Hürmüz’den fabrika kapısına: İran geriliminin Türk şirketlerine görünmeyen faturası
Savaş binlerce kilometre uzakta olabilir. Ama faturası fabrikanın kapısına, şirketin kasasına ve tüketicinin cebine kadar geliyor.
18 Ağustos 2026 sabahı Brent petrol yeniden 91 doların üzerine çıktı. ABD–İran görüşmelerinin kalıcı bir uzlaşmaya dönüşememesi, İran’ın daha saldırgan bir askeri pozisyona geçebileceği mesajı ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin yeniden zayıflaması enerji piyasalarında risk primini yükseltti. Brent petrol 91,49 doları gördü.
Ancak Türkiye açısından mesele yalnızca petrol fiyatının yükselmesi değil.
Asıl mesele şu:
Hürmüz’de yaşanan jeopolitik gerilim, birkaç hafta içinde Türk şirketlerinin enerji maliyetine, navlununa, kur riskine, işletme sermayesine ve finansman giderine dönüşebilir.
Çünkü küresel ekonomide artık savaşların cephesi yalnızca haritalarda değil, bilançolarda da açılıyor.
Hürmüz küçük bir boğaz, ekonomik etkisi devasa
Hürmüz Boğazı dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri.
2025 yılında buradan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü, yani dünya deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık dörtte biri geçti.
2025’in son çeyreğinde günlük 21,6 milyon varil olan petrol geçişi, savaşın ardından 2026’nın ikinci çeyreğinde sadece 4,9 milyon varile kadar geriledi.
Rakamın büyüklüğü aslında yaşanan şoku anlatıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı ağustos raporunda Körfez üretiminin hâlâ savaş öncesinin 8,3 milyon varil/gün altında bulunduğunu ve küresel petrol arzının 2026 genelinde ortalama 4,3 milyon varil/gün azalabileceğini hesaplıyor.
Dolayısıyla bugün Brent’in 90 dolar civarında bulunmasına bakıp “kriz fiyatlandı” demek tehlikeli.
Çünkü sorun sadece ham petrol değil.
Rafineri kapasitesindeki sıkışıklık nedeniyle özellikle motorin ve jet yakıtı tarafında fiyat baskısı daha sert kalabiliyor. Başka bir ifadeyle petrol düşse bile fabrikanın, kamyonun veya lojistik şirketinin kullandığı yakıt aynı hızla ucuzlamayabilir.
Türkiye neden daha kırılgan?
Türkiye enerji ithalatçısı bir ekonomi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini ithalatla karşıladığını, yıllık enerji ithalat faturasının da yaklaşık 60–70 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor.
Dolayısıyla petrol fiyatındaki kalıcı yükseliş aynı anda üç cepheyi etkiliyor:
Cari açık, enflasyon ve döviz talebi.
Haziran ayında cari işlemler hesabı yaklaşık 4,2 milyar dolar açık verdi.
Temmuz yıllık tüketici enflasyonu ise hâlâ %31,75.
Üstelik reel sektör güçlü bir büyüme döneminde değil. Haziran sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 geriledi.
İşte kritik nokta burada.
Normal şartlarda şirket artan maliyetini fiyatına yansıtır.
Fakat talebin yavaşladığı bir ekonomide fiyatlama gücü azalır.
Bunun sonucunda şirket iki seçenek arasında sıkışır:
Ya fiyat artırır ve müşteri kaybeder,
ya fiyat artırmaz ve marj kaybeder.
2026’nın ikinci yarısında birçok sanayi şirketinin gerçek sınavı tam olarak bu olacak.
Petrol 100 dolar olursa yalnızca akaryakıt pahalanmaz
Bir sanayici açısından petrolü sadece aracına koyduğu yakıt olarak görmek büyük hata.
Petrol fiyatındaki artış;
petrokimya hammaddesini,
plastiği,
ambalajı,
lojistiği,
navlunu,
sigortayı,
elektrik üretim maliyetlerini,
ithal ara malını
ve sonunda işletme sermayesi ihtiyacını etkiler.
Örneğin aynı miktarda hammadde satın alan bir şirket, fiyatların %15 yükseldiği bir ortamda stok miktarını hiç artırmadan bile %15 daha fazla finansmana ihtiyaç duyar.
