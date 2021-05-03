İçişleri Bakanlığı genelgesi tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” başlıklı genelge siyasette de tartışma yarattı.

Genelgeyi vatandaşlara ve basın mensuplarına yönelik bir sansür mekanizması olarak değerlendiren CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, genelgenin Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda bir işlem yetkisi yoktur. Kanunla düzenlenmesi gereken bir konu ‘kamusal alanda görev yapan’ kolluk kuvvetlerinin ‘özel hayatın gizliliğini’ ihlal etmesi gerekçesi ile genelge ile düzenlenemez ve yok hükmündedir. Temel hak ve hürriyetler engellenemez. Ses ve görüntü kaydı alınması engellenmesi, kişi hak ve özgürlüklerine genelgeler üzerinden doğrudan saldırıdır; gerçeğin gizlenmesi, haber alma hakkının yok sayılması, işkence ve kötü muamelede bulunan kolluk kuvvetini anayasaya aykırı şekilde korumak için bir sansür kılıfıdır” değerlendirmesi yaptı.

Genelgeyi ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın bir masal olduğunun kanıtıdır’ şeklinde değerlendiren Biçer, “Anayasal güvence altındaki hak ve hürriyetler genelgeler ile ayaklar altına alınmaktadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ‘Burada ne anayasa ne demokrasi ihlali vardır’ açıklamasının doğruluk payı da gerçekliği de elbette yoktur. Genelge ile yaşam hakkı, işkence yasağı gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlalini gizleme, orantısız güç kullanımını meşrulaştırma girişimleri kabul edilemez” dedi.

Taşımalı eğitimin en yoğun olduğu iller Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van

Milletvekillerinin taşımalı eğitime ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son üç eğitim öğretim yılında öğrenci sayılarına göre taşımalı eğitimin en yoğun uygulandığı illeri açıkladı.

Bakan Selçuk’un verdiği bilgiye göre; ilköğretimde; Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Samsun ve İstanbul, Ortaöğretimde; Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Samsun, özel eğitimde; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya taşımalı eğitimin en yoğun uygulandığı iller olarak sıralandı.