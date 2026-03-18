Hürmüz çıkmazı: Küresel enerji krizi ve Türkiye ekonomisi için yeni sınav

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ör­gütü’nün (UNCTAD) 10 Mart 2026 tarihli son raporu, dünya ekonomisinin sinir uçların­dan biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aske­ri gerilimin ürkütücü boyutlarını gözler önüne seriyor. Türkiye gibi enerji dışa bağımlılığı yük­sek ve enflasyonla mücadele eden bir ekonomi için bu tablo, sadece bir "jeopolitik risk" değil, aynı zamanda ciddi bir makroekonomik tehdit anlamına geliyor.

Hürmüz Boğazı, küresel seyrüsefer petrol ti­caretinin dörtte birini ve LNG ticaretinin yak­laşık %19’unu sırtlayan bir geçit. Ancak rapo­run altını çizdiği üzere, bu sadece bir petrol krizi değildir. Boğazdan geçen gübre hacmi, kü­resel deniz yoluyla yapılan gübre ticaretinin üçte birini oluşturuyor. Bu durum, enerji ma­liyetlerinin artışıyla birleştiğinde, gıda arz gü­venliğini doğrudan sarsacak bir "maliyet fırtı­nası" yaratıyor.

Enerji ve enflasyon sarmalı

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan enerji ithalatı, Hürmüz’deki bu tıkanmadan iki koldan darbe alıyor. İlk olarak, fiyatlardaki dra­matik sıçrama dikkat çekici. Brent petrolün va­ril fiyatı ve Avrupa doğal gaz vadeli işlemler fi­yatında ilk üç haftalık artış muazzam. Türkiye, cari açığını ve enflasyonunu dizginlemeye ça­lışırken kapısında beliren bu yeni maliyet şo­ku, akaryakıt fiyatlarından elektrik tarifelerine kadar her alanda baskı oluşturacaktır.

Türki­ye'nin yıllık enerji ithalat faturası, fiyatlardaki bu seyir devam ederse öngörülen seviyelerin çok üzerine çıkabilir ve cari işlemler açığını genişleterek TL üzerindeki baskıyı artırabilir. Enerji ithalatındaki bu maliyet artışı, Türkiye ekonomisi için sadece bir "ödemeler dengesi" sorunu değil, aynı zamanda bir enflasyon mo­torudur. UNCTAD’ın raporunda vurgulanan bir diğer kritik nokta ise lojistik maliyetleridir. Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme modelinde navlun ve lojistik maliyetlerindeki kontrolsüz artış, küresel pazardaki rekabet gücünü zayıf­latma potansiyeli taşımaktadır.

Gıda enflasyonu ve gübre krizi

Bir diğer hassas nokta krizin "sofraya" yan­sımasıdır. Petrol fiyatlarındaki artışın tarihsel olarak gıda fiyatlarını tetiklediği verilerle sa­bitlenmişken, bu kez devreye giren gübre kısıtı durumu daha da ağırlaştırıyor. Hürmüz Boğazı, özellikle üre (%67) ve diamonyum fosfat (%20) gibi temel tarımsal girdilerin ana geçiş yoludur. Doğal gaz fiyatlarındaki artışın azotlu gübre fi­yatlarını yukarı çekmesi, tarımsal üretim mali­yetlerini doğrudan etkileyecektir. Türkiye, ta­rımsal üretimde bu girdilere ihtiyaç duyarken, küresel arzın kesilmesi ve fiyatların fırlaması, halihazırda yapısal sorunlarla boğuşan yerel gıda enflasyonunu yeni bir zirveye taşıyabilir.

Finansal baskı ve makroekonomik kırılganlık

UNCTAD, gelişmekte olan ekonomilerin bu şoku "kısıtlı mali alan" ve "yüksek borç servis yükü" ile karşıladığına dikkat çekiyor. Türkiye özelinde, sıkı para politikasıyla dengelenme­ye çalışılan makro dengeler, bu tür bir dış şokla test edilmektedir. UNCTAD'ın dikkat çektiği gibi, gelişmekte olan ekonomilerin bu tür şok­lara karşı mali alanı kısıtlıdır. Artan enerji ma­liyetleri kamu bütçesi üzerinde ek yük oluştu­rurken, artan borçlanma maliyetleri finansal manevra alanını daraltmaktadır.

Sonuç: Stratejik bir müdahale ihtiyacı

Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti, sadece bir lo­jistik aksama değil; enerji, gıda, ulaştırma ve finansın iç içe geçtiği çok boyutlu bir sistemik şoktur. Raporun sonuç bölümünde de belirtil­diği gibi, bu tür krizlerin süresi ve derinliği, et­kilenen ekonomilerin geleceğini belirleyecek­tir. Türkiye için acil senaryo planlaması artık bir zorunluluktur. Enerji arz yollarının çeşit­lendirilmesi, stratejik gıda ve yakıt stoklarının yönetimi ve lojistik maliyet artışlarının sana­yiciye olan etkisinin hafifletilmesi, önümüzde­ki dönemin ana gündem maddeleri olmalıdır. Hürmüz Boğazı’ndaki kesintinin süresi uza­dıkça, Türkiye'nin dezenflasyon programı dış­sal bir maliyet şokuyla karşı karşıya kalmaya devam edecektir.

Uluslararası toplumun deniz taşımacılığı ve sivil altyapıyı korumaya yönelik de-eskalasyon çabaları sonuç vermediği sürece, Hürmüz’deki her dalga İstanbul’daki raflarda ve enerji fatu­ralarında hissedilmeye devam edecektir. Kü­resel ticaretin bu kadar kırılgan olduğu bir dö­nemde, Türkiye'nin makroekonomik istikrarı için rasyonel zeminde kalmak hiç olmadığı ka­dar hayati bir önem kazanmıştır.