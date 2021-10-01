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Hızlı teslimata giren Carrtell'e yabancı ilgisi

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Pandemi süreci en fazla e-ticaretin büyümesini sağladı. Trendyol, Getir gibi uygulamalar, milyar dolarlık değere ulaşarak unicorn, megacorn olmayı başardı. Koç Grubu, Yıldız Holding, Doğuş Grubu, Doğan Holding gibi Türkiye’nin önde gelen firmalarının adım attığı, işlerini büyüttüğü e-ticaret alanı farklı fikirler ile genç girişimcilerin de ilgisini çekiyor. 3 üniversite öğrencisinin kurduğu Carrtell.co, bunlardan biri. 26 yaşındaki Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Batuhan Tosunoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Erem Cem Yalınkılıçlar ve Sabancı Üniversitesi’nden 22 yaşındaki Cemal Turgut ile birlikte geçen yıl kurmuşlar Carrtell’i.

Pandemi sürecinde sanal ticaretin arttığını dile getiren Tosunoğlu, “E-ticaret hızlı büyüyor ama giderek artan bir hızla da ileti ulaşımı talep ediliyor. Biz de 3 ortak bu düşünceyle geçen yıl Carrtell’i kurmaya karar verdik. Teslimat sorunları yaşanmadan, şirketlere özel geliştirdiğimiz teknoloji ile hasarsız ürün teslimatına odaklandık. Kargo şirketlerinin üstlendiği iletim alanına sorunsuz teslimatı getirdik. E-ticaret markalarının web sitelerinden sattığı ürünleri aynı gün ortalama 4 saat içinde alıcısı ile buluşturabilen bir teslimat ağı geliştirdik” diye anlatıyor Carrtell’i… Tosunoğlu, Cartell’in yarattığı entegre teslimatın Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemle desteklendiğini ifade ediyor. Tosunoğlu’nun verdiği bilgiye göre satın alınan ürün, dağıtıma çıkmadan önce alıcısına teslimat dakikasına yönelik SMS atıyor ve o dakikadan önce ulaşıyor.  Müşterilerin isteğine bağlı olarak markaların adres değişimi, komşuya bırakma, çağrı merkezi araması, teslimat gününü belirleme gibi talepler de değerlendiriliyor.

Yatırımcıların ilgisini çektiler

İstanbul’da şu anda 700’den fazla mahalleye aynı gün teslimat yaptıklarını ifade eden Tosunoğlu, “Araç filosunun yanı sıra özellikle şehir için ulaşıma yönelik bisikletlerle de bu teslimat yapılıyor. Sadece 1 yılda 75 binden fazla ürünü aynı gün teslim ettik” diyor.

Üniversite öğrencisi 3 arkadaşın kurduğu Carrtell, şimdiden hem yerli hem de yabancı firmalarının ilgisini çekmeyi başarmış. Tosunoğlu, “Biz bu şirketi cebimizdeki harçlıklarla kurduk. Bir destek almadan yola çıktık. Hepimizin bireysel birikimleriydi. Şimdi Kağıthane ve Maltepe’de depolarımız var. 25 kişilik ekibimizi de hızla büyütüyoruz. Yakın zamanda İzmir, Ankara, Bursa, İzmit ve Antalya’da bu ağımızı kurma niyetindeyiz. Yerli ve yabancı fonlar, melek yatırımcılarla görüşmeye de başladık ” diyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genç girişimcilerin ilginç fikirleri artık yatırıma dönüşüyor. Geleceğin Trendyol’u, Getir’i, Hepsiburada’sı yani milyar dolarlık girişimleri, üniversiteli öğrencilerin harçlıklarıyla ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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