Hizmet İhracatçıları Birliği, 5 yılda 150 milyar doları yakalamayı hedefliyor

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki birlikler arasına 2018’deki kuruluş kararıyla katılan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), temsil ettiği sektörlerin potansiyelini, hedefl erini ortaya koymak için bir çalışma başlattı.

Hizmet İhracatçıları Birliği açısından yeni yol haritası olacak çalışmada öncelikle birliği oluşturan sektörler ortaya konuldu:

● Eğitim hizmetleri

● Eğlence ve kültür hizmetleri

● Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri

● Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler

● Liman işletmeciliği ve yer hizmetleri

● Yazılım ve bilişim

● Yolcu taşımacılığı hizmetleri

● Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri

● Sağlık turizmi Mevcut hizmet ihracatı büyüklüğüne bakıldı:

● 2019:Hizmet ihracatı 64.4 milyar olarak gerçekleşti.

● 2020: Hizmet ihracatı 34.8 milyar dolara indi. Bunda COVID-19 krizinin en büyük darbeyi turizme vurması etkili oldu.

● Türkiye, hizmet ihracatında 10 milyar dolar düzeyinde dış ticaret fazlası verebiliyor.

Geçen hafta TİM Hizmet İhracatçıları Sektör Başkanı Ahmet Akbalık’la buluştuk. Öncelikle Birlik açısından önemli gördükleri iki yeni oluşum üzerinde durdu:

- Hizmet İhracatçıları Birliği’ne ait Genel Sekreterlik kuruldu. Ayrıca Ticaret Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Bu oluşumlar sayesinde hedefl erimize daha hızlı ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde toplam 10 sektörün yer aldığını belirtti:

- 2018’de kurulmamıza rağmen kısa sürede 2 binin üzerinde üyeye ulaştık. Ülkemiz ihracatının lokomotif birlikleri arasında yerimizi aldık.

Hizmet ihracatının mal ihracatının rakibi ya da alternatifi olmadığının altını çizdi:

- Hizmet ihracatı, mal ihracatının destekleyicisi konumunda bulunuyor. Örneğin Türk TV dizileri şu anda 150’den fazla ülkede günde 700 milyon izleyiciye ulaşıyor. Eğlence ve kültür hizmetleri sektörümüz 296 milyon dolar ihracatla dünyada ilk 10’da yer alıyor.

Türkiye’nin dizi ihracatında ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı:

- İzlenme rekorları kıran TV dizilerimiz ülkemiz ihracatına, bilinirliğine, turizm eğitim ve sağlık sektörüne katkı sağlıyor.

Yaptırdıkları çalışmaya değindi:

- Araştırma sayesinde sektörlerimizin mevcut pozisyonlarını, rakiplerimizin stratejilerini, hedef pazarlarımızı ve nasıl konumlandırma yapmamız gerektiğini göreceğiz. Ortak amaç doğrultusunda yol haritamızı çizeceğiz.

Ardından beklentisini paylaştı:

- Türkiye, 5 yıl sonra hizmet ihracatında 150 milyar dolarlık ihracat gelirini yakalar. Başta turizm olmak üzere ülkemizin bu potansiyeli var. Böylece cari açık sorununu da çözebiliriz.

2019’da 64.4 milyar doları yakalamışken 2020’de pandemi darbesiyle yarıya inen hizmet ihracatı, 5 yıl sonra 150 milyar doları yakalayabilir mi?

Hizmet ihracatçıları 150 milyar doları yakalayınca cari açık da kapanabilir mi?

Yabancı öğrenciler 925 milyon dolarlık harcama yapıyor

TİM Hizmet İhracatçıları Sektör Başkanı Ahmet Akbalık,eğitimde Türkiye’nin elinde önemli fırsat olduğunu belirtti:

- Türkiye, şu anda dünyada en fazla yabancı öğrencinin bulunduğu 10 ülkeden biri. 125 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz.

Söz konusu öğrencilerin eğitim harcamalarının 235 milyon dolar dolayında olduğunu vurguladı:

- Yabancı öğrencilerin günlük harcamalarının yıllık toplamı 925 milyon dolara ulaşıyor.

Sektörün hedefinin 600 bin öğrenciye ulaşıp dünyada ilk 3’e girmek olduğunu kaydetti:

- Türkiye’de üniversiteyi bitiren yabancı öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde bizim elçimiz gibi tanıtımımızı yapıyor.

30 hastane yaptık ama hiç işletmedik

ÇALIK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) organizasyonuyla Biruni Üniversitesi’nde konuşurken, izleyici iş insanlarından şu soru yöneldi:

- Sağlık sektörüne neden girmediniz?

Çalık, soruyu şöyle yanıtladı:

- Sağlık sektöründe şu ana kadar müteahhit firma olarak 30 tane hastane yaptık. Dünyanın en iyi hastanelerini yapıyoruz. Bu konuda ciddi uzmanlığımız var. Ancak, hiç hastane işletmeciliğimiz olmadı. Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Adnan Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya MİAD Yönetim Kurulu BaşkanıYunus Akdaş, MİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. İlhan Erdoğanbaşkanlığındaki MİAD ekibi katıldı.

Çalık’a üniversite konusu da soruldu:

- Üniversite projeniz var mı?

Çalık, şu yanıtı verdi:

- Üniversite konusunda gururumuzun okşandığı teklifl er geldi. Ancak, biz eğitim sektörünü bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir sektörde başarılı olamayacağımıza kanaat getirdik.

İthal futbolcuyla gerçek yapı olmaz

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) üyeleri, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın Biruni Üniversitesi’ndeki konferansında Yeni Malatyaspor’a destek konusunu gündeme getirdi:

- Malatyalı iş insanlarının büyük şirketleri var ama Yeni Malatyaspor’a yeteri kadar destek olmadıkları görülüyor. Sizin bu konuda çabanız olacak mı?

Ahmet Çalık,şu yanıtı verdi:

- Malatyaspor’a çok destek vermişizdir. Ancak, Malatyaspor’un alt yapısından sporcu yetişmelidir. Yurt dışından futbolcu ithal ederek, ona para ödeyerek takım oluşturmaya çalışıyorsanız bu gerçek yapı olmaz.

Ardından ekledi:

- Sporcuların şehirden çıkması gerektiğini düşünüyorum.