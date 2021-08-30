Hindistan'dan 1,4 trilyon dolarlık altyapı için davet

Türkiye’nin Hindistan’ın Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu belirten Hint-Türk İşadamları Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, iki ülke arasındaki ticaret trafiğinde Türkiye lehine gelişmeler olduğunu belirtti. Hindistan’da 50 Türk şirketi bulunduğunu söyleyen Dönmez, “Ülkenin 1,4 trilyon dolarlık altyapı projesine Türkler davet ediliyor” dedi.

Hindistan, 1 milyar 380 milyonluk nüfusuyla dünyanın Çin’den sonra en kalabalık ülkesi. Hindistan’da iş yapan Türk iş insanları, ülkede kültürel olarak sıradan bir Asya ülkesinden çok farklı ticaret tarzı olduğunu belirtiyorlar.

“Hintli iş insanları kültürel olarak Çin’e değil Türkiye’ye daha yakınlar” diyen Dönmez’e göre ülkede hızla büyüyen orta sınıf, Türk ihracatı açısından devasa bir fırsat ortamı sunuyor. Dönmez, Hindistan’ın yaşam koşullarını iyileştirme hamlesinde karayolu ve raylı sistemleri tüm ülkeye yayma hedefi olduğunu belirterek, “Bu hedef kapsamında hükümetin 1,4 trilyon dolarlık altyapı projesi var. Bu ağı Türklerle örmek istiyorlar. Yeni Delhi’deki hızlı tren projesine ilk kez bir Türk şirketini davet ettiler. Sadece bu projede 5 istasyonun bütçesi 50 milyar dolar. Türkiye, yakaladığı bu şansı başka ülkelere kaptırmamalı” dedi.

7 ayda ihracat yüzde 30 arttı

Son 5 yıldır Türkiye-Hindistan arasında ticaret açısından sıcak rüzgarlar estiğine vurgu yapan Tevfik Dönmez, 2020 sonunda iki ülkenin toplam ticaretinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu belirtti. Bunun 1 milyar doları Türkiye’nin ihracatı. Dönmez, “Pandemiye rağmen 2021’in 7 aylık döneminde ihracatımızı yüzde 30 artırdık. Hedefimiz kısa süre içinde toplam ticareti 25 milyar dolara çıkarmak. Bunun yarısının da Türkiye’den olmasını sağlamak” dedi.

Dönmez’in dikkat çektiği önemli bir konu ise ticaret dengesinde görülmeyen Türk-Hint ortaklığındaki projeler. Yaklaşık 50 Türk şirketinin Hintli firmalar ortaklığında bu dev ülkede projeler yaptığını anlatan Dönmez şunları söyledi: “Donanma ve tersanecilik alanında 2,3 milyar dolarlık anlaşma yaptık. Taahhüt işlerinde ise 1,5 milyar dolarlık proje aldık. Sadece bu iki kalemle yaklaşık 4 milyar dolarlık hizmet sattık.”

Hint düğünlerinden umudu kesmedik!

Tevfik Dönmez’in verdiği bilgilere göre Hindistan’da 750 milyonluk bir orta sınıf gelişiyor. Bu grubun sıkı harcama yaptığını, iyi yaşam için yatırıma açık olduğunu söyleyen Dönmez, “Özellikle züccaciye ve lüks mobilya alanında Türk şirketlerinin dikkatlerini bu pazara çevirmelerini öneririm” dedi. Hindistan’daki milyarder nüfusun da arttığını belirten konsey başkanı, ciddi bir turizm geliri bırakan Hint düğünlerinden de umudu kesmediklerini anlattı. Dönmez, şöyle devam etti: “Hintler, İstanbul Boğazı’na nazır şatafatlı düğünler yapmayı çok sevdiler. Türkiye’yi Avrupa görüyorlar. Buraya gelmek istiyorlar. Düğün turizmi sayesinde pandemiden önce 50 bin olan Hint turist sayısı bir anda 300 bine çıktı. Ancak pandemide durdu. Şimdi yine kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söylüyorlar bize. Hazırlıklarımızı yapmalıyız.”

İngilizce öğretmeniyken Hindistan ticaretinin kurdu oldu

Aslen Malatyalı olan Tevfik Dönmez, Gaziantep’te büyümüş. Bakliyat ticareti yapan babasının yanında çok küçük yaşta çalışsa da bir yandan da üniversiteye gitme hayalini gerçekleştirdiğini ve uzun yıllar İngilizce öğretmeni olarak gençlerle bir arada bulunduğunu anlatan Dönmez, Antep’te bulaşan ticaret virüsü kendisini bırakmayınca öğretmenlikten istifa edip kendi şirketini kurdu. Dönmez, “Bir gün Hindistan’dan susam ithal ederken bu işi direkt yaparsak daha çok kazanacağımızı anlattım babama. Bir miktar krediyle bunu başardık. Dönmezler Bakliyat böyle kuruldu. Fabrikamız Mersin’de. Hindistanlı iş insanlarından çok iyilik gördüm, batarken el uzattılar. Ticaret kültürümüz çok benziyor” diye anlattı öyküsünü.

Mumbai’de Türkiye Lojistik Merkezi projesini sunduk

Türk iş dünyasının Çin’le başa çıkmak için önce Hindistan’ı anlaması gerektiğini vurgulayan Tevfik Dönmez, DEİK olarak sürdürülebilir ihracat için önemli bir proje yaptıklarını belirtti. Türkiye’nin altı ülkede hayata geçireceği; yurtdışı lojistik merkezler programına Hindistan’ı da dahil etmeyi hedefleyen projeyi ise şöyle anlattı: “DEİK Lojistik İş Konsey üzerinden Mumbai’de bir lojistik merkezi kurulması için proje yaptık, Ticaret Bakanlığı’na sunduk. Bakanlığın sıcak baktığı projemiz kabul edilirse Mumbai’de 7 bin metrekarelik bir alanda merkezimiz olacak.”