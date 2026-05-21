Hisse senetlerinin faiz sınavı hortladı

Yatırımcılar uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde portföylerini şekil­lendirmeye çalışırken 2 yıllık göster­ge tahvilin faizi yüzde 44 seviyesine da­yandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş sürerken bazı bankaların TL mevduat faizini yüzde 43-44 seviyesine çıkardığı söyleniyor. Piyasa faizindeki artış sonrası gözler 11 Haziran’daki PPK toplantısına çevrildi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a sal­dırmasıyla artan jeopolitik belirsizlik pi­yasaların önünde set oluşturmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın her gün konuyla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda dalgalanmalara neden olu­yor.

Son olarak Trump, İran’a yeni bir sal­dırı planladıklarını ancak bölge ülkeleri­nin istekleri üzerine saldırıyı ertelediği­ni söyledi. Uluslararası haber ajanslarına konuşan ülke yetkilileri ise böyle bir sal­dırıdan haberlerinin olmadığını ifade et­ti. Farklı yönde gelen bu tür açıklamalar, yatırımcıların kafasını karıştırırken pi­yasalar da yön bulmakta zorlanıyor. İçeri­de yatırımcılar ise uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde portföylerini şekillendir­meye çalışıyor.

Petrolde yüksek seyir sürüyor

22 Mayıs 2026 Cuma tarihli işlemlerin takası 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, 25 Mayıs 2026 Pazartesi ve 26 Mayıs 2026 Salı tarihli işlemlerin takası ise 2 Hazi­ran 2026 Salı tarihinde gerçekleştirile­cek. 26 Mayıs tarihinde seans yarım gün açık olacak ve takas yapılmayacak. Piya­salar, 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Kur­ban Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Uzun bayram tatili nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcıların, bu süreci para piyasası fonları gibi ‘garanti’ getirili ya­tırım araçlarında geçirme istediğinde ol­duğu ifade ediliyor. İran Savaşı’na yöne­lik belirsizlik nedeniyle 100 doların altı­na bir türlü inmeyen Brent türü petrolün varil fiyatı, tedirginliğin ana neden ola­rak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yük­sek seyir bir taraftan enflasyon diğer ta­raftan petrol ihraç eden ülkeler için cari işlemler dengesine yönelik beklentileri olumsuz etkiliyor.

Tahvil ve mevduat faizi yükseldi

Küresel anlamda tahvil faizlerindeki artış, hisse senetleri açısından endişe ya­ratan bir diğer gelişme. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri devam eden satışlar nede­niyle yüzde 4.67 seviyelerine ulaştı. Ben­zer şekilde içeride de tahvil faizlerinde yükseliş sürüyor. Yaklaşık 3 ay önce yüz­de 36 seviyelerinde bulunan 2 yıllık gös­terge tahvilin faizi yüzde 44 sınırına da­yandı.

Öte yandan bankaların TL mevdu­at faizlerini de yukarı çektikleri ve bazı bankaların aylık yüzde 43-44 civarında faiz sundukları belirtiliyor. Gelinen se­viyelerden sonra Merkez Bankası’nın 11 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kuru­lu (PPK) toplantısına yönelik faiz artırım beklentileri de alevlenmeye başladı. Uz­manlar, jeopolitik tansiyonun düşmeme­si halinde Merkez Bankası’nın hem poli­tika faizinde (1 haftalık repo) hem de fa­iz koridorunda artışın olabileceğini ifade etmeye başladı.

Borsada tutunma çabası

Yeniden faiz baskısını üzerinde hisset­meye başlayan Borsa İstanbul, dün 14 bin puanın üzerinde tutunmaya çalıştı. 14 bin 100 puan desteğinin aşağı yönlü kırılma­sının ardından BIST 100 Endeksi dün gü­nün ilk yarısında 13 bin 918 puana kadar geriledi. Teknik anlamda, 13 bin 920 pu­andaki desteğinin altına inilmesi duru­munda düşüşün 13 bin 500 puana kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Yükseliş hare­ketinden yeniden bahsedilebilmesi için­se 14 bin 100 puanın üzerine çıkılıp bu bölgede kalıcı olunması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu arada yabancı kurumlardan Türkiye’ye yönelik raporlar gelmeye de­vam ediyor. Goldman Sachs, yılsonu poli­tika faizi beklentisini yüzde 30’dan yüzde 35’e çıkartırken banka hisselerinde hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. HSBC ise yılsonu dolar kuru tahminini 48 TL seviyesinden 50 TL’ye çıkardı.