-19 karantina süreci başladığından bu yana, ülkede çok büyük bir işgücü göçü yaşanıyor. Aajeevika Bureau, mevsimlik göçmen işçilere destek ve güvence sunmayı amaçlayan bir sosyal girişim. Gıda yardımı, nakit yardımı, sağlık hizmeti ve psikolojik destek gibi birçok alanda hizmet veren girişim, aynı zamanda evlerine dönmek isteyen göçmenlere de rehberlik ediyor. Şehirden köylerine geri dönmek isteyenler, sosyal güvenlik ve istihdam olanaklarının yaratılmasına da destek oluyor.

Ücra bölgelerdeki nüfusa sağlık hizmeti

2010 yılından kurulan Glocal Healthcare, Hindistan’ın en ücra köşelerinde yaşayan yaklaşık 28 milyon insana erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacını taşıyor. Sosyal girişim COVID-19 krizi sürecinde ise ücretsiz uzaktan sağlık danışmanlığı hizmetini hayata geçirdi. Bu hizmete telefon veya mobil uygulamalardan ulaşılabiliyor. Hedef, hastalık çok daha kötü aşamalara gelmeden erken müdahaleyi mümkün kılmak ve sağlık altyapısının çökmesini engellemek. Glocal Healthcare son 10 yıl içinde 10 adet 100 yataklı hastane kurulmasına öncülük etti. Uzaktan muayene sunan 250 dijital dispanseri hayata geçirdi.

Şiddet mağdurlarına, sağlık işçilerine destek

Jan Sahas son beş yıldır göçmen işçiler, inşaat işçileri ile çalışan bir sosyal girişim. Hedefi, zor şartlarda çalışan işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerini duyurmak ve onları ekonomik krizin uzun vadeli etkilerinden korumak. COVID-19 karantinasının ilk 100 gününde iş dünyasından ve gönüllülerden 2 milyon doların üzerinde bağış toplamayı başaran Jan Sahas, ülke genelinde 42 sivil toplum kuruluşu ile çalışarak 10 bin göçmen aileye ulaştı. Bin 200 şiddet mağduruna, 12 bin sağlık işçilerine yardım sağladı.

Kadınların finans kaynaklarına ulaşımını sağlamak

Mann Deshi, kırsal bölgedeki kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi hedefleyen bir sosyal girişim. Merkezi Maharashtra’da bulunuyor ve kadınlar tarafından kurulup, kırsal alandaki kadınları destekleyen Mann Deshi Mahila Sahakari Bank’ı ve Mann Deshi Vakfı’nı yönetiyor. Vakıf, kadınların girişimcilik becerileri kazanmasını sağlarken, finansman kaynaklarına erişimlerini de destekliyor. Vakıf, COVID-19 krizi boyunca, gıda yardımından maske yardımına kadar birçok destek faaliyeti yürüttü. Aynı zamanda bir bölge hükümeti ile iş birliği içinde 300 yataklık COVID-19 hastanesi kurulmasını sağladı.