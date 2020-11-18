TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi, tohum ıslahı uzmanı Prof. İsmet Başer, bir gün mezun ettiği öğrencilerinden biriyle karşılaştı.

Öğrencisinin özel sektörde tohum ıslahı üzerine çalıştığını öğrenince maaşını merak etti. Öğrencisi biraz da sıkılarak şu yanıtı verdi:

- Hocam maaşımı söylemeyeyim, size ayıp olur…

Prof. Başer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’in öncülüğünde Dünya Gazetesi işbirliği ile gerçekleşen “Trakya’da Tohumculuk ve Geleceği Çalıştayı”nda “ıslahçı” konusu üzerinde durdu:

-Nitelikli Ar-Ge yapacak ıslahçımız yeteri kadar yok. Islahçılık bir sanat işidir.

Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarıaraya girdi:

-İsmet Hocam çok değerli bir ıslahçıdır. Aslına bakarsanız dünyada ıslahçı sayısı fazla değildir. Örneğin İspanya’da önde gelen ıslahçı sayısı 5’i geçmez.

Prof. Başer, sürdürdü:

- Melezleme yapan kendini ıslahçı sayıyor.

Bunun üzerine tohum ıslahçılarının gelirlerini sordum, Prof. Başer öğrencisiyle diyalogunu aktarıp, şu sözünü tekrarladı:

-Hocam, maaşımı söylersem size ayıp etmiş olurum.

Ardından ekledi:

-Ülkemizde 15-20 kadar iyi ıslahçı var. Gelirleri de çok iyi. Geliştirdikleri tohumdan telif hakkı alırlar.

Sonra Türkiye’nin tohumculuktaki mevcut durumunu şöyle özetledi:

-Tohumculukta 10-15 yılda çok aşama kaydedildi.

Bu saptamaya çiftçinin tohuma yaklaşımını ekledi:

-Çiftçi yabancı tohuma daha çok itibar ediyor. Mesafe aldık ama yerli tohuma ilgi olmazsa tutunamayız.

Osman Sarı, çiftçinin bu yaklaşımının nedenine vurgu yaptı:

-Çiftçi verimin yüksekliğine bakıyor, ona göre davranıyor.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgede üzerinde durulan hedefi paylaştı:

-Trakya’yı Türkiye’nin tohumculuk merkezi yapmak istiyoruz.

Osman Sarı, tohumun önemini şu mesajla yineledi:

- Tohum, stratejik bir konu…

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın tohumla ilgili Trakya Bölgesi’ne verdiği şu mesajı anımsattı:

-Trakya normal tarımı bıraksın, tohum üretsin. Siz “Ana”ya (Anadolu) tohum üretin. “Ana” o tohumdan ürün üretir.

Trakya’yı, Türkiye’yi tohumculukta öne çıkarmak için bu işe damgasını vuracak iyi ıslahçılar gerekiyor.

Onların yetişmesi de öğrencinin ilgisine, üniversitelerin bu alandaki birikimine kalıyor…

İyi ki Trakya Tohum A.Ş. var

TRAKYA Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tohum A.Ş.’nin kurulmasını sağlayan yolculuğu özetledi:

- Başta bölgemizdeki ticaret borsalarının başkanları olmak üzere tüm tarafların bir araya geldiği toplantılar yapıldı. Sonunda Trakya Tohumculuk A.Ş.'nin kuruluşu gerçekleşti.

Şirketin yüzde 51 hissesinin Namık Kemal Üniversitesine ait olduğunu belirtti:

- Ticaret borsaları da şirkete ortak. Şirketin hedefleri arasında Trakya'ya özgü tohum geliştirmek de var.

12-13 milyon liralık proje hazırladıklarını bildirdi:

-Projeler 2021 yılı başında uygulamaya girecek.

Tohumculukla ilgili bir de dernek kurulduğunu kaydetti:

- Dernek bölgedeki tohumculara yardım edecek. Trakya'nın sesini duyuracak.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve Trakya Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mümin Şahin, dünyada yerli ve milli üretimin öne çıktığına işaret etti:

- İyi ki Trakya Tohum A.Ş. kurulmuş. Bu şirketin kurulması ileri görüş ve vizyonu ortaya koyuyor.

Ardından ekledi:

- Ayrıca Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk.

Mahmut Şahin de bir ekleme yaptı:

- Bir de Trakya Tohum Akademisi kurduk.

Trakya Tohum A.Ş.’nin cirosunu merak ettim, Mahmut Şahin paylaştı:

- 7 milyon lira cirosu var.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da, kentte teknopark yapılanmasının sürdüğünü bildirip, şu mesajı verdi:

- Teknoparkta tohumculuk alanında da Ar-Ge çalışmaları yapılabilir.

Merdiven altı, TIR üstü tohum üreteni engellemek gerek

TEKİRDAĞ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Trakya’da 70’e yakın tohum üreten özel sektör kuruluşu olduğunu belirtti:

- 2.5 milyon ton tahıl tohumuna ihtiyaç var. 5'te birini özel sektör üretiyor.

Son dönemlerde çok tohum çeşidinin tescillendirilip ekildiğini bildirdi:

- Örneğin ülkemizde 265 farklı buğday tohumu var. Bu kadar çeşit çok fazla. Biz 265 çeşit tohumdan yılda 20-22 milyon ton buğday üretiyoruz. Kanada 15 çeşit tohumla 30-35 milyon ton buğday üretiyor.

Bu yılki dönüm başına ortalama buğday veriminin 265 kilo olduğunun altını çizdi:

- Merdiven altı, TIR üstü tohum üretenlerin önüne geçilmesi lazım. Aksi halde tohumda başarı sağlayamayız.

Tohum ve fide dış ticaretinde artıya geçtik

TRAKYA Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Adnan Tülek, tohumculukta yetkili 763 kuruluş olduğunu belirtip, ekledi:

- Bunların 29'u Tekirdağ'da faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin tohumculukta gerçekleştirdiği sıçramayı dış ticaret verileriyle ortaya koydu:

- 177 milyon dolarlık tohum ithalatımıza karşılık 155 milyon dolarlık ihracatımız var. Tohumun yanına fideyi de eklediğimizde ithalat 240 milyon doları, ihracatımız ise 265 milyon doları buluyor. Yani, tohum ve fide dış ticaretinde artıdayız.

Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, bu verileri şu mesajla destekledi:

- Tahıl tohumunda dışa bağımlılığımız neredeyse kalmadı.