Hububat üretimi çok yönlü politika gerektirir

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ile yaptığım görüşme hem buğday hem de arpada; un, makarna, bisküvi ve yem üretimi için ithalat yapılması gereğini ortaya koyuyor... Sohbetin bende yarattığı izdüşümleri sizinle paylaşmak istedim.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik ile bu yılın hububat rekoltesi üzerine yaptığım görüşmede “Eskiler harman kalkmadan sonuç olmaz derlerdi. Şu anda ancak tahminleri, konuşabiliriz. Konya bölgesinde rekoltenin düşük olabileceğini, Trakya’da ise yüzde 30 rekolte artışı olabileceğini’’ söyledi. 1915 yılında kurulan Konya Ticaret Borsası Türkiye’nin en kıdemli borsalarından biri. 2013’te Elektronik Satış İşlemleri Piyasası’nı da bünyesinde kurdu. Bu özelliğiyle ülkenin en modern tahıl borsalarından biri oldu.

Çevik'e göre, Türkiye genelinde buğdayda 16.5-18 milyon ton, arpada ise 3-5.5 milyon ton rekolte sonucunda ithalata ihtiyaç olduğunu söyledi. Aksaray-Konya–Karaman 650 bin hektar buğday, 300 bin hektar arpa ekim alanına sahip. Bölgede 15 Mayıs’a dek verimli yağış alamadıklarını kaydeden Çevik, haziranda yağış artışı olduğunu belirtti. Rekolte tahmini, 2.5 milyon ton buğday, 850 bin ton arpa. Oysa, 2019 yılında bölgede 3.5 milyon ton buğday, 1.5 milyon ton arpa üretimi yapılmıştı. Trakya’da ise 2019’da 1.8 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl 3 milyon tona çıkacağı hesaplanıyor. Çevik; un, makarna, bulgur, bisküvi üretimi için buğdaya ihtiyaç olduğunu, 3.2 milyon ton un ihracatı için geçen yıl 4.5 milyon ton ihraç karşılığı buğday ithalatı yapıldığını vurguladı. KTB Başkanı Çevik, hayvan yemi için arpa ithalatında da 7-8 milyon tona ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çevik’le konuşurken Attila İlhan’ın, “Buyurun oturun dostlar, buğday konuşacağız” dizesini hatırladım. Yazıyı kaleme aldığım sırada beni arayan dostum Dr. Müh. Hasan Ünal “Hububatta sıkıntı bu alanın üretimine teknolojinin girmemesidir” dedi. Teknolojinin girdiği tarım alanında üretimin ve verimliliğin hızla arttığını kaydetti.

Sorunun çok yönlü olduğu ortaya çıkıyor. Tarım ekim alanlarında daralma, iklim değişikliği, teknoloji kullanımı, tarımda çalışan sayısının azalması değişkenlerinin etkisindeki hububat ekimini, ona uygun mücadele geliştiren politikalarla uygulamak gerekiyor.

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