Hücre bölünmesinin kodlarını araştırıyor!

Sabri Ülker Bilim Ödülü bu yıl, genç kızlara rol model olacak öyküsüyle dikkat çeken bir anneye verildi. Uzun yıllar Amerika’da hücre yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla birçok başarıya imza attıktan sonra Koç Üniversitesi’nden gelen teklifi değerlendirerek Türkiye’ye dönen Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Bilim Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül töreni, dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda gerçekleşti. Sabri Ülker Vakfı’nın evsahipliğinde, Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumun başkanlığını Prof. Gökhan Hotamışlıgil yaptı.

‘Türk bilim öğrencilerini destekliyoruz’

Yedincisi verilen ödül töreni öncesinde, Sabri ülker Vakfı’nın bilimsel çalışmalarıyla igili bilgilerin de paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Sabri Ülker Bilim Ödülü’yle Türk bilim dünyasını ve genç Türk bilim öğrencilerini uluslararası alanda desteklemeye devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz” sözleriyle duygularını ifade etti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye’de araştırma ekosisteminin desteklenmesi için herkesin üeziren görevler düştüğünü belirterek, “Ülkemizde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle bağımsız bilimsel araştırmaların gelişmesine imkan sağlamak ve ekosistemi desteklemek mümkün. Bu değişikliklerle, üniversitelerin yanı sıra bağımsız bilim enstitülerinin önü açılabilir. Biz bunun için beş yıldır çaba gösteriyoruz” dedi.

Etkin bir bilim ağı oluşturmak gerek

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil de ortak hayallerinin tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmek ve etkin bir bilim ağı kurmak olduğunu belirtti. Bunun uzun soluklu bir hayal olduğunu belirten Hotamışlıgil, Bilim Ödülü kazanan genç bilim insanlarının şimdiden müthiş başarılara imza attıklarının altını çizdi. Hotamışlıgil, “Elif Nur Fırat Karalar’ın örnek bir bilim kadını ve rol model olarak bu seçkin gruba katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum ve kendisinin de katılımıyla güçlenerek, ortak düşlerimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum” dedi.

Çalışmalarımın ilham kaynağı olmasını diliyorum

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü alan Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, “Çalışmalarımın geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi. Bilimsel kariyerine Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında devam eden Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan sentrozom ve silyum olarak bilinen hücre yapılarının nasıl oluştuğuna, nasıl görev yaptığına yanıt aradıklarını ifade etti. Karalar ve ekibi çalışmalarında böbrek bozuklukları, körlük, obezite ve diyabet gibi gelişimsel ve metabolik bozuklukların nedenlerini belirleyerek bu hastalıkların tanı ve tedavilerine yön vermeyi hedefliyorlar. Üç çocuk annesi olan Karalar; ERC, EMBO Installation Grant ve Young Investigator Program, Royal Society Newton Advanced Fellowship ve TÜBİTAK’ın desteklediği çalışmalarını “Hücre İskeleti Araştırma” laboratuvarında sürdürüyor.