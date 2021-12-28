İBB’ye teftişe CHP’den yanıt: Adli sicil kaydını Adalet Bakanlığı veriyor

İçişleri Bakanlığı, pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için “özel teftiş” başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gelişmenin ardından dün katıldığı Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı’nda gazetecilerin sorusu üzerine, “Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Bu siyasi bir durum değil, güvenlik boyutu var” açıklaması yaptı.

Aynı saatlerde, 11 büyükşehir belediye başkanı CHP Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı teftişle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 12 Aralık’ta TBMM’de bu konuyla ilgili konuştuğunda söz konusu iddiasıyla ilgili bir yazı yazdığını ancak 15 gün geçmesine rağmen yanıt alamadığını belirterek, “O kişiler İBB’de görev mi yapıyor şu anda? Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin. Görevini yapmayan İçişleri Bakanı” dedi.

İmamoğlu, İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürlerin belli olduğunu, adli sicil kaydı istendiğini belirterek, “O kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı'ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı” diye konuştu.

“Görevini yapan, devlet memuru olan, gerçekten namuslu müfettişler geldiği takdirde bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok” diyen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Kendisi Meclis konuşmasında ifade etti, bu suçlamaları yaptı. 557 kişiden bahsetti. O gün bugündür bize göndereceğini söylediği belgeleri ulaştırmadı” açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB’ye başlatılan teftişle ilgili olarak milletin artık gerilimden bıktığını söyleyerek, “Beyler gerçekten aklınızı başınıza alın. Milli iradeye her el uzattığınızda o elinizin üzerine şamar yiyorsunuz” değerlendirmesi yaptı.

“İstanbul’u iki kez kaybetmek canını yakıyor”

CHP MYK toplantısı sonrasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet iradesine saygı göstermeyi bir türlü öğrenemediğini belirterek, “Anlıyoruz ki, İstanbul’daki hezimetini bir türlü içine sindiremiyor. İstanbul’u bir de değil, iki kez kaybetmek canını yakıyor. Mızıkçılığa devam etmek istiyor. Bu milletin iradesine karşı çıkacak olanın, sonuçlarına katlanacak kadar gücünün de olması gerektiğini unutuyor. Milletin hakkını, hukukunu, iradesini kimseye yedirmeyiz. İçişleri Bakanı da belediyelerimizi bıraksın, Nebati Bakanın açıklamasını ihbar kabul etsin, milleti çarpanların peşine düşsün“ diye konuştu.