“Hukuk okuttuk” ama tarım desteklerinden faydalanacak…

Hayvancılığı desteklemek adına yeni planlama devreye girdi…

3 yıllık bir planlama yapılması girişim­ci/yatırımcı/çiftçi güveni adına önemli…

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Tarım Bakanlığı’nın kadınlara ve gençlere ayrıcalık tanıması da “çok iyi niyetli”…

Ama rasyonel mi?

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Bu ülkede, birçok ürün için milyon­larca “ücretsiz fidan” dağıtıldı…

O fidanlar 3-5 yıl sonra söküldü…

Tekrar dağıtıldı (Veya dağıtıldığı söylendi), tekrar söküldü!

Hayvan da dağıtıldı…

Sonuçlar ortada…

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Şimdiki destek:

Üretimine devam eden mevcut işletme­lerin çoğunluğundaki “uzmanlaşmama”, “yanlış lokasyon”, “verimsizlik”, “yanlış veri” gibi, (ekonomiyi kalkındıran şirket­lere de zarar veren) onlarca problemi çö­zebilecek mi?

Hollanda’da ki gibi tarım alanının yüz­de 60’ına yakınını meraların oluşturması­nı sağlayabilecek mi?

1 birim fiyata satılan kaba yemin navlu­nu için 2 birim para harcama zorunlulu­ğunu ortadan kaldırabilecek mi?

Taşıma/yem alımı gibi maliyetleri, ko­operatifler (Avrupa/ABD/Çin modeliyle) aracılığı ile düşürmesini sağlayabilecek mi?

Günlük 40 kilo süt alabilecekken, 5 kilo sütle yetineni desteklemek; zaman/kay­nak/işgücü israfı anlamına gelmez mi?

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Para dağıtmak:

Üçünü sıralayabildiğim, yüzlerce temel sorunu çözebilecek mi?

VELHASIL

“Uzmanlıkla lokasyonun birleşmesi, büyümede en güçlü etkileşimdir ” di­yerek aldı Nobel’i Paul Krugman…

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Tarım için uzmanlık ve lokasyon ne durumda? Toprak, su zengini Adıya­man’a, Muş’a, Şanlıurfa’ya (vb) bu alan­larda “uzman” gençler yetiştirmek için meslek okulları/üniversite kurma­lıydık… Gençlerin uzmanlaşması için, “arazileri”, “meraları” Ar-Ge merkezi, laboratuvar gibi kullandırmalıydık…

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Ama…

Gidip, oralarda da iktisat/ işletme/hu­kuk gibi bölümler açtık… Sonra hukuk/ işletme eğitimi görenin, o bilgileri kulla­nıp(!) hayvancılık yapması için para da­ğıtıyoruz…