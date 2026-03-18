Hürmüz çıkmazı: Küresel enerji krizi ve Türkiye ekonomisi için yeni sınav
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 10 Mart 2026 tarihli son raporu, dünya ekonomisinin sinir uçlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan askeri gerilimin ürkütücü boyutlarını gözler önüne seriyor. Türkiye gibi enerji dışa bağımlılığı yüksek ve enflasyonla mücadele eden bir ekonomi için bu tablo, sadece bir "jeopolitik risk" değil, aynı zamanda ciddi bir makroekonomik tehdit anlamına geliyor.
Hürmüz Boğazı, küresel seyrüsefer petrol ticaretinin dörtte birini ve LNG ticaretinin yaklaşık %19’unu sırtlayan bir geçit. Ancak raporun altını çizdiği üzere, bu sadece bir petrol krizi değildir. Boğazdan geçen gübre hacmi, küresel deniz yoluyla yapılan gübre ticaretinin üçte birini oluşturuyor. Bu durum, enerji maliyetlerinin artışıyla birleştiğinde, gıda arz güvenliğini doğrudan sarsacak bir "maliyet fırtınası" yaratıyor.
Enerji ve enflasyon sarmalı
Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan enerji ithalatı, Hürmüz’deki bu tıkanmadan iki koldan darbe alıyor. İlk olarak, fiyatlardaki dramatik sıçrama dikkat çekici. Brent petrolün varil fiyatı ve Avrupa doğal gaz vadeli işlemler fiyatında ilk üç haftalık artış muazzam. Türkiye, cari açığını ve enflasyonunu dizginlemeye çalışırken kapısında beliren bu yeni maliyet şoku, akaryakıt fiyatlarından elektrik tarifelerine kadar her alanda baskı oluşturacaktır.
Türkiye'nin yıllık enerji ithalat faturası, fiyatlardaki bu seyir devam ederse öngörülen seviyelerin çok üzerine çıkabilir ve cari işlemler açığını genişleterek TL üzerindeki baskıyı artırabilir. Enerji ithalatındaki bu maliyet artışı, Türkiye ekonomisi için sadece bir "ödemeler dengesi" sorunu değil, aynı zamanda bir enflasyon motorudur. UNCTAD’ın raporunda vurgulanan bir diğer kritik nokta ise lojistik maliyetleridir. Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme modelinde navlun ve lojistik maliyetlerindeki kontrolsüz artış, küresel pazardaki rekabet gücünü zayıflatma potansiyeli taşımaktadır.
Gıda enflasyonu ve gübre krizi
Bir diğer hassas nokta krizin "sofraya" yansımasıdır. Petrol fiyatlarındaki artışın tarihsel olarak gıda fiyatlarını tetiklediği verilerle sabitlenmişken, bu kez devreye giren gübre kısıtı durumu daha da ağırlaştırıyor. Hürmüz Boğazı, özellikle üre (%67) ve diamonyum fosfat (%20) gibi temel tarımsal girdilerin ana geçiş yoludur. Doğal gaz fiyatlarındaki artışın azotlu gübre fiyatlarını yukarı çekmesi, tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan etkileyecektir. Türkiye, tarımsal üretimde bu girdilere ihtiyaç duyarken, küresel arzın kesilmesi ve fiyatların fırlaması, halihazırda yapısal sorunlarla boğuşan yerel gıda enflasyonunu yeni bir zirveye taşıyabilir.
Finansal baskı ve makroekonomik kırılganlık
UNCTAD, gelişmekte olan ekonomilerin bu şoku "kısıtlı mali alan" ve "yüksek borç servis yükü" ile karşıladığına dikkat çekiyor. Türkiye özelinde, sıkı para politikasıyla dengelenmeye çalışılan makro dengeler, bu tür bir dış şokla test edilmektedir. UNCTAD'ın dikkat çektiği gibi, gelişmekte olan ekonomilerin bu tür şoklara karşı mali alanı kısıtlıdır. Artan enerji maliyetleri kamu bütçesi üzerinde ek yük oluştururken, artan borçlanma maliyetleri finansal manevra alanını daraltmaktadır.
Sonuç: Stratejik bir müdahale ihtiyacı
Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti, sadece bir lojistik aksama değil; enerji, gıda, ulaştırma ve finansın iç içe geçtiği çok boyutlu bir sistemik şoktur. Raporun sonuç bölümünde de belirtildiği gibi, bu tür krizlerin süresi ve derinliği, etkilenen ekonomilerin geleceğini belirleyecektir. Türkiye için acil senaryo planlaması artık bir zorunluluktur. Enerji arz yollarının çeşitlendirilmesi, stratejik gıda ve yakıt stoklarının yönetimi ve lojistik maliyet artışlarının sanayiciye olan etkisinin hafifletilmesi, önümüzdeki dönemin ana gündem maddeleri olmalıdır. Hürmüz Boğazı’ndaki kesintinin süresi uzadıkça, Türkiye'nin dezenflasyon programı dışsal bir maliyet şokuyla karşı karşıya kalmaya devam edecektir.
Uluslararası toplumun deniz taşımacılığı ve sivil altyapıyı korumaya yönelik de-eskalasyon çabaları sonuç vermediği sürece, Hürmüz’deki her dalga İstanbul’daki raflarda ve enerji faturalarında hissedilmeye devam edecektir. Küresel ticaretin bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde, Türkiye'nin makroekonomik istikrarı için rasyonel zeminde kalmak hiç olmadığı kadar hayati bir önem kazanmıştır.
|Borsa
|13.217,60
|2,01 %
|Dolar
|44,2059
|0,04 %
|Euro
|51,2172
|0,36 %
|Euro/Dolar
|1,1543
|0,03 %
|Altın (GR)
|7.108,53
|-0,06 %
|Altın (ONS)
|5.002,09
|-0,08 %
|Brent
|101,03
|-0,03 %