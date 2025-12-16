Hizmet sektöründe “çalışan sayısı” artışı; Sanayideki çalışan sayısını artıramıyorsa…

Hizmet sektöründe çalışan sayısı:

1 yılda yüzde 3 civarında artmış…

★★★

Hizmet sektöründe:

Bacalı/bacasız sanayinin gelişimine, “doğrudan katkısı” olan alanlar da bulunu­yor…

★★★

Örneğin: Yaşlı/çocuk bakımı…

Bu alanda yapılan yatırımlar ve çalışan sayısındaki/niteliğindeki artış, bacalı/ bacasız sanayide ki çalışan sayısını yük­seltmek için “katalizör” görevi görebili­yor…

★★★

Örneğin: Turizm… Bu alanda yapılan ya­tırımlar ve çalışan sayısındaki/niteliğinde­ki artış, gıdadan ulaştırmaya birçok sektör­de üretim/çalışan artışına “dolaylı/doğru­dan” katkı sunabiliyor…

★★★

Örneğin: Yurtdışı müteahhitlik…

Bu alanda geliştiren/çalışan sayısındaki/ niteliğindeki artış, iş büyüklüğünü ve gıda­dan ulaştırmaya birçok sektörde üretim/ çalışan artışına “dolaylı/doğrudan” katkı sunabiliyor…

★★★

Milyarlarca dolarlık soru…

Son 1 yılda: Hizmet sektörlerinde ça­lışan sayısı yüzde 3 artarken, sanayi sektörlerinde çalışan sayısının yüzde 3.5 düşmesi ne anlatıyor?

VELHASIL

Bu sonuç: Hizmet sektörünün, sanayi­mizi de geliştirecek, sanayimize katkı sunacak alanlarla değil, farklı (ülkemize özgü/ furya kültürü sonucunda oluşan arz fazlası alanlar) alanlarla büyüdüğünü gösteriyor…

★★★

Bu yatırımların geneli/çoğunluğu kısa vadede eriyerek, işini iyi yapana da zarar vererek, kalkınma/refaha katkı sağlıyor;

Ve dolayısıyla bu yatırımlar, kıt olan be­şeri ve finansal kaynakların etkin kullanı­mına da set çekmiş oluyor…

★★★

Anlaşılan: Kamunun, kıt olan zamanı, beşeri ve finansal kaynağı etkin/etkili kullanmak amacıyla düşünmesi/plan­laması ve bu alanda düzenleyen/denet­leyen olması yetmiyor…

Haksız rekabete neden olmadan, yön­lendiren olması da gerekiyor…