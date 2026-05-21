Hisse senetlerinin faiz sınavı hortladı

Ufuk KORCAN

Yatırımcılar uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde portföylerini şekil­lendirmeye çalışırken 2 yıllık göster­ge tahvilin faizi yüzde 44 seviyesine da­yandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş sürerken bazı bankaların TL mevduat faizini yüzde 43-44 seviyesine çıkardığı söyleniyor. Piyasa faizindeki artış sonrası gözler 11 Haziran’daki PPK toplantısına çevrildi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a sal­dırmasıyla artan jeopolitik belirsizlik pi­yasaların önünde set oluşturmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın her gün konuyla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda dalgalanmalara neden olu­yor.

Son olarak Trump, İran’a yeni bir sal­dırı planladıklarını ancak bölge ülkeleri­nin istekleri üzerine saldırıyı ertelediği­ni söyledi. Uluslararası haber ajanslarına konuşan ülke yetkilileri ise böyle bir sal­dırıdan haberlerinin olmadığını ifade et­ti. Farklı yönde gelen bu tür açıklamalar, yatırımcıların kafasını karıştırırken pi­yasalar da yön bulmakta zorlanıyor. İçeri­de yatırımcılar ise uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde portföylerini şekillendir­meye çalışıyor.

Petrolde yüksek seyir sürüyor

22 Mayıs 2026 Cuma tarihli işlemlerin takası 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, 25 Mayıs 2026 Pazartesi ve 26 Mayıs 2026 Salı tarihli işlemlerin takası ise 2 Hazi­ran 2026 Salı tarihinde gerçekleştirile­cek. 26 Mayıs tarihinde seans yarım gün açık olacak ve takas yapılmayacak. Piya­salar, 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Kur­ban Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Uzun bayram tatili nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcıların, bu süreci para piyasası fonları gibi ‘garanti’ getirili ya­tırım araçlarında geçirme istediğinde ol­duğu ifade ediliyor. İran Savaşı’na yöne­lik belirsizlik nedeniyle 100 doların altı­na bir türlü inmeyen Brent türü petrolün varil fiyatı, tedirginliğin ana neden ola­rak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yük­sek seyir bir taraftan enflasyon diğer ta­raftan petrol ihraç eden ülkeler için cari işlemler dengesine yönelik beklentileri olumsuz etkiliyor.

Tahvil ve mevduat faizi yükseldi

Küresel anlamda tahvil faizlerindeki artış, hisse senetleri açısından endişe ya­ratan bir diğer gelişme. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri devam eden satışlar nede­niyle yüzde 4.67 seviyelerine ulaştı. Ben­zer şekilde içeride de tahvil faizlerinde yükseliş sürüyor. Yaklaşık 3 ay önce yüz­de 36 seviyelerinde bulunan 2 yıllık gös­terge tahvilin faizi yüzde 44 sınırına da­yandı.

Öte yandan bankaların TL mevdu­at faizlerini de yukarı çektikleri ve bazı bankaların aylık yüzde 43-44 civarında faiz sundukları belirtiliyor. Gelinen se­viyelerden sonra Merkez Bankası’nın 11 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kuru­lu (PPK) toplantısına yönelik faiz artırım beklentileri de alevlenmeye başladı. Uz­manlar, jeopolitik tansiyonun düşmeme­si halinde Merkez Bankası’nın hem poli­tika faizinde (1 haftalık repo) hem de fa­iz koridorunda artışın olabileceğini ifade etmeye başladı.

Borsada tutunma çabası

Yeniden faiz baskısını üzerinde hisset­meye başlayan Borsa İstanbul, dün 14 bin puanın üzerinde tutunmaya çalıştı. 14 bin 100 puan desteğinin aşağı yönlü kırılma­sının ardından BIST 100 Endeksi dün gü­nün ilk yarısında 13 bin 918 puana kadar geriledi. Teknik anlamda, 13 bin 920 pu­andaki desteğinin altına inilmesi duru­munda düşüşün 13 bin 500 puana kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Yükseliş hare­ketinden yeniden bahsedilebilmesi için­se 14 bin 100 puanın üzerine çıkılıp bu bölgede kalıcı olunması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu arada yabancı kurumlardan Türkiye’ye yönelik raporlar gelmeye de­vam ediyor. Goldman Sachs, yılsonu poli­tika faizi beklentisini yüzde 30’dan yüzde 35’e çıkartırken banka hisselerinde hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. HSBC ise yılsonu dolar kuru tahminini 48 TL seviyesinden 50 TL’ye çıkardı.

Piyasa Özeti
Borsa 14.012,01 -0,12 %
Dolar 45,5943 0,00 %
Euro 53,0081 0,01 %
Euro/Dolar 1,1628 0,04 %
Altın (GR) 6.557,36 -1,01 %
Altın (ONS) 4.543,84 1,38 %
Brent 102,33 -4,87 %
