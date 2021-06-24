‘Hormonlu’ cirosu 41 milyar lira olacak yeni sektör bakacak

BORUSAN Holding CEO’su Erkan Kafadar’la görüşmeye giderken 2020 yılı ocak ayı sonlarındaki sohbetimizin notlarından yazdığım yazının başlığına baktım:

Geleceğin resmi daha iyi görünüyor, enerjiye yatırım iştahımız var…

Kafadar da geçen yılın başlarındaki görüşmemize işaret etti:

- O sırada COVID-19 henüz dünyaya yayılmamıştı. Yıla iyi başlamıştık. Bütün işlerimiz pozitifti.

2020 Mart ayı ortasına doğru kapanmaların başladığını anımsattı:

- Borusan Oto’nun satışları ilk dönemde bıçak gibi kesildi. Sanayi tarafı da etkilendi, yüzde 40-50 kapasitelere düşüldü.

15 Mart-15 Mayıs 2020 döneminin en sıkıntılı günler olduğunu kaydetti:

- 1 Haziran 2020’den itibaren işlerde iyileşme başladı. Her ay öncekinden daha iyi hale geldi. Borusan Oto ve sanayi kuruluşlarımız beklentilerimizi aştı. Borusan CAT de iyi noktaya ulaştı.

2020’de yılın işler açısından 9 ay yaşandığına işaret etti:

- 2020 yılı bizim için iyi geçti. Pandeminin yarattığı riskleri iyi yönettik, başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştık. Konsolide ciromuz 26.1 milyar lirayı buldu. Kârımız yüzde 40 artışla 2.6 milyar liraya çıktı. Maliyet yapımızda kalıcı iyileştirmeler sağladık.

Bu yılın ilk 5 ayında da hedeflerinin oldukça üzerinde performans gösterdiklerini bildirdi:

- Mayıs sonu itibariyle 14 milyar liralık satışla yüzde 67 büyüdük. İhracat ve yurtdışı satış toplamımız 4 milyar liraya ulaştı. Satışlarımızın yüzde 30’u yurtdışı işlerimizde gerçekleşti.

İlk 5 ayda EBITDA’nın yaklaşık 2 kat, vergi öncesi kârın ise neredeyse 5 kat arttığını paylaştı:

- 2021 yılını yüzde 60 artışla 41 milyar liralık ciroyla kapatacağımızı öngörüyoruz.

Ana işlerini oluşturan çelik sektörü üzerinde durdu:

- Çelik pazarında çok büyük fiyat artışları yaşandı. Fiyat artışlarının bizim cirodaki büyümede rolü olacak. Yani, bir anlamda “hormonlu büyüme” yaşayacağız.

Yassı çelikte talebin çok güçlü olduğunun altını çizdi:

- ABD’nin Türk çelik ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulamasına rağmen ihracat yapabiliyoruz. Yani, tonu 1500 dolar olan çelik Türkiye’den gidince üzerine 375 dolar ek vergi biniyor. Buna rağmen ihracat kazandırıyor.

Houston’da üretimini yaptıkları boru işinin de canlandığını bildirdi:

- Petrolün varili 20-25 dolar düzeyine indiğinde kaya gazı çıkarmak rantabl olmaktan çıktı. Petrol fiyatı 70 dolarları bulunca kaya gazı tarafıyla birlikte bizim boru işimiz de canlandı.

“Türkiye’nin otomobili”nin üretileceği TOGG yatırımının Borçelik’le yan yana olduğuna dikkat çekti:

- Aramızda kuş uçuşu 200-300 metre var. Ayrıca Gölcük’teki Ford tesislerinin yakınında Volkswagen ticari araçları üretmek üzere başladığı yatırımın yeri de bize çok yakın. Her araçta 1 ton yassı çelik kullanılıyor. İki yatırım 400 bin adet ilave üretim anlamına geliyor.

Borusan CAT’in işlerinin yüzde 40’nın Türkiye’de olduğuna vurgu yaptı:

- Borusan CAT’in işlerinin yüzde 60’ı Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Azerbaycan’da gerçekleşiyor. İş temposu iyi gidiyor.

Tüm iş kollarında önlerinde büyüme fırsatları olduğunu paylaşıp, ekledi:

- Türkiye, sıkıntılarına rağmen büyüme fırsatlarını barındıran canlı bir ekonomi. Mevcutlar dışında hangi sektörlere girebiliriz diye arayışımız var. Şimdilik kimya ve esnek ambalaj girmeyi düşünebileceğimiz işler arasında yer alıyor.

“Hormonlu” da olsa COVID-19 krizinde TL bazında yüzde 60 büyüme, Borusan Holding’in elini güçlendiriyor, radarını yeni sektörler için açık tutmasını sağlıyor.

Bu sonuçlar, Türk iş dünyasının kriz ortamlarında işlerini yönetme becerisini de ortaya koyuyor…

Tamamı yenilenebilir enerjide kurulu güç 720 megavata çıkıyor

BORUSAN Holding CEO’su Erkan Kafadar’la sohbetimize Borusan İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Nursel Ölmez Ateş ile Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Dilek Özkan eşlik etti. Kafadar, Borusan ENBW Enerji’ye dikkat çekti:

- Enerjide tamamı yenilenebilir olan 500 megavatlık kurulu gücümüz vardı. Onlara Saroz ve Kıyıköy’deki rüzgar santrallarımızla birlikte 220 megavat daha ekleniyor. Kurulu güç 720 megavata çıkıyor.

50 megavatlık bir hidroelektrik santrallarının olduğunu belirtti:

- Güneşte küçük bir deneme yatırımımız var. Asıl ana gücümüzü RES’ler oluşturuyor. Yenilenebilir enerjide büyüme öngörüyoruz.

RES ve GES’ler için “hibrit model”e kapı açıldığını kaydetti:

- RES’lerin bulunduğu alanlara aynı zamanda GES’lerin kurulabilmesinin de yolu açılıyor. Bizim 10-11 RES sahamız var. Yönetmelik çıktı. Alt kurallar netleşmedi. Kuralların netlik kazanmasının ardından RES’lerimizin olduğu alanlarda GES için duruma bakacağız.

5.9 milyar liralık yatırım planı var

BORUSAN Holding CEO’su Erkan Kafadar, 2021-2023 dönemi için 5.9 milyar liralık yatırım planı yaptıklarını belirtti:

- Bunun 2.1 milyar liralık bölümü 2021’de gerçekleşecek. Önemli bir kısmını enerji yatırımları oluşturuyor. İş makinesi ve araç kiralama işlerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Pandemi öncesi başlattıkları dijitalleşme çalışmalarının hız kazandığını vurguladı:

- Bu yıl da IT altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. 185 milyon liralık yatırım söz konusu olacak.

Üçüncü kuşak yönetime girdi

BORUSAN Holding CEO’su Erkan Kafadar’a Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın kızı Defne Kocabıyık’la Houston’daki boru fabrikası turunda karşılaştığımızı aktardım, şu bilgiyi verdi:

- Defne Hanım, boru şirketimiz ve Borusan CAT’in yönetim kurulunda görev yapıyor.

Ahmet Kocabıyık’ın oğlu Levent Kocabıyık’ın da ilk kez yönetim kurullarına girdiğini belirtti:

- Levent Bey, en çok otomotiv tarafında deneyim kazandı. Supsan Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yani, rahmetli Asım Kocabıyık’ın kurduğu Borusan Holding’te artık üçüncü kuşak da yönetime girdi…