“Hukuk okuttuk” ama tarım desteklerinden faydalanacak…
Hayvancılığı desteklemek adına yeni planlama devreye girdi…
3 yıllık bir planlama yapılması girişimci/yatırımcı/çiftçi güveni adına önemli…
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Tarım Bakanlığı’nın kadınlara ve gençlere ayrıcalık tanıması da “çok iyi niyetli”…
Ama rasyonel mi?
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Bu ülkede, birçok ürün için milyonlarca “ücretsiz fidan” dağıtıldı…
O fidanlar 3-5 yıl sonra söküldü…
Tekrar dağıtıldı (Veya dağıtıldığı söylendi), tekrar söküldü!
Hayvan da dağıtıldı…
Sonuçlar ortada…
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Şimdiki destek:
Üretimine devam eden mevcut işletmelerin çoğunluğundaki “uzmanlaşmama”, “yanlış lokasyon”, “verimsizlik”, “yanlış veri” gibi, (ekonomiyi kalkındıran şirketlere de zarar veren) onlarca problemi çözebilecek mi?
Hollanda’da ki gibi tarım alanının yüzde 60’ına yakınını meraların oluşturmasını sağlayabilecek mi?
1 birim fiyata satılan kaba yemin navlunu için 2 birim para harcama zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek mi?
Taşıma/yem alımı gibi maliyetleri, kooperatifler (Avrupa/ABD/Çin modeliyle) aracılığı ile düşürmesini sağlayabilecek mi?
Günlük 40 kilo süt alabilecekken, 5 kilo sütle yetineni desteklemek; zaman/kaynak/işgücü israfı anlamına gelmez mi?
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Para dağıtmak:
Üçünü sıralayabildiğim, yüzlerce temel sorunu çözebilecek mi?
VELHASIL
“Uzmanlıkla lokasyonun birleşmesi, büyümede en güçlü etkileşimdir ” diyerek aldı Nobel’i Paul Krugman…
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Tarım için uzmanlık ve lokasyon ne durumda? Toprak, su zengini Adıyaman’a, Muş’a, Şanlıurfa’ya (vb) bu alanlarda “uzman” gençler yetiştirmek için meslek okulları/üniversite kurmalıydık… Gençlerin uzmanlaşması için, “arazileri”, “meraları” Ar-Ge merkezi, laboratuvar gibi kullandırmalıydık…
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Ama…
Gidip, oralarda da iktisat/ işletme/hukuk gibi bölümler açtık… Sonra hukuk/ işletme eğitimi görenin, o bilgileri kullanıp(!) hayvancılık yapması için para dağıtıyoruz…