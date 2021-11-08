İçerde göstergeler, dışarda enflasyon…

Geçen haftaki enflasyon verisinde dikkat çeken bir nokta, otomobil fiyatlarında ekim ayında artış olmamasıydı. TÜİK, çip darboğazı nedeniyle bazı araba modellerinde satış yapılmadığı iddiasıyla ekim ayında otomobil fiyatlarının artmadığını varsaydı.

Merkez Bankası mevsim etkilerinden arındırılmış çekirdek enflasyonun üç aylık ortalamalarına bakarak, enflasyonda eğilimin aşağı yönlü olduğunu gözlediklerini açıkladı. Bu, önümüzdeki dönemde, para politikası kurulunun faiz indirimlerine devam etme niyetinde olduğunu gösteriyor. İndirimler 18 Kasım’daki toplantıdan itibaren devam eder mi; yoksa bu defa pas geçilerek sonraki toplantıya bırakılır mı bilinmiyor; ancak indirim eğiliminin hala gündemde olduğu güçlü bir şekilde görünüyor.

Çarşamba sabahı TÜİK, eylül ayı işgücü göstergelerini açıklayacak. Ağustosta önceki aya göre değişmeyerek yüzde 12,1 olarak işsizlik oranının normal şartlarda eylülden itibaren mevsimsel nedenlerle yükselişe geçmesini bekleriz. Ancak son aylarda verilerde önceki kalıplara uymayan hareketler görebiliyoruz. Örneğin turizmin zirve yaptığı ağustosta hizmetler sektörü istihdamında 341 bin kişilik bir azalma gerçekleşirken, diğer sektörlerin istihdamında ise olağan dışı artışlar gözledik.

Aynı saate TÜİK, Eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. İnşaat maliyetleri hem hammadde fiyatları, hem de kurlardaki artıştan dolayı sert bir yükseliş içinde. Son açıklanan ağustos verisine göre inşaat maliyetleri önceki yıla göre yüzde 42,1 yükselmiş göstermişti. Bu hafta açıklanacak veride artışın devam ettiğini göreceğiz.

Perşembe sabahı TCMB, Eylül ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Ödemeler dengesinde dikkat etmemiz gereken iki gösterge var. Biri cari denge, diğeri net hata ve noksan. Son dönemde cari dengede iyileşme, net hata ve noksanda artış var. Eylül verisinde bunun devam ettiğini görebiliriz. Ağustosta aylık bazda fazla veren denge, son 12 aylık dönemde 23 milyar dolar açık düzeyinde.

Cuma günü sanayi üretimi ile perakende ve ciro endekslerinin Eylül ayı sonuçlarını öğreneceğiz. Sanayi üretiminin öncü göstergesi olan PMI, Eylül’de önceki aya göre gerileyerek 52,5’e inmişti. Ağustos’ta yüzde 13,8 artan sanayi üretimi Eylül’de yükselişine devam edecek ama artış büyük olasılıkla önceki ayın yarısına yakın olacak.

Yurt dışında en önemli gelişme, çarşamba günü açıklanacak olan Almanya ve ABD enflasyonu. Son FED toplantısında varlık alımlarının Kasım’da 15 milyar dolar azaltılacağını duyurdu. Her ay 120 milyar dolarlık varlık alımı yapan FED, Kasım’da hazine kâğıdı alımlarının 10, konut kredilerine dayalı menkul kıymet alımlarını ise 5 milyar dolar azaltacak. Aralık ayında aynı miktar da indirimle 60 milyar dolarlık hazine tahvili ve 30 milyar dolarlık ipoteğe dayalı menkul kıymet alınacak. Göstergeler ABD’deki muhtemel faiz artışının Mayıs 2022 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Yurt içi veriler

Çarşamba 10:00: Eylül ayı işgücü verileri

Çarşamba 10:00: Eylül ayı inşaat maliyet endeksi

Perşembe 10:00: Eylül ayı ödemeler dengesi

Cuma 10:00: Eylül ayı sanayi üretim endeksi

Cuma 10:00: Eylül ayı perakende ve ciro endeksleri

Cuma 10:00: Piyasa katılımcıları anketi

Yurt dışı veriler

Salı 13:00: Euro Bölgesi ve Almanya Kasım ayı ZEW endeksi

Çarşamba 10:00: Almanya Ekim enflasyonu

Çarşamba 16:30: ABD Ekim enflasyonu

Cuma 18:00: ABD Kasım ayı Michigan Güven Endeksi (öncü)