Hürmüz’den Bab el- Mendeb’e: Küresel ekonominin iki kritik boğazı

Dünya ekonomisinin geleceği bazen mer­kez bankalarının kararlarından çok, hari­tada güçlükle fark edilen dar deniz geçitlerin­de şekilleniyor. Bugün Orta Doğu’da artan ge­rilim, yalnızca petrol üretimini değil, enerjinin ve küresel ticaretin taşındığı güzergâhları da tehdit ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerin­deki stratejik konumu ve Yemen’deki Husilerin Bab el-Mendeb çevresindeki askerî faaliyetle­ri, dünya ekonomisini iki kritik noktadan etki­liyor.

Yemen’in kuzeyinde ortaya çıkan Husiler, zaman içerisinde bölgenin önemli askerî ak­törlerinden biri haline geldi. İran ile geliştir­dikleri ilişkiler ve sahip oldukları füze ile in­sansız hava aracı kapasitesi, hareketin etkisi­ni Yemen sınırlarının ötesine taşıdı. Husilerin stratejik önemini artıran asıl unsur ise coğrafi konumları. Yemen, Kızıldeniz’i Hint Okyanu­su’na bağlayan Bab el-Mendeb Boğazı’nın kı­yısında bulunuyor. Bu güzergâh, Asya ile Av­rupa arasındaki ticaretin önemli geçiş nokta­larından biri. Son dönemde Suudi Arabistan’ın enerji altyapısını ve bölgesel ulaşım güvenliği­ni tehdit eden saldırılar, çatışmaların ekono­mik boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

İki boğaz, tek ekonomik risk

Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz ihracatında kritik bir geçiş nokta­sı. Bab el-Mendeb ise Kızıldeniz ve Süveyş Ka­nalı üzerinden uluslararası ticaretin süreklili­ğini sağlıyor. İran’ın Hürmüz üzerindeki coğ­rafi konumu ve Husilerle ilişkileri, Tahran’a bölgesel enerji güvenliği üzerinde doğrudan ve dolaylı etki imkânı sağlıyor. Bununla birlikte Husilerin kendi siyasi ve askerî hedefleri bu­lunduğunu da unutmamak gerekiyor. Her iki güzergâhta eş zamanlı güvenlik sorunlarının yaşanması, petrol fiyatlarının yanı sıra taşıma­cılık maliyetlerini ve küresel tedarik zincirle­rini de etkileyebilir.

Petrolün fiyatı kadar yolu da önemli

Enerji piyasalarında genellikle petrolün va­ril fiyatına odaklanıyoruz. Oysa petrolün han­gi güzergâhtan, ne kadar sürede ve hangi ma­liyetle taşındığı da giderek önem kazanıyor. Kızıldeniz’deki güvenlik sorunları nedeniyle gemilerin Ümit Burnu’na yönelmesi, taşıma­cılık sürelerini uzatırken yakıt, sigorta ve nav­lun maliyetlerini artırıyor. Bu durum yalnızca enerji piyasalarını değil, sanayi üretimini ve tüketici fiyatlarını da etkiliyor. Lojistik mali­yetlerdeki kalıcı artış, küresel enflasyonun dü­şüşünü yavaşlatabilir ve merkez bankalarının faiz indirimlerini zorlaştırabilir.

Türkiye açısından riskler ve fırsatlar

Türkiye için bu gelişmelerin ilk etkisi enerji ithalatı üzerinden ortaya çıkıyor. Petrol fiyat­larında yaşanabilecek kalıcı yükseliş, cari açık ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık küresel ticaret yollarındaki değişim, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki lojis­tik konumunu güçlendirebilir. Özellikle Orta Koridor, demir yolu bağlantıları ve liman yatı­rımları daha fazla önem kazanabilir. Ancak bu fırsatların ekonomik kazanca dönüşmesi, ulaş­tırma altyapısının geliştirilmesine ve uluslara­rası ticaret bağlantılarının çeşitlendirilmesine bağlı.

Önümüzdeki dönemde küresel piyasala­rın yalnızca petrol üretimini ve OPEC kararla­rını izlemesi yeterli olmayacak. Deniz yolları­nın güvenliği, sigorta maliyetleri ve alternatif taşımacılık güzergâhları da ekonomik dengele­ri belirleyecek. Hürmüz ve Bab el-Mendeb’de­ki gerilimlerin eş zamanlı artması, dünya eko­nomisini daha yüksek enerji maliyetleri, di­rençli enflasyon ve zayıflayan büyüme riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Sonuç olarak küresel ekonominin yeni kırılganlığı, enerjinin kim ta­rafından üretildiğinden çok, hangi güzergâh­lardan güvenle taşınabildiğinde yatıyor.

Artık petrolün çıkarıldığı kuyular kadar, geçtiği boğazlar da dünya ekonomisinin ge­leceğini belirliyor.