Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa’yı biliyor musunuz?

Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği’nin projelerini kurulduğu 2014 yılından bu yana dikkatle izliyorum. Bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz uluslararası platformlara Türkiye’yi bir marka olarak taşımak, sahip olduğumuz dünya mirasını daha iyi anlamak ve anlatabilmek, derneğin amaçlarının başında geliyor. Şöyle deniliyor:

"Bizi bir araya getiren ortak değerlerimize sahip çıkarak uluslararası platformlara Türkiye’yi bir marka olarak taşıyıp kültürel, toplumsal ve iktisadi yaşamımızla örnek olarak bir adım daha ileri gitmek. Çoğulcu, demokratik, çok kültürlü, genç ve dinamik, zengin bir tarihe sahip ve özellikle kültürel ve tarihi anlamda geniş bir coğrafyada yaşanılan, paylaşılan, iletişime açık, konuksever bir ülkede olduğumuzu biraz daha anlatabilmek! Tüm bunların ışığında, bir benzerine daha rastlanamayacak bir dünya mirasına sahip olduğumuzu daha iyi anlamak ve anlatabilmek.”

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan bir sohbetimizde “Her yerde söylediğimiz bir mottomuz var” demiş ve şöyle devam etmişti:

“Her ülke, topraklarında az ya da çok tarihi eser barındırır. Bu eserler var oldukları ve bulundukları topraklarda yaşayan insanlara, kurumlara, devletlere aslında sadece birer emanettir. Bizler de binlerce yıldır saklı kalmış bu hazinenin ortaya çıkarılarak, bir dünya mirası olarak herkes tarafından bilinmesini ve ülkemizin yepyeni bir kültürel turizm alanı kazanmasını sağlamak istiyoruz.”

T-ONE Derneği yine saklı kalmış bir “hazine”yi gündeme taşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Anadolu’nun bilinen ilk kadın kahramanı, tarihin ilk barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa’yı tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen proje, kadın gücü ile toplumsal dönüşümü hedefliyor. Kendi döneminde dünyanın en güçlü devleti ve Anadolu’nun ilk imparatorluğu olan Hititlerin Kraliçesi olan Puduhepa tarihteki en önemli kadın figürlerinden birisi.

Projenin ilk adımı Dünya Kadınlar Günü haftasında atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığı’nın destekleri, Çorum İş Kadınları Derneği ile Hitit Üniversitesi işbirliğinde ve T-ONE Derneği organizasyonunda insanoğlunun varoluşundan bu yana, süreç içerisinde doğuran, üreten ve koruyan rolü ile “kadın”ın konuşulduğu etkinlik, Pera Palas Otel’de düzenlendi.

Savaşın değil Barışın simgesi Hitit Kraliçesi Puduhepa için yapılan toplantı, besteci ve müzisyen Can Atilla tarafından bestelenen “Puduhepa Dans Süiti” ile başladı. Baş balerin Özge Başaran’ın dansı eşliğinde ilk kez yorumlanan eserde Hitit İmparatorluğunun tarihsel görkemi koro sesleri ile vurgulanmış, müzikteki vurmalılar teknolojinin imkânları dahilinde o dönemi yansıtacak şekilde kullanılmıştı.

Sunuşunu T-ONE Derneği Üyesi Sema Güral Sürmeli’nin yaptığı organizasyonda T-ONE Derneği’nin oylarıyla Önder Kadın Ödülleri’ kapsamında 2022 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün iş yaşamlarında güçlü ve örnek olan iki kadın, Türkiye’nin ilk Sümerologlarından biri olan tarihçi ve bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ ile Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’e verildiği açıklandı.

Barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediklerini ileterek konuşmasına başlayan Demet Sabancı Çetindoğan; “Puduhepa’nın elinden çıkan ilk barış mührünün dünyaya örnek olmasını, bütün dünyada huzur, güven ve refahın hâkim olmasını istiyoruz. Kadınlar olarak Anadolu’nun gerçek kadın kahramanlarından Puduhepa’nın izinden giderek ülkemiz ve dünyamız için, barış istemeye devam edeceğiz. Anadolu kadınları olarak bu görev en çok bize düşer. İnsanoğlunun bu ortak mirasına sahip çıkmak için birlikte çalıştığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Çorum Valiliği’ne, Çorum Belediye Başkanlığı’na, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Çorum İş Kadınları Derneği’ne bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Barışı ve refahı bir hayal olarak görmeyen, bir hedef olarak belirleyen herkese selam olsun. T-ONE Derneği kendisine ait olana sahip çıkmaya, sorumluluk almaya ve bu bakış açısını yaymak için çalışmaya devam edecek” dedi.

Proje, yaz aylarında Çorum’da yapılacak büyük bir organizasyon ile devam edecek. Puduhepa için pandemi elverdiği sürece birçok Avrupa ülkelerinde de tanıtımların devam etmesi de planlanıyor.