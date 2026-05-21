Hisse senetlerinin faiz sınavı hortladı
Yatırımcılar uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde portföylerini şekillendirmeye çalışırken 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 44 seviyesine dayandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş sürerken bazı bankaların TL mevduat faizini yüzde 43-44 seviyesine çıkardığı söyleniyor. Piyasa faizindeki artış sonrası gözler 11 Haziran’daki PPK toplantısına çevrildi.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla artan jeopolitik belirsizlik piyasaların önünde set oluşturmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın her gün konuyla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.
Son olarak Trump, İran’a yeni bir saldırı planladıklarını ancak bölge ülkelerinin istekleri üzerine saldırıyı ertelediğini söyledi. Uluslararası haber ajanslarına konuşan ülke yetkilileri ise böyle bir saldırıdan haberlerinin olmadığını ifade etti. Farklı yönde gelen bu tür açıklamalar, yatırımcıların kafasını karıştırırken piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor. İçeride yatırımcılar ise uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde portföylerini şekillendirmeye çalışıyor.
Petrolde yüksek seyir sürüyor
22 Mayıs 2026 Cuma tarihli işlemlerin takası 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, 25 Mayıs 2026 Pazartesi ve 26 Mayıs 2026 Salı tarihli işlemlerin takası ise 2 Haziran 2026 Salı tarihinde gerçekleştirilecek. 26 Mayıs tarihinde seans yarım gün açık olacak ve takas yapılmayacak. Piyasalar, 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olacak.
Uzun bayram tatili nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcıların, bu süreci para piyasası fonları gibi ‘garanti’ getirili yatırım araçlarında geçirme istediğinde olduğu ifade ediliyor. İran Savaşı’na yönelik belirsizlik nedeniyle 100 doların altına bir türlü inmeyen Brent türü petrolün varil fiyatı, tedirginliğin ana neden olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir bir taraftan enflasyon diğer taraftan petrol ihraç eden ülkeler için cari işlemler dengesine yönelik beklentileri olumsuz etkiliyor.
Tahvil ve mevduat faizi yükseldi
Küresel anlamda tahvil faizlerindeki artış, hisse senetleri açısından endişe yaratan bir diğer gelişme. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri devam eden satışlar nedeniyle yüzde 4.67 seviyelerine ulaştı. Benzer şekilde içeride de tahvil faizlerinde yükseliş sürüyor. Yaklaşık 3 ay önce yüzde 36 seviyelerinde bulunan 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 44 sınırına dayandı.
Öte yandan bankaların TL mevduat faizlerini de yukarı çektikleri ve bazı bankaların aylık yüzde 43-44 civarında faiz sundukları belirtiliyor. Gelinen seviyelerden sonra Merkez Bankası’nın 11 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz artırım beklentileri de alevlenmeye başladı. Uzmanlar, jeopolitik tansiyonun düşmemesi halinde Merkez Bankası’nın hem politika faizinde (1 haftalık repo) hem de faiz koridorunda artışın olabileceğini ifade etmeye başladı.
Borsada tutunma çabası
Yeniden faiz baskısını üzerinde hissetmeye başlayan Borsa İstanbul, dün 14 bin puanın üzerinde tutunmaya çalıştı. 14 bin 100 puan desteğinin aşağı yönlü kırılmasının ardından BIST 100 Endeksi dün günün ilk yarısında 13 bin 918 puana kadar geriledi. Teknik anlamda, 13 bin 920 puandaki desteğinin altına inilmesi durumunda düşüşün 13 bin 500 puana kadar sürebileceği ifade ediliyor.
Yükseliş hareketinden yeniden bahsedilebilmesi içinse 14 bin 100 puanın üzerine çıkılıp bu bölgede kalıcı olunması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu arada yabancı kurumlardan Türkiye’ye yönelik raporlar gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs, yılsonu politika faizi beklentisini yüzde 30’dan yüzde 35’e çıkartırken banka hisselerinde hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. HSBC ise yılsonu dolar kuru tahminini 48 TL seviyesinden 50 TL’ye çıkardı.
|Borsa
|14.012,01
|-0,12 %
|Dolar
|45,5943
|0,00 %
|Euro
|53,0081
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1628
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.557,36
|-1,01 %
|Altın (ONS)
|4.543,84
|1,38 %
|Brent
|102,33
|-4,87 %