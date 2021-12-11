Huzur ve başarı, güçlü sorulardan geçer

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

“Ben neden böyleyim?

Neden hep aynı hataları yapıyorum?

Neden başarılı olamıyorum? Neden terfi alamıyorum?

Neden yeterli değilim? Neden performansım hep düşük?

Neden yeteri kadar para kazanamıyorum?”

Bu soruları kendinize soruyor musunuz? Eğer soruyorsanız mutsuz olmamamız için hiçbir sebep yok. Çünkü beyniniz bu sorulara olumsuz yanıtlar verecektir. Olumsuz yanıtlar da hayata bakış açınızı etkileyecek, kendinize olan saygınızı ve güveninizi azaltacaktır. Kendinize olan güveniniz azaldıkça performans ve enerjiniz düşecek, ilişkileriniz seviye kaybedecek ve hayata bakışınız olumsuza dönecektir.

Kendinizi kötü hissetmenin formülü şöyle:

Kendinize yukarıdaki örnekler gibi olumsuz cevap verebileceğiniz bir soru sorun. Beyniniz anında olumsuz yanıt verecektir. Kendinize “Ben neden yeterli değilim?” diye sorduğunuz anda neden yetersiz ve başarısız olduğunuza dair gerçek olmayan birçok düşünce üretir. Ve bir süre sonra kendiniz de buna inanırsınız ve hayata negatif yönden bakmaya başlarsınız.

Gündemin dışına çıkabilmek

“Hayata pozitif bakamıyorum.” “Bir yanda ekonomi her gün kötüleşiyor, bir yanda akaryakıt krizi, bir yanda doların yükselişi ve gitgide değerini kaybeden, elimde eriyen para ile stres seviyem yükseliyor.”

“İklim deseniz öyle, geçen hafta mevsimin dengesi şaştı, fırtına nedeniyle evlere kapandık, yakında gıda krizi de başlayacak, dünyanın sonu yaklaşıyor.”

Bunlar şu an çevremde sıkça duyduğum cümleler. Özellikle bu dönemde ciddi olarak gerilmiş ve olayın sadece olumsuz yanlarını gören, korkudan çevresindekilere de olumsuz yaklaşan çok insan var. Kendinizi bu gündemin dışında tutmak zor, biliyorum.

Ancak şunu unutmamalısınız ki kendini iyi hissetmeye programlamış, hayata pozitif bakan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Daha fazla enerji hissediyor, performanslarını yüksek tutuyor, ilişkilerine özen gösteriyorlar. Bu yönde değişime kendinize güç veren, cesur adımlar atmanızı sağlayan sorular sorarak başlayabilirsiniz:

4 adımda dönüşüm ve gelişim

Gün içerisinde rutin olarak kendinize ve etrafınızdaki kişilere sorduğunuz soruların farkına varın. Bu soruları not edin.

“Neden” kelimesi ile başlayan soruların yerini “Nasıl” kelimesi ile başlayan sorulara bırakın.

Örneğin, “Neden terfi alamıyorum, neden başarılı olamıyorum?” gibi sorular sizi olumsuzluğa ve negatif düşünmeye sevk edecektir.

Bunun yerine “Şu anda ne yaparsam daha başarılı olabilirim ya da terfi alabilirim?” diye sorarsanız beyninizi daha olumlu olmaya, doğru ve hedefe yönelik hareket etmeye yöneltebilirsiniz.

Sürekli kullandığınız, kendinize sorduğunuz üç soru belirleyin. Bu üç sorunun yerine koyabileceğiniz, sizi güçlendirecek sorular arayın ve günlük yaşamınızda kullanmak için çaba sarf edin. Güçlü sorular kaliteli hayata açılan kapının anahtarı.

Yakın arkadaşınıza ya da sizi her gün gören ailenizden birilerine daha olumlu konuşma ve dili etkili kullanma hedefinizden bahsedin. Bu kişilerin görevi sizi her olumsuz soruda uyarmak, soruları olumluya çevirmenizi sağlamak olsun.

Önümüzdeki bir hafta küçük bir gözlem yapmanızı öneririm. Etrafınızda bulunan başarılı ve kendisini geliştirmiş insanların kendilerine ve diğer insanlara sorduğu sorulara dikkat edin. Neden başarılı olduklarını kullandıkları dilde çabucak göreceksiniz.

Çok basit gibi görünüyor, değil mi? Bilim gösteriyor ki söylediğimiz sözcükler, kendimize sorduğumuz sorular hayatımızın akışını belirliyor.

Duygularımız bu sözlerimize bağlı olarak oluşuyor ve hayata anlam katıyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca size ufuk açacak ve güçlendirecek soruları kullanmaya odaklanın.

Mümkün olduğu kadar “Neden” ile başlayan sorulardan uzak durun. Duygularınızın ve hayatınızın değiştiğini, daha mutlu ve huzurlu hissettiğinizi göreceksiniz.

Cesaret, başarılı olmak için çok önemli bir katalizör. Bizi cesur olmaya iten ise kendimize sorduğumuz sorular vasıtasıyla hayata pozitif bir anlam yükleyebilmek.

Ufuk açan sorular

Herhangi bir sorunla karşı karşıyaysanız ve çözemediğiniz hissediyorsanız kendinize sorduğunuz soruları değiştirin. Bir problemle karşılaştığımda benim en çok sevdiğim ve kendime sorduğumda ufkumun açıldığını hissettiğim, çözümler bulmamı sağlayan soruları ilham vermesi dileğiyle sizlerle paylaşıyorum:

1- Bir hafta boyunca bugüne kadar yaptıklarımın tam tersini yaparsam sonuç ne olur? Eğer basit ve kolay bir çözümü olsaydı ne olurdu?

2- Sorun zannettiğim şey aslında benim en büyük avantajım olabilir mi?

3- Problem fırsata nasıl çevirebilirim?

4- Kim bana bu konuda yeni bir bakış açısı verebilir?

“İnsanları cevaplarıyla değil, sordukları sorularla değerlendirin.” Voltaire