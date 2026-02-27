Hölstein’le zamanın izinde

Saatçilik dünyasının köklü ama genç ruhlu markalarından İsviçre menşeli Oris, 120 yılı aşan mirasını yenilikçi tasarım ve erişilebilir lüks anlayışıyla yeniden tanımlıyor. Markanın İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki Hölstein kasabasında bulunan merkezini ziyaret ederek, markanın üretim felsefesini, yeni model hazırlıklarını ve küresel büyüme stratejisini yerinde inceledik.

1904’te kurulan ve halen ku­rulduğu kasabada üretim yapan Oris, İsviçre saatçi­liğinin klasik mirasını modern üretim yaklaşımıyla birleştiren ender markalardan biri. Eski bir postaneden dönüştürülen tarihi üretim binası, yanında dönemin şirket sahibinin villası ve karşı­sındaki çalışan lojmanlarıyla ade­ta yaşayan bir saatçilik kampüsü görünümünde. Günümüzde ana üretim tesisinde 90’dan fazla uz­man görev yaparken, markanın Ar-Ge Departmanı Fransa sını­rında faaliyet gösteriyor.

Bir saatin yapımı iki yıl sürüyor

Oris’te bir tasarımın bileğe ulaşması sabır gerektiren bir sü­reç. Tasarım ve çizim aşaması or­talama altı ay sürerken, konsept­ten nihai ürüne geçiş toplamda iki yılı bulabiliyor. Mühendisler ve tasarımcılar eş zamanlı çalı­şıyor; çünkü her model belirli bir ihtiyaca cevap vermek üzere ge­liştiriliyor. Bu yaklaşım, marka­nın ürün gamındaki teknik çeşit­liliğin de temelini oluşturuyor.

Markanın Türkiye temsilcisi Şark Saat Yönetim Kurulu Başka­nı Mustafa Eliaçık’la yapılan fab­rika turunda markanın konum­landırması da net biçimde ortaya çıkıyor: Oris, birçok İsviçre mar­kasının aksine ultra yüksek fiyat segmenti yerine erişilebilir lüks kategorisinde konumlanıyor. Hatta bazı modellerde fiyatların gerilediği belirtiliyor. Bu strateji özellikle Türkiye gibi gelişen pa­zarlarda markanın ivme kazan­masını sağlıyor.

Markanın Nisan ayında İsviç­re’de tanıtacağı yeni koleksiyon­lar şimdilik gizli tutuluyor. An­cak kulislerde konuşulanlara gö­re daha küçük çaplı kasalar, taş kadran alternatifleri, yeni komp­likasyonlar ve renk paletleri ko­leksiyona eklenecek. Özellikle Çin gibi dev pazarlara yönelik sı­nırlı üretim modellerinin piyasa­ya çıkar çıkmaz satılması, limitli saatlere olan küresel talebin gü­cünü gösteriyor.

Öte yandan Oris, “in-house” (şirket içi) üretim stratejisini güç­lendirmeye devam ediyor. Parça­ların önemli bölümü şirket içinde üretilse de mikro bileşenler için 14 farklı tedarikçiyle çalışılıyor. Bu parçalar fabrikaya ulaştığında çok katlı özel bir kontrol ünitesin­de aynı anda 14 bin saate kadar ka­lite testi yapılabiliyor. Bu sistem, İsviçre saatçiliğinin temel ilkele­ri olan hassasiyet, dayanıklılık ve işçilik standartlarını garanti altı­na alıyor.

Markanın simgesi olan ayı maskotu, dinamik tasarım dili ve yenilikçi yaklaşımı Oris’i kla­sik saat markalarından ayırıyor. Geleneksel mekanik saatçiliği modern kullanıcı beklentileriy­le buluşturan marka, küresel sa­at piyasasında giderek daha fazla konuşulacak isimlerden biri ol­maya aday.

Hölstein’deki bu mütevazı ka­sabadan çıkan Oris, yalnızca saat üretmiyor; zamanın ruhunu yo­rumlayan bir üretim kültürü inşa ediyor. Gözler şimdi Nisan’daki lansmanda — zira markanın sır gibi sakladığı yenilikler, sektörün bir sonraki trend dalgasını belir­leyebilir.

Alpler’de lüksün zirvesi: Tirol’de saray konforunda kış kaçamağı

Münih’ten yaklaşık iki saat­lik bir yolculukla ulaşılan Interalpen, yalnızca konumu de­ğil mimarisi, hizmet kalitesi ve uluslararası misafir profiliyle de öne çıkıyor. Real Madrid gi­bi dünya devlerinin kamp ve ko­naklama tercihlerinden biri olan otel, Avusturya’nın köklü sana­yi ailelerinden Liebherr Gru­bu’nun imzasını taşıyor.

1985 yılında Dr. Hans Lieb­herr’in vizyonuyla kurulan ve 2010’dan bu yana beş yıldız stan­dartlarında hizmet veren tesis, Alpler mimarisini saray esteti­ğiyle buluşturan tasarımıyla dik­kat çekiyor. Ahşap oymalı de­taylarla bezeli geniş lobisi, adeta klasik bir Avusturya sarayını an­dırırken, otelin önünde yer alan ısıtmalı açık havuz ise kar yağışı altında yüzme deneyimi sunarak konuklara sinematografik bir atmosfer yaşatıyor.

Tesiste ko­naklama birimleri ortalama 78 metreka­relik genişlikleriyle mini rezi­dans konforu sunuyor. Gecelik fiyatların yaklaşık 900 euro sevi­yesinde olduğu otel, geniş yaşam alanı, panoramik dağ manzara­sı ve üst segment hizmet stan­dardıyla üst gelir grubuna hitap ediyor. Yaz döneminde düzen­lenen sağlık kampları ve well­ness programları da otelin yıl bo­yu doluluk oranını destekleyen önemli unsurlar arasında.

Tesiste dikkat çeken noktalar­dan biri ise personelin büyük bö­lümünün Türkçe konuşabilmesi. Resepsiyondan restorana kadar pek çok noktada Türkçe iletişim kurulabilmesi, özellikle Türk misafirler için alışılmadık dere­cede konforlu bir deneyim sunu­yor. Bu durum, hizmet kalitesi­ne disiplinli bir misafirperverlik anlayışı da katıyor.

Otelin çevresinde farklı zorluk seviyelerinde mavi, kırmızı ve siyah pistler bulunuyor. Kayak ekipmanı kiralama seçenekleri ve pist restoranları, bölgeyi tam donanımlı bir kış sporları mer­kezine dönüştürüyor. İç mekân­da ise geniş fitness alanı ve farklı gastronomi noktaları, konakla­ma deneyimini çok yönlü bir yaşam alanına taşıyor.

Manari 52 Palm Beach’te vitrine çıktı

Volvo IPS destekli 52 fitlik ye­ni marka Manari, ABD’de düzenlenen Palm Beach Fuarı’n­da görücüye çıkıyor.

26- 29 Mart tarihlerinde Palm Beach’te gerçekleşecek fuarda­ki yeniliklerden biri olarak gös­terilen ve sınıfının hızlılarından biri olacak olan Manari, gelişti­rilmiş Volvo IPS makinelerle 47 knots seyir hızına kadar seyrede­bilecek. Miami merkezli marka St Tropez, Ibiza, Dubai gibi yer­lerde de görülmek ve beğenilmek istiyor. Tersane aşamaları ve üre­timi Türkiye’de tamamlanan tek­nenin tasarımında Türk marka­sı Red Yacht imzası bulunuyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’e yakı­şabilecek bir tasarım.