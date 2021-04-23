İbrahim Erdemoğlu: Dünya halıcılığının yeni lideri

İbrahim Erdemoğlu, makina halısında dünya liderliğini gerçekleştirmiş parlak bir örnek. İş yaşamında hep babası Mehmet Erdemoğlu’nun ilkelerini benimsedi:

Kimseyi hor görmedi, ödemeleri zamanında yaptı, işçinin parasını teri kurumadan ödedi.

İbrahim Erdemoğlu, 1962’de Besni’de halı tüccarı Mehmet Erdemoğlu’nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Temel öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Fizik Mühendisliği Bölümü’nde okudu. Tek bir tezgâhla baba mesleği olan halıcılığa üretici olarak adım atarak iş yaşamına girdi.

1998 yılında parça halı sektörüne yönelik üretim yapan Merinos Halı’yı kurdu. İmparator, Efsane, Padişah gibi markaları bünyesine kattı. 2005 yılında duvardan duvara halı üreten Dinarsu’yu satın aldı. Makine halısı sektöründe üretimi bununla çeşitlenmiş oldu. 2006 yılında grup şirketlerini holding çatısı altında birleştirdi.

2015 yılı, Erdemoğlu Holding için bir dönüm noktası oldu: Sabancı Grubu’ndan SASA’nın yüzde 51’ini satın aldı, kısa bir süre sonra yüzde 89’a yükseldi. Bununla suni elyaf, filament ve polimer üretiminde Türkiye’nin ve bölgenin en büyük fabrikasını almış oldu. Halıcılığın tüm girdileri Erdemoğlu bünyesinde üretilince, büyük bir maliyet avantajı sağladı.

2020’de İSO 500 Büyük arasında 4 şirketi yer aldı. SASA 68’inci, Merinos 130’uncu, Dinarsu 281’inci, Özerdem 438’inci sırada yer aldı. Aynı yıl ABD’li Koch ile milyar dolarlık bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Holdingin 13’ü Türkiye’de, 1’i Almanya’da, 1’i Rusya’da toplam 15 şirketi ve 14 bin çalışanı var. İbrahim Erdemoğlu ülkenin en zenginleri liginde 10’uncu sırada yer alıyor. Makina halısında tartışılmaz bir dünya lideri.

İş yaşamında hep babasının ilkelerini benimsedi: Asla yalan söyleme, dürüstlükten şaşma, kimseyi hor görme, ödemeleri zamanında yap, işçinin parasını teri kurumadan öde!

Mehmet Erdemoğlu Vakfı; taziye evi, cami, öğrenci yurdu, fakülte ve sağlık ocağı yapımı ile önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attı.

İbrahim Erdemoğlu, bildiği sektörde hedefe odaklanarak yatay büyümenin nasıl sonuç vereceği konusunda genç girişimciler için çok iyi bir örnek oluşturuyor.

GÜNÜN NOTU:

Saltanatın kaldırıp ulusal egemenliğin simgesi olarak kurulan TBMM’nin 101. yılında ulus yönetiminin demokrasi yolunda tek araç olduğunu anlıyoruz…

23 Nisan hepimize kutlu olsun!