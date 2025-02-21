  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Çağdaş YILDIZ
  4. Hoş geldin yeni diktatör

Hoş geldin yeni diktatör

Çağdaş YILDIZ
Çağdaş YILDIZ Boomerang [email protected]

Doğruluğun artık gö­receli bir kavram haline dönüştüğü bir çağda yaşadığımız ger­çeği ile artık yüzleşme­liyiz. Evrensel hukuk ve değerler üzerine kuru­lan, herkes için doğru olanın artık önemsizleş­tiği günlerdeyiz.

Siyasal iletişimin bir yandan altın çağını ya­şadığı bir yandan da kendi atom bombasını ürettiği ve sık sık kullandığı, gerçeğin algıya dönüşmekte zorlandığı belli mer­kezlerden oluşturulan algının ise gerçek olduğu bir dünyanın fertle­riyiz.

Algı gerçektir

Amerika demokrasisi hiç masum olmayan yeni bir krizle daha yüz­leşti. Trump yeni başkanlık karar­namesi ile New York'ta trafik sıkı­şıklığına göre ayarlanan fiyat tari­felerini kaldırdığını açıkladı. Daha da ileri giden Trump kendisi için "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifa­desini kullandı. Beyaz Saray'ın res­mi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını pay­laştı.

Algı hemen Trump’ı halkın ya­nında konumlarken tabi ki işin as­lı başkaydı. New York Valisi Kathy Hochul Trump'ın kaldırdığı trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerinin "olumlu sonuçları" ol­duğunu belirterek bu uygulamanın korunması için yasal yollara baş­vurduklarını duyurdu.

Ve ekledi “Biz bir yasalar ulusu­yuz, kral tarafından yönetilmiyo­ruz."

Her ne kadar New York valisi yü­reklere su serpse de iletişim kanal­ları ve algı yönetimi halkın önemli bir bölümünü çoktan manipüle et­miş ve artık gerçeğin bir önemi kal­mamıştı. Siyasal iletişimde de ku­rumsal iletişimde de unutulmama­sı gereken ilk kural her zaman “Siz krizi yönetmezseniz, kriz sizi yö­netir.” temel yaklaşımıdır.

Doğru zamanda müdahale edil­meyen her kriz sonrasındaki tüm müdahalelerde sadece asıl oluştu­rulmaya çalışılan algının yerleş­mesine de katkı sunma riski taşır. Trump ise bu riskleri genelde ken­disi oluşturduğu için kendine de­mokrat hali ile sistemi daha çok sallayacak gibi görünüyor. Fakat gerçekte ne olduğunun inanın hiç­bir önemi yok. Algı gerçektir.

Zelenskiy’nin yeni kariyeri

Ukrayna Devlet Başkanı Volo­dimir Zelenskiy'nin komedyenlik­ten bir savaşı yöneten komutanlığa uzanan kariyeri tüm dünyanın ik­na edilmesi ile ‘Diktatör’ olarak so­nuçlanacak gibi.

Rusya ile yakınlaşma stratejisi­nin bir parçası olarak Ukrayna’da yönetim değişikliği kozunu kullan­dığını anladığımız Donald Trump "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” diye­rek Zelenskiy ile olan ipleri tama­men kopardı.

Biden’ın görevi devretmeden he­men önce yeni yardım paketleri­ni onayladığı Ukrayna’nın geleceği konusunda Amerikan’ın yeni tutu­mu Avrupa’yı yine ters köşe yapmış görünüyor.

Trump’ın Ukrayna stratejisinin Zelenskiy’nin itibarını yerle bir et­mek üzere kurulduğunu artık ra­hatça söyleyebiliriz. Trump’ın olu­şumuna öncülük ettiği yeni algı ise uzun süredir Rusya iletişim kanal­ları tarafından dünya kamuoyuna pompalanan “yolsuzluk” – “savaş baronluğu” – “kişisel zenginleşme” başlıkları üzerinden şekilleniyor.

Trump ABD’yi ikna etti

Trump "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekme­yen, ancak ABD ve 'Trump' olma­dan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Se­çimlere girmeyi reddediyor." söyle­mi çerçeveyi çiziyor.

Trump’ın Amerikan halkının çı­karlarını gözetiyor görüntüsü ken­di iç siyasetini beslerken, aske­ri olarak bitik durumda olan ama kendileri de paralarını Ukrayna sa­vaşına kaptıran Avrupa liderleri ise durumdan oldukça rahatsız. Ciddi öfke patlamaları ile aslında Trump ve Putin krallıklarının yeni ittifak­larını güçlendiriyorlar.

Toplumsal algı yönetiminde ABD ve Rusya iletişim sistemlerinin bir­likte hareket ettiği bir süreci yaşar­sak onların belirlediği “Yeni nesil Diktatörlük” lerle başa çıkmaya ça­lışacağımız ise açık bir gerçek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
ABD ve Rusya’nın “birlikte çalışma vakti” 14 Şubat 2025
USAID ve sonrası 11 Şubat 2025
Avrupalılardan Elon Musk’a Tesla dersi 07 Şubat 2025
Trumpistleri ilk şok dalgası vurdu 04 Şubat 2025
Yapay zekâ savaşlarına hoş geldiniz 31 Ocak 2025
Kral Charles Apple’ı neden öptü? 28 Ocak 2025
Yeni nesil oligarklar 24 Ocak 2025