Honda'nın efsanesi geri dönüyor: Prelude 2026’da Türkiye’de

Japon marka Honda’nın 1990’ların başında bir rüzgar olarak esen modeli Prelude yıllar sonra caddelere geri döndü. Modelin Fransa’daki dünya lansmanını Dünya Plus okurları için izledik.

Honda’nın otomobil tari­hinde özel bir yere sahip modelleri arasında yer alan Prelude, uzun bir aranın ar­dından yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. 1978 ile 2001 yılla­rı arasında üretilen ve kompakt sportif coupe sınıfında bir ikon haline gelen Prelude, yeni nesliy­le markanın sportif ruhunu tek­rar canlandırmayı hedefliyor.

İlk üretiminde Accord plat­formu üzerine geliştirilen mo­del, döneminde hem teknolojisi hem de tasarımıyla öne çıkmış­tı. Aradan geçen yıllar içinde oto­mobil meraklılarının hafızasında ayrı bir yere sahip olan Prelude, 2025’te yenilenen hibrit motoru ve göz alıcı görünümüyle sahneye geri dönüyor.

2.0 hibrit motor 184 HP güç

Honda, modeli 2.0 litrelik elektrik destekli hibrit bir motor ile pazara sunuyor. 184 HP güç ve 315 Nm tork üreten sistem, özel­likle yüksek tork eğrisi sayesin­de dinamik bir sürüş karakteri vadediyor. Honda mühendisle­ri, bu tork değerinin konvansi­yonel bir benzinli motorda yak­laşık 250 HP güce denk geldiğini belirtiyor.

Ortalama tüketim verisinin 5.8 lt/100 km seviyesine kadar düşebildiği belirtilen Prelude, 4 farklı sürüş modu ile sunulacak. Özellikle S+ modu, daha çevik ve tepkili bir sürüş isteyenler için tasarlanmış.

Modelin süspansiyon sistemi ise doğrudan Civic Type-R’dan devralınmış. Bu da gövde rijitli­ği ve yol tutuşu konusunda Pre­lude’e önemli bir avantaj sağlı­yor. Ancak gücü elektrikli spor otomobillerle kıyaslayan perfor­mans tutkunları, biraz daha yük­sek bir güç seçeneğinin sunulma­sını isteyebilir.

Sportif duruş, sade iç mekân

Yeni Prelude, dış tasarımında keskin hatları, bütünleşik LED stop grubunu, gizli kapı kollarını ve coupe tarzı uzun profilini mo­dern bir yorumla bir araya geti­riyor. Türkiye’ye dört renk seçe­neğinden yalnızca iki tanesi ge­tirilecek.

İç mekânda ise sportif çizgiler sade bir tasarımla dengelenmiş. Ayrı formda tasarlanan sürücü ve yolcu koltukları güçlü yanal destekler sunarken, arka koltuk­lar daha çok kısa yolculuklara uygun. Geri görüş kamerası çö­zünürlüğü ve multimedya ekra­nının arayüzü ise modelin geliş­tirmeye açık alanları arasında.

Bagaj, liftback formunda geniş bir şekilde açılıyor ancak 264 lit­relik hacmi günlük kullanım için sınırlı.

Sınırlı sayıda satılacak

Honda Prelude’ün 2026 Ocak ayında Türkiye’de satışa sunul­ması planlanıyor. İlk etapta 20 ila 30 adetlik sınırlı bir kotayla ge­leceği için, modeli garajına ekle­mek isteyen otomobil tutkunları­nın hızlı davranması gerekecek.

Türkiye’de uygulanan motor hacmine dayalı vergi sistemi, Prelude’ün fiyatını yukarı çeke­bilir. Bu nedenle satış fiyatının Civic Type-R’ın üzerinde bir se­viyede olması bekleniyor.

Tasarımın artık performans­tan daha fazla konuşulduğu oto­motiv dünyasında, Prelude ta­sarımıyla etkileyici bir silüet sunuyor. Honda’nın geçmişine gönderme yapan bu yeni sportif hibrit coupe, hem nostalji hem de modern sürüş dinamikleri ara­yanlar için şimdiden ilgi odağı ol­muş durumda.