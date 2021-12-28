  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. İBB’ye teftişe CHP’den yanıt: Adli sicil kaydını Adalet Bakanlığı veriyor

İBB’ye teftişe CHP’den yanıt: Adli sicil kaydını Adalet Bakanlığı veriyor

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

İçişleri Bakanlığı, pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için “özel teftiş” başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gelişmenin ardından dün katıldığı Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı’nda gazetecilerin sorusu üzerine, “Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Bu siyasi bir durum değil, güvenlik boyutu var” açıklaması yaptı.

Aynı saatlerde, 11 büyükşehir belediye başkanı CHP Genel Merkezi’nde,  Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı teftişle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 12 Aralık’ta TBMM’de bu konuyla ilgili konuştuğunda söz konusu iddiasıyla ilgili bir yazı yazdığını ancak 15 gün geçmesine rağmen yanıt alamadığını belirterek, “O kişiler İBB’de görev mi yapıyor şu anda? Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin. Görevini yapmayan İçişleri Bakanı” dedi.

İmamoğlu, İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürlerin belli olduğunu, adli sicil kaydı istendiğini belirterek, “O kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı'ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı” diye konuştu.

“Görevini yapan, devlet memuru olan, gerçekten namuslu müfettişler geldiği takdirde bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok” diyen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Kendisi Meclis konuşmasında ifade etti, bu suçlamaları yaptı. 557 kişiden bahsetti. O gün bugündür bize göndereceğini söylediği belgeleri ulaştırmadı” açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB’ye başlatılan teftişle ilgili olarak milletin artık gerilimden bıktığını söyleyerek, “Beyler gerçekten aklınızı başınıza alın. Milli iradeye her el uzattığınızda o elinizin üzerine şamar yiyorsunuz” değerlendirmesi yaptı.

“İstanbul’u iki kez kaybetmek canını yakıyor”

CHP MYK toplantısı sonrasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet iradesine saygı göstermeyi bir türlü öğrenemediğini belirterek, “Anlıyoruz ki, İstanbul’daki hezimetini bir türlü içine sindiremiyor. İstanbul’u bir de değil, iki kez kaybetmek canını yakıyor. Mızıkçılığa devam etmek istiyor. Bu milletin iradesine karşı çıkacak olanın, sonuçlarına katlanacak kadar gücünün de olması gerektiğini unutuyor. Milletin hakkını, hukukunu, iradesini kimseye yedirmeyiz. İçişleri Bakanı da belediyelerimizi bıraksın, Nebati Bakanın açıklamasını ihbar kabul etsin, milleti çarpanların peşine düşsün“ diye konuştu.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Meclis 2022’de yoğun gündeme hazırlanıyor, yasa teklif hazırlıkları hızlandı 27 Aralık 2021
CHP sahte içkiye bağlı ölümleri yeniden gündeme taşıdı, kanun teklifi hazırladı   24 Aralık 2021
Akşener: 2023 hedefleri bitti, yerine 1973 çözümleri geldi 23 Aralık 2021
Liderler ‘Kur korumalı TL mevduat modeli’ni eleştirdi 22 Aralık 2021
Bülent Turan’dan TÜSİAD’a: Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz 21 Aralık 2021
Meclis yılın son mesaisini enerji, asgari ücret ve stokçulukla ilgili yapacak 20 Aralık 2021
Muhalefet uyardı: Finansal sektör risk altında, güven ve istikrarı sağlayacak kararlar alın 17 Aralık 2021
Muhalefet partileri ekonomi gündemiyle ikinci kez bir araya geliyor 16 Aralık 2021
“Yargıda reform değil revizyon yapılıyor“ 15 Aralık 2021
“Herkes Merkez Bankası’nın kolunun kanadının kırık olduğunu görüyor”  14 Aralık 2021