‘Hizmet’ dopingi 100’üncü yılda Türkiye’nin ihracatını 400 milyar dolara çıkaracak

HİZMET İhracatçıları Birliği’nin (HİB) Sapanca’da gerçekleşen “Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı”ndayız… HİB Başkanı, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’la sohbet ediyoruz.

Prof. Bolat, iki günlük çalıştayın açılışında paylaştığı verileri irdeledi:

- Hizmet ihracatımız bu yıl şu ana kadar 57.5 milyar doları bulmuş durumda. Trend bu yılı 80-85 milyar dolarla kapatacağımızı gösteriyor. 90 milyar doları bulmamız da sürpriz olmaz.

Hizmet ihracatı kapsamında bulunan sektörler için gerekli teşviklerin çıktığını belirtti:

- Hükümetimiz hizmet ihracatını artırabilmemiz için teşvik altyapısını hazırladı. Şimdi biz de sektörler arasında nasıl güç birliği ve sinerji yaratırız, ona bakıyoruz.

Sinerjiye örnek verdi:

- ABD’de check-up çok pahalı. Sağlık sektörümüzle THY olarak işbirliği yapıp, ABD’den check-up paketiyle sağlık turisti getirebiliriz. 5 bin dolarlık bir paketle ABD’li sağlık turisti bir hafta Türkiye’de kalır, check-up yaptırıp döner.

HİB çatısı altında 10 sektörün yer aldığını kaydetti:

- Yazılım ihracatı iyi gidiyor. Yazılım şirketleri genelde küçük. Yurt dışındaki ihalelerde kendilerini yalnız hissetmeyecekleri formül geliştirebiliriz. THY’nin 129 ülkede 290 noktada temsilciliği var. Temsilcilerimiz yazılım ihracatçılarımıza lojistik destek verebilir.

Hizmet ihracatının Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023’te 130 milyar doları yakalayabileceğini vurguladı:

- Aslında hizmet ihracatında 2025 yılı için 110 milyar dolarlık hedef belirlenmişti. 2023 yılında o hedefi geçip 120-130 milyar dolara çıkabileceğimizi öngörüyoruz.

Birlik çatısı altındaki sektörlerin 2023 ihracat beklentilerini paylaştı:

Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri: 2021 yılında 7.7 milyar dolarlık ihracat geliri söz konusuydu. 2023’te 14.2 milyar dolara çıkması bekleniyor.

2021 yılında 7.7 milyar dolarlık ihracat geliri söz konusuydu. 2023’te 14.2 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri: 2021’de 12.2 milyar dolarlık ihracat yaptılar. 2023’te 22 milyar dolar öngörüyorlar.

2021’de 12.2 milyar dolarlık ihracat yaptılar. 2023’te 22 milyar dolar öngörüyorlar. Liman İşletmeciliği ve Yer Hizmetleri: 2021’de 5.3 milyar dolarlık ihracatları vardı. 2023’te 9.1 milyar dolarlık hedefleri var.

2021’de 5.3 milyar dolarlık ihracatları vardı. 2023’te 9.1 milyar dolarlık hedefleri var. Seyahat (Turizm, Eğitim, Sağlık): 2021’de 20.8 milyar dolarlık gelir söz konusuydu. 2023’te 53.4 milyar dolara çıkabileceklerini hesaplıyorlar.

2021’de 20.8 milyar dolarlık gelir söz konusuydu. 2023’te 53.4 milyar dolara çıkabileceklerini hesaplıyorlar. Yazılım ve Bilişim Hizmetleri: 2021’de 2.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiler. 2023 için yüzde 480 artışla 15.1 milyar doları yakalayacaklarına inanıyorlar.

2021’de 2.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiler. 2023 için yüzde 480 artışla 15.1 milyar doları yakalayacaklarına inanıyorlar. Eğlence ve Kültür Hizmetleri (Dizi, film): 2021 yılında 500 milyon dolarlık ihracat yaptılar. 2023 için 2.1 milyar dolar hedefi koydular.

2021 yılında 500 milyon dolarlık ihracat yaptılar. 2023 için 2.1 milyar dolar hedefi koydular. Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri: 2021’de 600 milyon dolar gelir sağlamışlardı. 2023’te 1 milyar lirayı yakalayacaklarını öngörüyorlar.

2021’de 600 milyon dolar gelir sağlamışlardı. 2023’te 1 milyar lirayı yakalayacaklarını öngörüyorlar. Diğer İş Hizmetleri:Buradaki ihracat geliri 2021’de 8.1 milyar dolardı. 2023’te 13.3 milyar dolara çıkabileceği hesaplanıyor.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- Ülkemizin hizmet dış ticaretine bakıldığında, yarı yarıya artıda olduğumuz görülüyor.

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin çok yeni olduğunu anımsattı:

- Hizmet ihracatı henüz ülkemizin toplam ihracatı içinde yer almıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İlk 1000” listesine de hizmet ihracatçıları girmiyor. Aslında hesaplara dahil edilmesi gerekiyor.

Prof. Bolat’ın bu sözleri üzerine sohbet sırasında hesap yaptık:

2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hizmet ihracatı 130 milyar doları yakalar ve hesaplara girerse, toplam ihracatın 400 milyar doları yakalaması söz konusu olur.

Prof. Bolat hesabı onayladı:

- Bu yıl mal ihracatında 250 milyar dolarlık hedef tutacak. 2023’te 270 milyar dolar yakalanabilir.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında “400 milyar dolar” havasına girmek için ihracatta “mal-hizmet sepeti” oluşturulur mu?

Büyük Taarruzun 100’üncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

‘Anayasa Candır’ İngilizce’ye çevrildi Amazon’da e-kitap oldu

AKDENİZ Üniversitesi öğretim üyesi, hukuk profesörü Ayşe Odman’dan mesaj geldi:

- İlk baskısı 29 Ekim 2019’da yayınlanan ve 5’nci baskıya ulaşan “Anayasa Candır” kitabım İngilizce’ye çevrildi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılında Ata’mıza ithafen “Dear Mother Low” adıyla Amazon’da e-kitap olarak tüm dünyadaki okurların ilgisine sunuldu.

Ayşe Odman, kitabının hukukun üstünlüğüne dayalı modern anayasal devletin işleyişini bir roman kurgusunda anlattığını anımsattı:

- Prof. Kemal Gözler, “Anayasa Candır”la ilgili 40 sayfalık bir yazı kaleme almış, orta öğretimde okutulmasını tavsiye etmişti.

Anayasanın İngilizcede “The Constitution” olarak ifade edildiğinin altını çizdi:

- Bununla birlikte tüm yasaların ve devlet yapısının kaynağı olan bu belgenin Türkçe’de “anayasa” olarak ifade edilmesinden de ilham alarak başlıkta “Mother Law” kavramını kullandım.

Kitabın kahramanının Z kuşağının temsilcisi, özgüvenli ve meraklı Zeyno olduğuna vurgu yaptı: