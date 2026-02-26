Hisselerin yüzde 65’i endeksteki yükselişe ayak uyduramadı
Borsa İstanbul yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Sadece yurtiçindeki yatırım araçları arasında değil küresel borsalar arasında da Borsa İstanbul, performansıyla dikkat çekti. Yılbaşından bu yana yüzde 22’nin üzerinde getiri sunan Borsa İstanbul, Güney Kore Borsası’nın ardından yılın en çok kazandıran ikinci borsası durumunda.
Yıla 11 bin 268 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, 18 Şubat’ta 14 bin 532 puanla Türk Lirası bazında tarihi zirvesini gördü. Son günlerde ise ABD-İran arasındaki gerginliğin sıcak çatışmaya evirilip evirilmeyeceği belirsizliği piyasaları tedirgin ediyor. Taraflar bugün Cenevre’de tekrar bir araya gelecek. Görüşmelerden çıkacak sonuç fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili olacak.
Endeksi sadece 35 hisse yendi
BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana gösterdiği yüzde 22.38’lik performansının hisselere ne şekilde yansıdığına bakıldığında aslında durum biraz farklı. Endekste yer alan 100 hisseden sadece 35’i endeksten daha iyi performans gösterdi. Yani hisselerin yüzde 65’i endeksin gerisinde kaldı. 100 hisseden 22’sinin fiyatı yılbaşındaki değerinin altına inerken 21 hisse senedi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir getiri sağladı.
20 hisse ise yatırımcısına bu yıl yüzde 1 ile yüzde 10 arasında kazandırdı. Özellikle sektörel bazda yaşanan ayrışmalar ve endekste ağırlığı yüksek az sayıda hissede gerçekleşen yukarı yönlü sert hareketin borsayı tarihi zirvelerine taşıdığını söylemek mümkün. Ayrıca son yükseliş trendinde artan yabancı alımları ve bu alımların likiditesi yüksek kağıtlarda olması yükselişin tam anlamıyla borsa geneline yayılmasını engelledi.
14 bin puan seviyesi önemli
Önceki gün ABD mahkemesi, Halkbank davasını 3 Mart’a tarih vererek yeniden gündeme aldı. Uzmanlar, davanın bir kararla sonuçlanmasının uzun yıllardır devam eden belirsizliği ortadan kaldırabileceğini düşünüyor. Diğer taraftan MSCI, halka açıklık oranını gerekçe göstererek bazı Türk hisselerini standart endekse yükseltmeme kararı, dün endekste ağırlığı yüksek olan bu hisselerde satışa neden oldu. Teknik anlamda 14 bin puanın altına inilmesiyle endekste kısa vadede 13 bin 555 puan desteğine geri çekilme riski olduğu ifade edilirken satış baskısından kurtulmak için endeksin yeniden 14 bin puanın üzerine yerleşmesi gerektiği belirtiliyor.
|Borsa
|13.809,88
|-1,71 %
|Dolar
|43,8663
|0,00 %
|Euro
|51,9120
|0,17 %
|Euro/Dolar
|1,1809
|0,03 %
|Altın (GR)
|7.285,14
|0,26 %
|Altın (ONS)
|5.165,24
|0,26 %
|Brent
|70,7200
|-0,76 %