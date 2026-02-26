Hisselerin yüzde 65’i endeksteki yükselişe ayak uyduramadı

Borsa İstanbul yıla hızlı bir baş­langıç yaptı. Sadece yurtiçinde­ki yatırım araçları arasında değil kü­resel borsalar arasında da Borsa İs­tanbul, performansıyla dikkat çekti. Yılbaşından bu yana yüzde 22’nin üzerinde getiri sunan Borsa İstan­bul, Güney Kore Borsası’nın ardın­dan yılın en çok kazandıran ikinci borsası durumunda.

Yıla 11 bin 268 puandan başlayan BIST 100 En­deksi, 18 Şubat’ta 14 bin 532 puanla Türk Lirası bazında tarihi zirvesini gördü. Son günlerde ise ABD-İran arasındaki gerginliğin sıcak çatış­maya evirilip evirilmeyeceği belir­sizliği piyasaları tedirgin ediyor. Ta­raflar bugün Cenevre’de tekrar bir araya gelecek. Görüşmelerden çı­kacak sonuç fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili olacak.

Endeksi sadece 35 hisse yendi

BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana gösterdiği yüzde 22.38’lik performansının hisselere ne şekilde yansıdığına bakıldığında aslında du­rum biraz farklı. Endekste yer alan 100 hisseden sadece 35’i endeksten daha iyi performans gösterdi. Yani hisselerin yüzde 65’i endeksin ge­risinde kaldı. 100 hisseden 22’sinin fiyatı yılbaşındaki değerinin altına inerken 21 hisse senedi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir getiri sağla­dı.

20 hisse ise yatırımcısına bu yıl yüzde 1 ile yüzde 10 arasında kazan­dırdı. Özellikle sektörel bazda yaşa­nan ayrışmalar ve endekste ağırlığı yüksek az sayıda hissede gerçekle­şen yukarı yönlü sert hareketin bor­sayı tarihi zirvelerine taşıdığını söy­lemek mümkün. Ayrıca son yükse­liş trendinde artan yabancı alımları ve bu alımların likiditesi yüksek ka­ğıtlarda olması yükselişin tam an­lamıyla borsa geneline yayılmasını engelledi.

14 bin puan seviyesi önemli

Önceki gün ABD mahkemesi, Halkbank davasını 3 Mart’a tarih vererek yeniden gündeme aldı. Uz­manlar, davanın bir kararla sonuç­lanmasının uzun yıllardır devam eden belirsizliği ortadan kaldırabi­leceğini düşünüyor. Diğer taraftan MSCI, halka açıklık oranını gerek­çe göstererek bazı Türk hisseleri­ni standart endekse yükseltmeme kararı, dün endekste ağırlığı yüksek olan bu hisselerde satışa neden oldu. Teknik anlamda 14 bin puanın altı­na inilmesiyle endekste kısa vadede 13 bin 555 puan desteğine geri çekil­me riski olduğu ifade edilirken satış baskısından kurtulmak için endek­sin yeniden 14 bin puanın üzerine yerleşmesi gerektiği belirtiliyor.