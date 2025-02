Hoş geldin yeni diktatör

Doğruluğun artık gö­receli bir kavram haline dönüştüğü bir çağda yaşadığımız ger­çeği ile artık yüzleşme­liyiz. Evrensel hukuk ve değerler üzerine kuru­lan, herkes için doğru olanın artık önemsizleş­tiği günlerdeyiz.

Siyasal iletişimin bir yandan altın çağını ya­şadığı bir yandan da kendi atom bombasını ürettiği ve sık sık kullandığı, gerçeğin algıya dönüşmekte zorlandığı belli mer­kezlerden oluşturulan algının ise gerçek olduğu bir dünyanın fertle­riyiz.

Algı gerçektir

Amerika demokrasisi hiç masum olmayan yeni bir krizle daha yüz­leşti. Trump yeni başkanlık karar­namesi ile New York'ta trafik sıkı­şıklığına göre ayarlanan fiyat tari­felerini kaldırdığını açıkladı. Daha da ileri giden Trump kendisi için "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifa­desini kullandı. Beyaz Saray'ın res­mi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını pay­laştı.

Algı hemen Trump’ı halkın ya­nında konumlarken tabi ki işin as­lı başkaydı. New York Valisi Kathy Hochul Trump'ın kaldırdığı trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerinin "olumlu sonuçları" ol­duğunu belirterek bu uygulamanın korunması için yasal yollara baş­vurduklarını duyurdu.

Ve ekledi “Biz bir yasalar ulusu­yuz, kral tarafından yönetilmiyo­ruz."

Her ne kadar New York valisi yü­reklere su serpse de iletişim kanal­ları ve algı yönetimi halkın önemli bir bölümünü çoktan manipüle et­miş ve artık gerçeğin bir önemi kal­mamıştı. Siyasal iletişimde de ku­rumsal iletişimde de unutulmama­sı gereken ilk kural her zaman “Siz krizi yönetmezseniz, kriz sizi yö­netir.” temel yaklaşımıdır.

Doğru zamanda müdahale edil­meyen her kriz sonrasındaki tüm müdahalelerde sadece asıl oluştu­rulmaya çalışılan algının yerleş­mesine de katkı sunma riski taşır. Trump ise bu riskleri genelde ken­disi oluşturduğu için kendine de­mokrat hali ile sistemi daha çok sallayacak gibi görünüyor. Fakat gerçekte ne olduğunun inanın hiç­bir önemi yok. Algı gerçektir.

Zelenskiy’nin yeni kariyeri

Ukrayna Devlet Başkanı Volo­dimir Zelenskiy'nin komedyenlik­ten bir savaşı yöneten komutanlığa uzanan kariyeri tüm dünyanın ik­na edilmesi ile ‘Diktatör’ olarak so­nuçlanacak gibi.

Rusya ile yakınlaşma stratejisi­nin bir parçası olarak Ukrayna’da yönetim değişikliği kozunu kullan­dığını anladığımız Donald Trump "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” diye­rek Zelenskiy ile olan ipleri tama­men kopardı.

Biden’ın görevi devretmeden he­men önce yeni yardım paketleri­ni onayladığı Ukrayna’nın geleceği konusunda Amerikan’ın yeni tutu­mu Avrupa’yı yine ters köşe yapmış görünüyor.

Trump’ın Ukrayna stratejisinin Zelenskiy’nin itibarını yerle bir et­mek üzere kurulduğunu artık ra­hatça söyleyebiliriz. Trump’ın olu­şumuna öncülük ettiği yeni algı ise uzun süredir Rusya iletişim kanal­ları tarafından dünya kamuoyuna pompalanan “yolsuzluk” – “savaş baronluğu” – “kişisel zenginleşme” başlıkları üzerinden şekilleniyor.

Trump ABD’yi ikna etti

Trump "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekme­yen, ancak ABD ve 'Trump' olma­dan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Se­çimlere girmeyi reddediyor." söyle­mi çerçeveyi çiziyor.

Trump’ın Amerikan halkının çı­karlarını gözetiyor görüntüsü ken­di iç siyasetini beslerken, aske­ri olarak bitik durumda olan ama kendileri de paralarını Ukrayna sa­vaşına kaptıran Avrupa liderleri ise durumdan oldukça rahatsız. Ciddi öfke patlamaları ile aslında Trump ve Putin krallıklarının yeni ittifak­larını güçlendiriyorlar.

Toplumsal algı yönetiminde ABD ve Rusya iletişim sistemlerinin bir­likte hareket ettiği bir süreci yaşar­sak onların belirlediği “Yeni nesil Diktatörlük” lerle başa çıkmaya ça­lışacağımız ise açık bir gerçek.