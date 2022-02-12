İbradı gelişim projesi

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

zozcivan@hotmail.com

Ülkelerin ekonomik olarak kalkınması konusunda milli gelirin en önemli etken olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse milli gelir, bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamıdır. Kişi başına düşen milli gelir ise, toplam milli gelirin nüfusa bölünerek bulunan değeri ifade eder.

Yukarıda gelir kavramının önemine değinmek için milli gelir ile söze başladım. Gelir kavramı hepimiz için (ulus, millet, devlet, şirket, işletme vd.) önemlidir. Gelir elde etmek ise kendi elimizdedir ve gayret ve plan dahilinde gerçekleşir.

Bu bağlamda İBRADI ve İbradılılar olarak yöremizde neler yapabiliriz? Neler planlayabiliriz ve nasıl yapabiliriz sorularına cevap aramalıyız. Öncelikle yöremiz dağlık ve organik tarıma elverişli bir coğrafi yapıya sahiptir ve bu yapıdan elde edilecek faktörler ve gelir sağlayacak çalışmalar hakkında bir araştırma yapmak zorundayız.

Bu konuda 2005 yılında dönemin Antalya İl Turizm Müdürlüğü, Turizm Ve Yatırımlar Şube Müdürü Sami Demircioğlu tarafından hazırlanan ve adına ‘Barcelona Modeli’ de denilen bu planın adı ‘Doğu Antalya Alternatif Turizm Gelişim Planı’dır. Söz konusu plana googleden ulaşılabilir.

Bu planda açıklanan girişimleri hayata geçirebilmek için ‘İbradı Gelişim’ adı adında bir girişim başlatıldı. Bölgede 1997 yılında Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bir turizm alanı mevcuttur. İlgili bakanlıkça planlaması tamamlanarak, bu projeyle ‘Entegre’ edile bilinir.

(www.samidemircioğlu@yahoo.com veyawww.postacikonak.com )

adreslerinden projeye ulaşılabilir.

https://www.facebook.com/groups/411820577297975 sayfası da ziyaret edilebilir.

Proje 2005 yılının koşullarına göre hazırlandığından birtakım güncellemeler de yapılmak suretiyle ve veya ilgili devlet kurumları ile iş birliği yapılarak hayata geçirilmelidir ve hepimiz bir vatandaş olarak projeye katkıda bulunmalıyız. Projenin içeriğine gelecek olursak; Su sporları, dağ turizmi, doğal tarım ürünleri konusunda zirai faaliyetler, dokuma ve el sanatları, ahşap materyal üretimi, dünyaca ünlü Altınbeşik mağarasının ziyaretçi sayısının çoğaltılması ve gerekli sosyal tesislerin yapılarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize gerekli hizmetlerin verilmesi, yöremize has nostaljik mesleklerin (kunduracılık, semercilik, çerçilik vd.) ön plana çıkarılarak teşhir edilmesi gibi işlevsel konulara ivedilikle önem verilmesi ni içermektedir.

Coğrafi konum olarak ulaşımın son derece kolay olması ve günübirlik seyahatler için şimdilik uygunluğu, ancak önümüzdeki süreçte konaklama ve diğer ihtiyaç temini için mekanlar yapılması halinde tatil sürecinin uzatılması gündemde olan konulardır.

Yöremizde en önemli konulardan biri de yöremize has yetiştirilen zirai ürünlerin arzıdır. Bunun için Sami Demircioğlu devlet kurumları ile iş birliği yapılarak yöremizde bir veya birkaç adet dinlenme ve konaklama tesisi (Akaryakıt istasyonu, restoran ve yöresel ürünler satış bölgesi) için faaliyete geçmiştir ve her geçen gün destek veren hemşeri sayısı artmaktadır.

Yöremiz halkı ekonomik koşullar gereği köyden kente göç ederek iş hayatına atılmak durumunda kalmışlardır. Ancak günümüz koşullarında bunun tersi de düşünülmektedir. Çünkü bugün yaşadığımız ekonomik koşullarda üretmek zorundayız ve tarıma önem vermeliyiz. Boş kalan tarla ve bahçelerimiz mutlaka ekilmeli ve ekonomiye katkı sağlanmalıdır.

İbradı ve bölgesi olarak her ne kadar iş insanımız çoğunlukta olsa da aydın ve bilim insanlarımız da son derece fazladır. Bildiğiniz gibi İbradı’nın adı eskiden Aydınkent idi. Yani aydınların kenti anlamında idi. İbradı dışında yaşayan milyonlarca hemşerimiz mevcut. Turgut Boratav, Kadıpaşaoğulları, Yunus Nadi varisleri, Bozerler ve daha niceleri.

Sami Demircioğlu’nun projesine dönecek olursak bizler vatandaş olarak her konuyu devletten beklememeliyiz ve proje üretmek zorundayız. Sami Bey bu girişimi yapmış ve fizibilitesini de son derece verimli ve rantabl şekilde belirlemiş olduğu kesindir. Şöyle ki yerleşim bölgemiz içinde faaliyet gösterecek olan bu girişim hemşerilerimizin birçoğuna istihdam sağladığı gibi, bölgemizin globalleşen dünyada yerini alması ve bölgemizin maddi ve manevi değerinin artması, âtıl durumda kalan yerlerimizin değer kazanması, millî gelire katkımız açısından son derece önemli bir projedir.

Dolayısıyla hemşeri olarak hepimiz bu projeye destek vermeliyiz. Şu da bir gerçektir ki uygulamaya geçme aşamasında olan bu projeden sonra devamı gelecektir. Bölgemizde yapılacak çok faaliyetler olabilir. Bunlardan en önemlilerinden biri de hayvancılıktır. Tarım ürünleri ve satışı konusu ise Sami beyin projesinde mevcuttur. Bu projeye yerel yönetim ve kamu yöneticilerinin destek vermesi diğer kalkınma ve gelişim projelerine örnek olması açısından son derece önemlidir.

Söz konusu proje girişimi için Sami beyi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.