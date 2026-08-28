Hızlı normalleşme

Merkez Bankası beklediğimiz normal­leşme adımını bu hafta başında at­tı. Beklentimiz ağırlıklı ortalama fonla­ma maliyeti’nin (AOFM) kademeli olarak %37’ye çekilmesiydi. Kademeli geçiş dö­nemi beklentimizin nedeni enflasyon gö­rünümü ve jeopolitik belirsizliklerdi.

2026 yıl sonu enflasyon görünümü ne durumda?

2026 yılının başında enflasyon, büyü­me ve cari açık açısından tahmin belirsiz­liği oldukça düşüktü. Fakat İran-ABD sa­vaşı durumu tersine çevirdi. Artan petrol fiyatları, girdi maliyetleri enflasyon gö­rünümünü bozdu. Tarımsal hasıla açısın­dan geçen seneye göre daha olumlu bir yıl olmasına rağmen gıda fiyatlarında bekle­nen mevsimsel gerileme gerçekleşmedi.

Ağustos ayı ile birlikte önümüzde beş ay­lık enflasyon verisi var. Web-TÜFE ağus­tos ayı ölçümü %2,04. TÜİK enflasyon ve­risinin bu rakama yakın, zayıf bir ihtimal de olsa %2’nin bir miktar altında kalabi­leceğini düşünüyoruz. Geriye kalan dört ayda nasıl bir enflasyon görünümü bizi bekliyor?

Eylül ve ekim ayları mevsimsel olarak fiyat artışlarının yüksek seyretti­ği aylardır. 1983 yılından günümüze eylül ayı enflasyon ortalaması %3,36. Son dört yılın ve son iki yılın ortalamaları sırası ile %3,51 ve %3,10. Ekim ayı için bu rakamlar %4,01, %3,10 ve %2,72. Kasım ayı: %2,90, %2,32 ve %1,56. Aralık ayı: %2,32, %1,51 ve %0,96. Bu verilerin ima ettiği en iyi yıl sonu enflasyon oranı TCMB’nin yıl sonu tahmini olan %28’in üzerinde. Dolayısıy­la aylık enflasyon gelişmelerinin geçtiği­miz yıllardan iyi olması gerekiyor. Petrol fiyatları son bir hafta içerisinde gerileme eğiliminde.

İç talepteki zayıflık da fiyat­lar üzerinde baskı yaratıyor. Tüketici kre­di arzının da geçtiğimiz seneye göre düşük seyretmesi dezenflasyon sürecine destek veriyor. Bu gelişmeler yıl sonunda %30’un altında bir enflasyon oranı ima ediyor mu? Bizce bunun için kamu maliyesinin deste­ğine ihtiyaç var. 2026 yılı içinde oluşturu­lan mali alan ve düşük kamu borcu daya­nak olarak kullanılabilir ve dezenflasyon sürecine destek oluşturulabilir.

Finansal piyasalar bardağın dolu tarafına bakıyor…

Jeopolitik gelişmelerin piyasalar üze­rindeki olumsuz etkisi zaman içerisin­de sönümleniyor. ABD-İran savaşı henüz sonlanmadı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Fakat piyasalar, yeni bir gelişme olmadığı sürece, savaşların varlığını gör­mezden gelmeye başlıyor. Bir anlamda, sa­vaşlar devam ediyor ama herkes kendi işi­ne bakmaya başlıyor. TCMB’nin normal­leşme adımını da bu çerçevede okumak gerekir.

Nitekim Türkiye’nin beş yıllık CDS pri­mi tekrar 220’nin altına indi. Tahvil piya­sasında yerli ve yabancı ilgisi devam edi­yor. Getiri eğrisinde orta vadede 100 baz puan, uzun vadede 70 baz puanlık gerile­meler gözlendi. Yurt dışı kaynaklı bir jeo­politik şok gerçekleşmezse TL varlıklara olan yerli ve yabancı ilgisinin devam etme­sini bekliyoruz.

Faiz indirimleri reel sektöre ne zaman yansır?

TCMB fonlama maliyetindeki değişimin kredi faizleri üzerinde etkisi önümüzde­ki bir kaç hafta içerisinde görülecektir. Bu durum şirketlerin yurt içi kısa vadeli borç­lanma maliyetlerini aşağı çekecektir. Fa­kat reel sektörde kayda değer bir hareket­lenme sağlaması beklenmemeli. Çünkü fi­nansal koşulları sadece kredinin maliyeti değil kredinin bulunabilirliği de etkiliyor. Bankalara uygulanan sıkı kredi büyüme sı­nırları devam ettiği sürece faiz indirimle­rinin reel sektöre yansımasının sınırlı ol­masını bekleriz.

TCMB kalan üç toplantıda faiz indirimi ya da indirimlerine gider mi?

Mevcut enflasyon tahminlerimiz yıl so­nuna kadar TCMB’nin 100 baz puanlık bir indirime gidebileceğine işaret ediyor. Bu indirimi 50’şer baz puanlık iki toplantıda gerçekleştirebilir. Alternatif olarak tek bir toplantıda (örneğin Ekim PKK) 100 baz puanlık indirim yapabilir. Enflasyon görü­nümünde beklenmedik olumlu bir gelişme olursa Aralık PPK toplantısında da 100 baz puanlık faiz indirimi masaya gelebilir.