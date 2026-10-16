Hürmüz’den Bab el- Mendeb’e: Küresel ekonominin iki kritik boğazı
Dünya ekonomisinin geleceği bazen merkez bankalarının kararlarından çok, haritada güçlükle fark edilen dar deniz geçitlerinde şekilleniyor. Bugün Orta Doğu’da artan gerilim, yalnızca petrol üretimini değil, enerjinin ve küresel ticaretin taşındığı güzergâhları da tehdit ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik konumu ve Yemen’deki Husilerin Bab el-Mendeb çevresindeki askerî faaliyetleri, dünya ekonomisini iki kritik noktadan etkiliyor.
Yemen’in kuzeyinde ortaya çıkan Husiler, zaman içerisinde bölgenin önemli askerî aktörlerinden biri haline geldi. İran ile geliştirdikleri ilişkiler ve sahip oldukları füze ile insansız hava aracı kapasitesi, hareketin etkisini Yemen sınırlarının ötesine taşıdı. Husilerin stratejik önemini artıran asıl unsur ise coğrafi konumları. Yemen, Kızıldeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan Bab el-Mendeb Boğazı’nın kıyısında bulunuyor. Bu güzergâh, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri. Son dönemde Suudi Arabistan’ın enerji altyapısını ve bölgesel ulaşım güvenliğini tehdit eden saldırılar, çatışmaların ekonomik boyutunu yeniden gündeme taşıdı.
İki boğaz, tek ekonomik risk
Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz ihracatında kritik bir geçiş noktası. Bab el-Mendeb ise Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden uluslararası ticaretin sürekliliğini sağlıyor. İran’ın Hürmüz üzerindeki coğrafi konumu ve Husilerle ilişkileri, Tahran’a bölgesel enerji güvenliği üzerinde doğrudan ve dolaylı etki imkânı sağlıyor. Bununla birlikte Husilerin kendi siyasi ve askerî hedefleri bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Her iki güzergâhta eş zamanlı güvenlik sorunlarının yaşanması, petrol fiyatlarının yanı sıra taşımacılık maliyetlerini ve küresel tedarik zincirlerini de etkileyebilir.
Petrolün fiyatı kadar yolu da önemli
Enerji piyasalarında genellikle petrolün varil fiyatına odaklanıyoruz. Oysa petrolün hangi güzergâhtan, ne kadar sürede ve hangi maliyetle taşındığı da giderek önem kazanıyor. Kızıldeniz’deki güvenlik sorunları nedeniyle gemilerin Ümit Burnu’na yönelmesi, taşımacılık sürelerini uzatırken yakıt, sigorta ve navlun maliyetlerini artırıyor. Bu durum yalnızca enerji piyasalarını değil, sanayi üretimini ve tüketici fiyatlarını da etkiliyor. Lojistik maliyetlerdeki kalıcı artış, küresel enflasyonun düşüşünü yavaşlatabilir ve merkez bankalarının faiz indirimlerini zorlaştırabilir.
Türkiye açısından riskler ve fırsatlar
Türkiye için bu gelişmelerin ilk etkisi enerji ithalatı üzerinden ortaya çıkıyor. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek kalıcı yükseliş, cari açık ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık küresel ticaret yollarındaki değişim, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki lojistik konumunu güçlendirebilir. Özellikle Orta Koridor, demir yolu bağlantıları ve liman yatırımları daha fazla önem kazanabilir. Ancak bu fırsatların ekonomik kazanca dönüşmesi, ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ve uluslararası ticaret bağlantılarının çeşitlendirilmesine bağlı.
Önümüzdeki dönemde küresel piyasaların yalnızca petrol üretimini ve OPEC kararlarını izlemesi yeterli olmayacak. Deniz yollarının güvenliği, sigorta maliyetleri ve alternatif taşımacılık güzergâhları da ekonomik dengeleri belirleyecek. Hürmüz ve Bab el-Mendeb’deki gerilimlerin eş zamanlı artması, dünya ekonomisini daha yüksek enerji maliyetleri, dirençli enflasyon ve zayıflayan büyüme riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Sonuç olarak küresel ekonominin yeni kırılganlığı, enerjinin kim tarafından üretildiğinden çok, hangi güzergâhlardan güvenle taşınabildiğinde yatıyor.
Artık petrolün çıkarıldığı kuyular kadar, geçtiği boğazlar da dünya ekonomisinin geleceğini belirliyor.
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