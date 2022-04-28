Hukuksuz Gezi kararına AK Parti'den bir tepki…

Gezi Kararları sadece muhalefette değil, iktidar kanadında da tepkilere yol açtı. İktidar sözcüleri ve AK Parti içerisinde ne gibi gelişmeler olacağını merakla bekliyorum…

Gezi davasında verilen kararları yurt içinden ve dışından birçok kişi ve kuruluş kınadı. Muhalif bütün siyasiler sert bir şekilde eleştirdi. Bazı AK Parti sözcüleri ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise savunur bir tutum içinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın hemen ardından katıldığı yargı mensupları iftar yemeğinde, ”Adaletin olmadığı yerde huzur güvenlik, birlik, ilerleme, refah olmaz. Hukukun zedelendiği yerde barış ve istikrardan söz edilemez” derken, Gezi davasında verilen kararların değerlendirmesini yapmadı. Buna karşılık eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ‘’Yargılama süreci utanç verici, Türkiye’ye büyük kötülük‘’ ifadesini kullandı. Yine Gezi Olayları sırasında Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç ‘’Adalet, öncelikle adil yargılama hakkı üzerine inşa edilmelidir‘’ yorumunu yaptı.

Gezi Kararlarıyla ilgili olarak AK Parti içinden en sert eleştiriyi ise, 25 ve 26. dönem AK Parti İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık yaptı. Kocabıyık‘ın eleştirisinin üstünden 24 saat geçmeden eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevinden alındı.

Kocabıyık’ın Gezi kararlarını eleştirirken, ‘’Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa, onları savunamaz hale getiriyorlar. Mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar. Aslında bu yıkılmaya dur diyecek otorite bellidir. Ve ondan imdat istiyoruz’’ ifadesi öne çıktı. Kocabıyık eleştirisine şunları ekledi: Yazdıklarımı kimse başka yöne çekmesin. AK Parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarıma referanstır. Biz partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir…

Peki buna yanıt ne oldu?

Eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görevinden alınarak merkeze çekildi. Yani eşi suçlu görülerek, ”suçun şahsiliği‘’ ilkesine bile bakılmadan cezalandırıldı.

Bu gelişmeler gösteriyor ki, Gezi Davası kararları Ak Parti içerisinde saflaşmalara ve ayrışmalara yol açıyor/açacak…

AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın açıklamasının ne ilk, ne de son olacağı anlaşılıyor.

İktidar sözcüleri ve AK Parti içerisinde ne gibi gelişmeler olacağını merakla bekliyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Gezi Davası kararları, dünya genelinde Türkiye’de hukuk sistemimizin siyasallaştığı yorumuna yol açtı…