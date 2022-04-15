Höllük de mi pahalı?!

“Küçük şişe su 3 TL…”

“Anadolu’da bebeğin altına bez diye sarılan kum (höllük), sudan ucuzdu, kilosu 7 TL’ye çıktı…”

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Yaz tatillerinde…

Çocuklar, esnafa (terzi, doktor, dişçi, mimar, muhasebeci, kalaycı, demirci vb.) çırak olarak gönderilirmiş…

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Hatta…

Babalar, gizlice dükkân/büro sahibi veya ustasına, düşükte olsa bir para öder, bunu çocuğa haftalık ücret olarak vermesini tembih edermiş…

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9-10 yaşındaki çocukta, yaptığı iş ve kazandığı para ile özgüven duygusu gelişirmiş…

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Yanı sıra…

Üretebilmenin matematiğini…

Yani;

Emeğin, çabanın, yeteneğin, girdinin, ürünün maliyetini/kazancını/saygınlığını;

Üretilirse, tüketilebilineceğini; ürettikçe alım gücü ve refahın artabileceğini

öğrenirmiş…

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(Bugün, çocuğun gelişimi ve çalışma hayatına girebilmesi için binlerce kat daha fazla para/emek/sabır harcıyoruz, ama…)

VELHASIL…

Höllükçü pahalıcı, höllük pahalı değil…

Niteliksiz/bilinçsiz eğitime, kolaycılığa, sosyal yardımlara, kamuda çalışmaya yönelten, gençleri ihtiyaç olmayan alanlara yığan politikalar sayesinde üretim/tasarruf/sermaye azaldı, emek ucuzladı, alım gücü daraldı…

Sosyal, kültürel, eğitim, siyasi birçok alanda olduğu gibi, çalışma hayatında da, “Şimdi ya da asla” denecek noktayı geçiyoruz…