Hızlı tren projeleri ne zaman bitecek?

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, hızlı tren projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu. Tarhan, “Ankara-Sivas hızlı tren projesi, Bursa-Yenişehir yüksek hızlı tren projesi ve Konya Karaman hızlı tren projesi neden bitmiyor” diye sordu. 2008 yılında inşaatı başlayan Ankara-Sivas hızlı tren projesinin 12 yıldır devam ettiğini kaydeden Tarhan, Bakanlığa devredilen Gebze-Darıca metro hattının da devam eden projeler arasında yer aldığını hatırlattı. İhalelerin kilometre başına düşen maliyetleri arasında farklılıklar olduğunu da ifade eden Tarhan, “405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas hızlı tren hattı için 9 milyar 746 milyon, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Osmaneli hızlı tren hattı için 9 milyar 449 milyon, 102 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman hızlı tren hattı için ise 1 milyar liralık ihale yapılmış. İhaleler arası bu farklılığın nedeninin açıklanması gerekiyor” dedi. Tarhan, “2012 yılında tamamlanması öngörülen Ankara-Sivas hızlı tren projesi, 2016 yılında tamamlanması öngörülen Bursa-Osmaneli hızlı tren projesi, 2018 yılında tamamlanması öngörülen Konya-Karaman hızlı tren projesi neden hala bitirilmemiştir? Hızlı tren projeleri arasındaki ihaleler arası maliyet farklılıklarının sebebi nedir? Gebze-Darıca Metro Hattı ne zaman tamamlanacaktır?” sorularını yöneltti.

CHP 5 İLDE JEOTERMAL ENERJİYİ ARAŞTIRACAK

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu kurdu. Aydın, Manisa, Denizli, Muğla ve İzmir’de jeotermal enerji ile ilgili sahada incelemelerde bulunacak olan komisyon ilgili kurum ve STK’lar, yerel yönetimler ve vatandaşlarla bir araya gelerek jeotermal enerji alanında incelemeler yapacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında kurulan komisyon, 19 Ocak Salı günü çalışmalarına başlayacak. Dört gün sürecek komisyon jeotermal enerji ile ilgili bilgi toplayarak, önerilerde bulunmayı amaçlıyor. Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu’na başkanlık eden Ali Öztunç, “Komisyonumuz sorunu yerinde inceleme anlayışıyla 4 günlük saha incelemeleri ve arama toplantıları yapacak” dedi. Komisyonda PM üyesi Gizem Özcan, Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Manisa Milletvekili Ali Vehbi Bakırlıoğlu, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve İzmir Milletvekili Mahir Polat yer alıyor. Komisyon 19 Ocak Salı günü Aydın, 20 Ocak Çarşamba günü Manisa, 21 Ocak Perşembe günü Denizli ve Muğla, 22 Ocak Cuma günü İzmir’e gidecek.