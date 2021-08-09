Hükümet memura teklifini 12 Ağustos’ta sunacak

Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet teklifini 12 Ağustos Perşembe günü sunacak. Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma ilişkin pazarlık geçtiğimiz hafta başladı.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen önceki yıllardan farklı olarak bu yıl taleplerini ortak belirledi. İki konfederasyon, 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, memurlara bayram ikramiyesi ödenmesi, sözleşmelilerinin kadroya alınması, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi taleplerde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız” dedi.

Takvime göre 22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Nihai karar ise 31 Ağustos’a kadar Kurul tarafından verilecek. 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin de bu hafta sonuçlanası bekleniyor. Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebini hükümete iletti.

Hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi. İşçi konfederasyonları hükümetin teklifini düşük buldu, taraflar arsında görüşmelerin tamamlanarak sözleşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

Kabinenin toplanması bekleniyor

Akdeniz ve Ege’de pek çok noktada çıkan yangınlar nedeniyle bakanların sahada olmasından dolayı geçtiğimiz hafta iptal edilen kabine toplantısının bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kurban Bayramı sonrası giderek artan ve 25 binin üzerine çıkan vaka sayısı, delta varyantının seyri bu hafta toplanacak kabinenin ilk gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı sunum çerçevesinde yeni tedbirler ele alınacak.