Üzerine kur artışı eklenirse aynı stok iki kez pahalanır.
Şirketin deposu büyümez ama stok finansmanı büyür.
CFO açısından asıl tehlike budur.
Çünkü yüksek faiz ortamında işletme sermayesinin her fazladan günü artık çok pahalı.
CFO’nun ekranı değişmek zorunda
Bugünün koşullarında şirket yönetiminin yalnızca satış ve EBITDA’ya bakması yeterli değil.
Ben yönetim kurullarının önündeki dashboard’a artık altı göstergeyi koyardım:
Brent petrol – USD/TL – enerji gideri/net satış – DSO – DIO – net finansal borç.
Ve özellikle bir göstergeyi merkeze alırdım:
Nakit dönüş süresi.
Çünkü enerji ve hammadde fiyatı yükselirken stok 90 gün, tahsilat 100 gün, tedarikçi vadesi 30 gün ise şirket aslında yaklaşık 160 günlük işletme sermayesini finanse ediyor demektir.
Bu model yüksek faiz ortamında sürdürülebilir değildir.
2027’nin kazanan şirketleri en fazla satanlar değil, sattığını en hızlı nakde çevirebilenler olacak.
Şirketler şimdi ne yapmalı?
İlk adım tek bütçe yerine üç senaryolu bütçeye geçmek olmalı.
Brent için örneğin;
85 dolar baz senaryo, 100 dolar stres senaryosu, 120 dolar kriz senaryosu
çalışılmalı.
Her senaryoda EBITDA, nakit akışı, finansman ihtiyacı ve ürün bazında kârlılık yeniden hesaplanmalı.
İkinci adım enerji yoğun ürünlerde müşteri–ürün bazlı katkı marjı analizi yapmak.
Ciro büyüten ama nakit tüketen ürünlerin artık sorgulanması gerekiyor.
Üçüncü adım stok.
Jeopolitik risk karşısında paniğe kapılıp stokları aşırı artırmak da, minimum stokla çalışmak da yanlış.
Kritik hammaddeler için güvenlik stoğu artırılırken düşük devirli ürünler agresif biçimde azaltılmalı.
Dördüncü adım fiyatlama.
Altı ayda bir fiyat güncelleyen şirket modeli artık çalışmıyor.
Enerji, kur ve hammadde oynaklığı yüksek sektörlerde fiyatlama mekanizması mümkün olduğunca dinamik ve sözleşmeye bağlı hale getirilmeli.
Beşinci adım finansman.
Kısa vadeli pahalı borçla uzun vadeli işletme sermayesi finanse etmek şirketlerin en tehlikeli hatalarından biri.
Vade yapısı yeniden kurulmalı; mümkün olan şirketlerde doğal hedge, ihracat geliri ve döviz yükümlülükleri eşleştirilmeli.
Asıl risk petrol değil, hazırlıksız yakalanmak
Türkiye’nin makroekonomik manevra alanı da sınırsız değil. Temmuz merkezi yönetim bütçesi 378,1 milyar TL açık verdi.
Bu nedenle yeni bir küresel enerji şokunun bütün maliyetinin kamu tarafından absorbe edilmesini beklemek gerçekçi değil.
Şirketler kendi savunma hattını kurmak zorunda.
Hürmüz’de bir tanker durduğunda İstanbul’daki fabrikanın üretim planı değişebiliyor.
Tahran’da bir açıklama yapıldığında Anadolu’daki sanayicinin kredi ihtiyacı artabiliyor.
Petrol birkaç dolar yükseldiğinde şirketin EBITDA marjı eriyebiliyor.
Bu artık klasik jeopolitik değil.
Bu, bilanço jeopolitiği.
Ve 2026’nın bize verdiği ders çok açık:
Şirketlerin en büyük riski savaşın çıkması değil; savaş çıktığında hangi ürünün, hangi müşterinin, hangi stokun ve hangi borcun şirketi ne kadar nakit açığına sürükleyeceğini bilmiyor olmasıdır.
Hürmüz Boğazı binlerce kilometre uzakta olabilir.
Ama ekonomik olarak artık fabrikanın hemen kapısındadır.
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