Hizmet ihracatında yüzde 100 vergi avantajı
Yurtdışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançların yüzde 50 si beyanname üzerinde indirim konusu yapılmakta iken, 28/12/2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7491 Sayılı Kanununla, yüzde 50 olarak uygulanan indirim oranı, yüzde 80’e çıkarılmış idi.
30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapsamda bulunan yurtdışına verilen hizmetlerden elde edilen kazançlara beyanname üzerinde uygulanan indirim oranı yüzde 100’e çıkarıldı.
Böylelikle ilgili sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar, şartları sağlamaları halinde bu kazançlar üzerinden Gelir veya Kurumlar Vergisi ödemeyecektir. Hizmet ihracı olarak ta adlandırılan uygulama Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1 (ğ) maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinde düzenlenmiştir.
Vergi indiriminden yararlanacak sektörler
1-Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi hizmetleri.
2-İlgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetleri.
3-İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri.
a Planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, Ar-Ge, tasarım, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar, araştırma ve analiz,
bSanayi, turizm, inşaat, tarım, savunma, reklam, internet ve e-ticaret, çevre, sağlık, basın, kültür-sanat, sigorta, enerji, spor ve denizcilik, iç ve dış ticaret, lojistik ve ulaştırma konularında verilen mesleki eğitim hizmetleri, indirim kapsamında değerlendirilecektir.
Vergi indiriminin şartları
Kapsama giren hizmetlerden elde edilen kazanç indiriminden faydalanmak için;
1-Şirketlerin ana sözleşmelerinde indirim kapsamındaki hizmetlerin belirtilmiş olması,
2-Hizmetin, Türkiye’den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması,
3-Hizmet karşılığında faturanın yurt dışı mukimi kişi veya kurum adına düzenlenmesi,
4-Kazancın Tamamının Elde Edildiği Yıla/Hesap Dönemine İlişkin Beyannamenin Verilmesi Gereken Tarihe Kadar Türkiye’ye Transfer Edilmesi gerekmektedir.
Kazancın tamamını değil de bir kısmının söz konusu tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi durumunda indirimden yararlanılamayacaktır.
Yeni düzenleme 2026 gelirlerine uygulanacak
Yurtdışına verilen bazı hizmetlere uygulanan % 80 indirim oranını % 100 e çıkaran düzenleme, 01.01.2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere, 30.04.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Dolayısıyla söz konusu düzenleme 2026 yılı ve takip edecek yıllara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyanlarında indirim olarak uygulanacaktır. Geçici vergi dönemlerinde elde edilen kazançların geçici vergi dönemine ait beyannamenin verileceği tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi durumunda ikinci geçici vergi döneminden itibaren indirimden yararlanabilmek mümkündür.
Kapsama dahil hizmetlere yüzde 100 vergi indirimi teşvik uygulaması yerinde bir karar olmakla birlikte söz konusu indirimler için “Yurtiçi Asgari Kurumlar Vergisi” uygulanacak olması teşvik uygulamasının amacıyla örtüşmemektedir. Böylelikle bir yandan Hizmet İhracı kazançlarının tamamı beyanname üzerinde indirilebilecek iken bu indirimden yararlanan mükelleflere yüzde 10 oranında Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi uygulanacaktır.
