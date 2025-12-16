Hizmet sektöründe “çalışan sayısı” artışı; Sanayideki çalışan sayısını artıramıyorsa…
Hizmet sektöründe çalışan sayısı:
1 yılda yüzde 3 civarında artmış…
★★★
Hizmet sektöründe:
Bacalı/bacasız sanayinin gelişimine, “doğrudan katkısı” olan alanlar da bulunuyor…
★★★
Örneğin: Yaşlı/çocuk bakımı…
Bu alanda yapılan yatırımlar ve çalışan sayısındaki/niteliğindeki artış, bacalı/ bacasız sanayide ki çalışan sayısını yükseltmek için “katalizör” görevi görebiliyor…
★★★
Örneğin: Turizm… Bu alanda yapılan yatırımlar ve çalışan sayısındaki/niteliğindeki artış, gıdadan ulaştırmaya birçok sektörde üretim/çalışan artışına “dolaylı/doğrudan” katkı sunabiliyor…
★★★
Örneğin: Yurtdışı müteahhitlik…
Bu alanda geliştiren/çalışan sayısındaki/ niteliğindeki artış, iş büyüklüğünü ve gıdadan ulaştırmaya birçok sektörde üretim/ çalışan artışına “dolaylı/doğrudan” katkı sunabiliyor…
★★★
Milyarlarca dolarlık soru…
Son 1 yılda: Hizmet sektörlerinde çalışan sayısı yüzde 3 artarken, sanayi sektörlerinde çalışan sayısının yüzde 3.5 düşmesi ne anlatıyor?
VELHASIL
Bu sonuç: Hizmet sektörünün, sanayimizi de geliştirecek, sanayimize katkı sunacak alanlarla değil, farklı (ülkemize özgü/ furya kültürü sonucunda oluşan arz fazlası alanlar) alanlarla büyüdüğünü gösteriyor…
★★★
Bu yatırımların geneli/çoğunluğu kısa vadede eriyerek, işini iyi yapana da zarar vererek, kalkınma/refaha katkı sağlıyor;
Ve dolayısıyla bu yatırımlar, kıt olan beşeri ve finansal kaynakların etkin kullanımına da set çekmiş oluyor…
★★★
Anlaşılan: Kamunun, kıt olan zamanı, beşeri ve finansal kaynağı etkin/etkili kullanmak amacıyla düşünmesi/planlaması ve bu alanda düzenleyen/denetleyen olması yetmiyor…
Haksız rekabete neden olmadan, yönlendiren olması da gerekiyor…
