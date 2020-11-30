İçecek ambalajlarının yüzde 90’ı geri dönüştürülecek

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulmasını düzenleyen yasa teklifi görüşülecek. Yapılacak yasal düzenleme ile depozito iade sisteminin tek bir merkezden yönetilmesi, sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre; depozito iade sistemiyle yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarının yüzde 90’ının geri dönüşümünün sağlanması ve her yıl en az 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önlenmesi hedefleniyor. Zorunlu depozito uygulaması 2022 yılında başlayacak. 35 maddelik Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre; Türkiye Çevre Ajansı’nın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı ayrı biriktirdikleri atıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak için verecek.

Yasa teklifinde yer alan diğer bir önemli düzenleme ise özellikle büyükşehirlerde çok yaygın olarak kullanılmaya başlanan elektrikli skuterlerle (e-skuter) ilgili kuralları içeriyor. Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve e-skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek. Otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında e-skuter kullanılamayacak. Belediyeler yaya yolu, bisiklet ile e-skuter yol, şerit, park ve şarj istasyonları yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ YENİ ÖNLEMLERİ ELE ALACAK

Koronavirüs salgınında artan vaka sayısı nedeniyle gözler bugün yapılacak kabine toplantısında olacak. Günlük vaka sayısının 30 bini aşması, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Sağlık ordumuz ağır yük altında’ uyarısı yeni önlemleri gündeme getirdi. Bugün yapılacak kabine toplantısında yeni tedbirler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olacağını söyledi. Bilim insanları hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yaygınlaştırılmasını isterken, kabineden nasıl bir karar çıkacağı bugün belli olacak.