Honda'nın efsanesi geri dönüyor: Prelude 2026’da Türkiye’de
Japon marka Honda’nın 1990’ların başında bir rüzgar olarak esen modeli Prelude yıllar sonra caddelere geri döndü. Modelin Fransa’daki dünya lansmanını Dünya Plus okurları için izledik.
Honda’nın otomobil tarihinde özel bir yere sahip modelleri arasında yer alan Prelude, uzun bir aranın ardından yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. 1978 ile 2001 yılları arasında üretilen ve kompakt sportif coupe sınıfında bir ikon haline gelen Prelude, yeni nesliyle markanın sportif ruhunu tekrar canlandırmayı hedefliyor.
İlk üretiminde Accord platformu üzerine geliştirilen model, döneminde hem teknolojisi hem de tasarımıyla öne çıkmıştı. Aradan geçen yıllar içinde otomobil meraklılarının hafızasında ayrı bir yere sahip olan Prelude, 2025’te yenilenen hibrit motoru ve göz alıcı görünümüyle sahneye geri dönüyor.
2.0 hibrit motor 184 HP güç
Honda, modeli 2.0 litrelik elektrik destekli hibrit bir motor ile pazara sunuyor. 184 HP güç ve 315 Nm tork üreten sistem, özellikle yüksek tork eğrisi sayesinde dinamik bir sürüş karakteri vadediyor. Honda mühendisleri, bu tork değerinin konvansiyonel bir benzinli motorda yaklaşık 250 HP güce denk geldiğini belirtiyor.
Ortalama tüketim verisinin 5.8 lt/100 km seviyesine kadar düşebildiği belirtilen Prelude, 4 farklı sürüş modu ile sunulacak. Özellikle S+ modu, daha çevik ve tepkili bir sürüş isteyenler için tasarlanmış.
Modelin süspansiyon sistemi ise doğrudan Civic Type-R’dan devralınmış. Bu da gövde rijitliği ve yol tutuşu konusunda Prelude’e önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak gücü elektrikli spor otomobillerle kıyaslayan performans tutkunları, biraz daha yüksek bir güç seçeneğinin sunulmasını isteyebilir.
Sportif duruş, sade iç mekân
Yeni Prelude, dış tasarımında keskin hatları, bütünleşik LED stop grubunu, gizli kapı kollarını ve coupe tarzı uzun profilini modern bir yorumla bir araya getiriyor. Türkiye’ye dört renk seçeneğinden yalnızca iki tanesi getirilecek.
İç mekânda ise sportif çizgiler sade bir tasarımla dengelenmiş. Ayrı formda tasarlanan sürücü ve yolcu koltukları güçlü yanal destekler sunarken, arka koltuklar daha çok kısa yolculuklara uygun. Geri görüş kamerası çözünürlüğü ve multimedya ekranının arayüzü ise modelin geliştirmeye açık alanları arasında.
Bagaj, liftback formunda geniş bir şekilde açılıyor ancak 264 litrelik hacmi günlük kullanım için sınırlı.
Sınırlı sayıda satılacak
Honda Prelude’ün 2026 Ocak ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. İlk etapta 20 ila 30 adetlik sınırlı bir kotayla geleceği için, modeli garajına eklemek isteyen otomobil tutkunlarının hızlı davranması gerekecek.
Türkiye’de uygulanan motor hacmine dayalı vergi sistemi, Prelude’ün fiyatını yukarı çekebilir. Bu nedenle satış fiyatının Civic Type-R’ın üzerinde bir seviyede olması bekleniyor.
Tasarımın artık performanstan daha fazla konuşulduğu otomotiv dünyasında, Prelude tasarımıyla etkileyici bir silüet sunuyor. Honda’nın geçmişine gönderme yapan bu yeni sportif hibrit coupe, hem nostalji hem de modern sürüş dinamikleri arayanlar için şimdiden ilgi odağı olmuş durumda.
