İçerde hava puslu, dışarıda açık: Türk şirketler 2021’i projelerle kapatıyor

Artan döviz kurları, yükselen fiyatlarla birleşince hayat pahalılığı Türkiye’nin ilk gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kasım ayında dolar karşısında yüzde 40 eriyen Türk Lirası iç piyasada karamsar bir havanın oluşmasını sağlarken, bir nebze içimizi ısıtacak haberler ise dışarıdan geliyor. Haberlerin kaynağı ise dünyanın farklı coğrafyalarında aldığı projeler ve işlerle Türk iş dünyası.

İlk haber Rusya’dan. Türk müteahhitlerinin en fazla iş yüklendiği ülkelerin başında gelen Rusya, özellikle enerji ve ulaştırma gibi niş alanlarda yine Türk firmalarını tercih ediyor. Bunlardan biri olan ve Rusya’da peş peşe üstlendiği havalimanı işleriyle tanınan Limak Grubu, bu kez Rusya’nın en önemli enerji projelerinden birine imza atıyor. Limak Grubu, Putin’in siyasete adım attığı kent olan Saint Petersburg yakınlarındaki Baltık Denizi kıyısında, Ust-Luga kasabasında bir mega proje için anlaşma imzaladı. Rus kamu enerji şirketi Gazprom'a ait Ust-Luga projesini RusHimAlyans ile Limak İnşaat yürütecek. St. Petersburg'da gerçekleşen törenle anlaşmayı RusHimAlyans'ın inşaatlarda sorumlu direktörü Oleg Davıdov ile Limak Rusya Genel Müdürü Hasan Emre Özat imzaladı.

Rus medyasının da geniş yer verdiği haberde proje kapsamında gaz işletme kompleksinin çevresinde, 135 bin metrekarelik bina inşa edilecek. Bu tesisler içinde hizmet binaları ve laboratuvarlar da bulunuyor. Bölgede ayrıca inşaat çalışmaları için 2 bin 500 kişi kapasiteli tesis yapılacak. Kontrata göre inşaata 2022 baharında başlanacak.

IC İÇTAŞ, ROMANYA’DA YOL YAPACAK

Bir diğer olumlu gelişme ise Avrupa’dan. Romanya Ulaştırma Bakanlığı, başkent Bükreş’teki çevre yolunun 8,6 km'lik bölümünü Türk IC İçtaş İnşaat Sanayi şirketinin üstlendiğini duyurdu. IC İçtaş şirketinin üstlendiği projenin bedeli ise KDV hariç 414 milyon Romanya Lei’yi. Yani bugünkü kurla yaklaşık 1,4 milyar TL. 30 ay olarak projelendirilen çalışmanın 12 ayı tasarım, 18 ayı ise yapım süresini kapsıyor. Projedeki garanti süresi ise 10 yıl. Projede Türk şirket ayrıca 7 adet üst geçit yapacak. Proje önümüzdeki günlerde Romanya Ulaştırma Bakanlığı ile Türk şirket arasında imzalanıp onaylanacak.

AFGANİSTAN’DAN 200 MİLYON DOLARLIK İMZA

Geçtiğimiz aylarda Taliban Yönetimi’nin ele geçirdiği Afganistan’da da Türk şirketleri fırsat peşinde. Önceki gün bu konuda önemli bir çalışma yapıldı. Türk şirketi 77 İnşaat, Afganistan'daki Helmand bölgesinde bulunan Kajaki barajındaki 51 megavatlık hidroelektrik santralinin yanına 100 megavatlık bir yenisini yapacak. Anlaşmayı Afganistan Su ve Enerji Bakanı Ali Ahmet Osmani ve Türk şirketin patronu Süleyman Ciliv duyurdu. 200 milyon dolara yani bugünkü kurla 2,9 milyar TL’ye mal olacak projenin protokolünü imzaladıklarını alatan Ciliv, “Projenin 2 faz olarak 3 senede bitmesi planlanıyor. İlk fazda 66 megavat devreye alınacak, ikinci fazda ise 33 megavat daha eklenip toplamda 100 megavat kurulu güce ulaşılacak" dedi.

UKRAYNA’DA ALTIN ARAYACAK

Türk şirketlerinin son dönemde gözde pazarı olan Ukrayna’da da Türk madenciler için olumlu gelişmeler yaşanıyor. Birçok Türk şirketinin yenilenebilir enerji için masaya oturduğu ülkede inşaat ile ilgili de dost ülke Türkiye’ye deyim yerindeyse öncelik veriliyor, davetlerde bulunuluyor. Ukrayna bir yandan da yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak için geçtiğimiz aylarda çalışma başlatmıştı. Bu çalışmada yer alacak şirketlerden biri de Kiev merkezli Spis adlı Türk şirketi. 2010’da Ukrayna’da kurulan Türk şirketi Spis, ülkenin en kalabalık bölgelerinden Dnipropetrovsk Oblast’ında yer alan Zhovti Vody kentinde altın aramak için görüşmelere başladı. Türk şirketi, Ukrayna Devlet Jeoloji ve Yeraltı Hizmetleri adılı kurumdan ilk iznini aldı.