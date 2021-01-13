Hollandalı kimya devi Türk Ejder’i satın aldı

Türkiye son dönemde kimya sektöründe yabancı şirketlerin ilgi gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Kişisel bakım ve ilaç sanayi bunlardan biri. Özellikle şirket satışlarının yoğun olduğu bu sektörde Avrupalı firmaların ağırlığı dikkat çekiyor. Hollandalı IMCD de söz konusu firmalar arasında yer alıyor. Türkiye’de uzun zamandır ofisi bulunan Hollandalı şirket, ilk satın alma işlemini de tamamlamış oldu. Hollandalı şirket, kişisel bakım, ilaç ve katkı hammaddeleri alanında faaliyet gösteren Türk şirketi Ejder Kimya’yı satın almak için resmi onayları aldı. Hollandalı dev, satın almayı İstanbul’da kurduğu IMCD Ticaret Pazarlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığıyla yaptı. 2019’u 5 milyon Euro'luk ciro ile kapatan Ejder Kimya, 1999 yılında kuruldu. Aralarında Belçikalı Galactic, Alman Elementis, İsrailli IBR olmak üzere 20’den fazla uluslararası markanın Türkiye temsilciliğini yürüten şirket, 2010 yılında da aplikasyon laboratuvarını devreye aldı.

2 milyar Euro'luk cirosu var

Türk şirketi Ejder Kimya’yı alan Hollandalı IMCD ise 1995 yılında kuruldu. Rotterdam merkezli firmanın hisseleri Euronext’te işlem görüyor. 2 milyar Euro'luk cirosu bulunan, yaklaşık 3 bin çalışanı olan IMCD, özel kimyasalların ve gıda bileşenlerinin satışı, pazarlaması ve dağıtımında toptancı olarak biliniyor. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Amerika kıtasında 45’ten fazla ülkede faaliyet gösteren firma, 2001 yılında yatırım şirketi Alpinvest tarafından alındı. 2005’te AAC Capital’e devredildi.

ABD Yatırım Fonu 2010'da satın almıştı

Şirket, 5 yılın ardından el değiştirdi ve 2010’da da 105 milyar dolarlık varlığı bulunan dünyaca ünlü yatırım fonu ABD’li Bain Capital’e devredildi. 20 yıldır Türkiye’de bulunan ABD’li Bain Capital, 2019’da Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için çalışma başlatmıştı. Bain Capital’in kurucusu ise 2012’de ABD’de düzenlenen başkanlık seçimini Barack Obama’ya kaybeden Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney.