Hürmüz’den fabrika kapısına: İran geriliminin Türk şirketlerine görünmeyen faturası

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Savaş binlerce ki­lometre uzakta olabilir. Ama faturası fabrikanın kapısına, şirketin kasasına ve tüketicinin cebine ka­dar geliyor.

18 Ağustos 2026 sa­bahı Brent petrol yeni­den 91 doların üzerine çıktı. ABD–İran görüş­melerinin kalıcı bir uzlaşmaya dönüşememesi, İran’ın daha sal­dırgan bir askeri pozisyona geçe­bileceği mesajı ve Hürmüz Boğa­zı’ndaki tanker trafiğinin yeniden zayıflaması enerji piyasalarında risk primini yükseltti. Brent pet­rol 91,49 doları gördü.

Ancak Türkiye açısından me­sele yalnızca petrol fiyatının yük­selmesi değil.

Asıl mesele şu:

Hürmüz’de yaşanan jeopo­litik gerilim, birkaç hafta için­de Türk şirketlerinin ener­ji maliyetine, navlununa, kur riskine, işletme sermayesine ve finansman giderine dönü­şebilir.

Çünkü küresel ekonomide artık savaşların cephesi yalnızca hari­talarda değil, bilançolarda da açı­lıyor.

Hürmüz küçük bir boğaz, ekonomik etkisi devasa

Hürmüz Boğazı dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri.

2025 yılında buradan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü, yani dünya de­niz yoluyla yapılan petrol ticare­tinin yaklaşık dörtte biri geçti.

2025’in son çeyreğinde günlük 21,6 milyon varil olan petrol ge­çişi, savaşın ardından 2026’nın ikinci çeyreğinde sadece 4,9 mil­yon varile kadar geriledi.

Rakamın büyüklüğü aslında ya­şanan şoku anlatıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı ağustos raporunda Körfez üre­timinin hâlâ savaş öncesinin 8,3 milyon varil/gün altında bu­lunduğunu ve küresel petrol arzı­nın 2026 genelinde ortalama 4,3 milyon varil/gün azalabileceğini hesaplıyor.

Dolayısıyla bugün Brent’in 90 dolar civarında bulunmasına ba­kıp “kriz fiyatlandı” demek teh­likeli.

Çünkü sorun sadece ham pet­rol değil.

Rafineri kapasitesindeki sıkı­şıklık nedeniyle özellikle motorin ve jet yakıtı tarafında fiyat baskı­sı daha sert kalabiliyor. Başka bir ifadeyle petrol düşse bile fabrika­nın, kamyonun veya lojistik şir­ketinin kullandığı yakıt aynı hızla ucuzlamayabilir.

Türkiye neden daha kırıl­gan?

Türkiye enerji ithalatçısı bir ekonomi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı Türkiye’nin enerji ihtiya­cının yaklaşık üçte ikisini itha­latla karşıladığını, yıllık ener­ji ithalat faturasının da yaklaşık 60–70 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor.

Dolayısıyla petrol fiyatındaki kalıcı yükseliş aynı anda üç cep­heyi etkiliyor:

Cari açık, enflasyon ve dö­viz talebi.

Haziran ayında cari işlemler hesabı yaklaşık 4,2 milyar dolar açık verdi.

Temmuz yıllık tüketici enflas­yonu ise hâlâ %31,75.

Üstelik reel sektör güçlü bir bü­yüme döneminde değil. Haziran sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 geriledi.

İşte kritik nokta burada.

Normal şartlarda şirket artan maliyetini fiyatına yansıtır.

Fakat talebin yavaşladığı bir ekonomide fiyatlama gücü azalır.

Bunun sonucunda şirket iki se­çenek arasında sıkışır:

Ya fiyat artırır ve müşteri kay­beder,

ya fiyat artırmaz ve marj kay­beder.

2026’nın ikinci yarısında birçok sanayi şirketinin ger­çek sınavı tam olarak bu ola­cak.

Petrol 100 dolar olursa yal­nızca akaryakıt pahalanmaz

Bir sanayici açısından petrolü sadece aracına koyduğu yakıt ola­rak görmek büyük hata.

Petrol fiyatındaki artış;

petrokimya hammaddesini,

plastiği,

ambalajı,

lojistiği,

navlunu,

sigortayı,

elektrik üretim maliyetlerini,

ithal ara malını

ve sonunda işletme sermayesi ihtiyacını etkiler.

Örneğin aynı miktarda ham­madde satın alan bir şirket, fiyat­ların %15 yükseldiği bir ortamda stok miktarını hiç artırmadan bi­le %15 daha fazla finansmana ih­tiyaç duyar.

Üzerine kur artışı eklenirse ay­nı stok iki kez pahalanır.

Şirketin deposu büyümez ama stok finansmanı büyür.

CFO açısından asıl tehlike bu­dur.

Çünkü yüksek faiz ortamında işletme sermayesinin her fazla­dan günü artık çok pahalı.

CFO’nun ekranı değişmek zorunda

Bugünün koşullarında şirket yönetiminin yalnızca satış ve EBITDA’ya bakması yeterli değil.

Ben yönetim kurullarının önündeki dashboard’a artık altı göstergeyi koyardım:

Brent petrol – USD/TL – enerji gideri/net satış – DSO – DIO – net finansal borç.

Ve özellikle bir göstergeyi mer­keze alırdım:

Nakit dönüş süresi.

Çünkü enerji ve hammadde fi­yatı yükselirken stok 90 gün, tah­silat 100 gün, tedarikçi vadesi 30 gün ise şirket aslında yaklaşık 160 günlük işletme sermayesini fi­nanse ediyor demektir.

Bu model yüksek faiz ortamın­da sürdürülebilir değildir.

2027’nin kazanan şirketleri en fazla satanlar değil, sattığı­nı en hızlı nakde çevirebilen­ler olacak.

Şirketler şimdi ne yapmalı?

İlk adım tek bütçe yerine üç se­naryolu bütçeye geçmek olmalı.

Brent için örneğin;

85 dolar baz senaryo, 100 do­lar stres senaryosu, 120 dolar kriz senaryosu

çalışılmalı.

Her senaryoda EBITDA, nakit akışı, finansman ihtiyacı ve ürün bazında kârlılık yeniden hesap­lanmalı.

İkinci adım enerji yoğun ürün­lerde müşteri–ürün bazlı katkı marjı analizi yapmak.

Ciro büyüten ama nakit tüke­ten ürünlerin artık sorgulanması gerekiyor.

Üçüncü adım stok.

Jeopolitik risk karşısında pani­ğe kapılıp stokları aşırı artırmak da, minimum stokla çalışmak da yanlış.

Kritik hammaddeler için gü­venlik stoğu artırılırken düşük devirli ürünler agresif biçimde azaltılmalı.

Dördüncü adım fiyatlama.

Altı ayda bir fiyat güncelleyen şirket modeli artık çalışmıyor.

Enerji, kur ve hammadde oy­naklığı yüksek sektörlerde fiyat­lama mekanizması mümkün ol­duğunca dinamik ve sözleşme­ye bağlı hale getirilmeli.

Beşinci adım finansman.

Kısa vadeli pahalı borçla uzun vadeli işletme sermayesi finanse etmek şirketlerin en tehlikeli ha­talarından biri.

Vade yapısı yeniden kurulmalı; mümkün olan şirketlerde doğal hedge, ihracat geliri ve döviz yü­kümlülükleri eşleştirilmeli.

Asıl risk petrol değil, hazır­lıksız yakalanmak

Türkiye’nin makroekonomik manevra alanı da sınırsız değil. Temmuz merkezi yönetim bütçe­si 378,1 milyar TL açık verdi.

Bu nedenle yeni bir küresel enerji şokunun bütün maliye­tinin kamu tarafından absorbe edilmesini beklemek gerçekçi de­ğil.

Şirketler kendi savunma hattı­nı kurmak zorunda.

Hürmüz’de bir tanker durdu­ğunda İstanbul’daki fabrikanın üretim planı değişebiliyor.

Tahran’da bir açıklama yapıldı­ğında Anadolu’daki sanayicinin kredi ihtiyacı artabiliyor.

Petrol birkaç dolar yükseldi­ğinde şirketin EBITDA marjı eri­yebiliyor.

Bu artık klasik jeopolitik değil.

Bu, bilanço jeopolitiği.

Ve 2026’nın bize verdiği ders çok açık:

Şirketlerin en büyük riski savaşın çıkması değil; savaş çıktığında hangi ürünün, han­gi müşterinin, hangi stokun ve hangi borcun şirketi ne ka­dar nakit açığına sürükleye­ceğini bilmiyor olmasıdır.

Hürmüz Boğazı binlerce kilo­metre uzakta olabilir.

Ama ekonomik olarak artık fab­rikanın hemen kapısındadır.

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