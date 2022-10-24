İcra borçluları için Meclis Genel Kurulu, limanlar için komisyon mesai yapacak

Meclis komisyonları ve Genel Kurul, Meclisin açılmasıyla birlikte AK Parti tarafından ardı ardına verilen torba teklifler için mesai yapıyor.

Ödenmemiş çek senet borçları ile kredi kartı borçları yüzünden kara listeye alınanlara, 1 Temmuz 2023’e kadar borçlarını ödeme veya yapılandırma şartıyla, kara listeden çıkarılmasını öngören, 2 bin TL altındaki alacaklar ve varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 ve altı alacakların kapatılmasını öngören, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresini 1 yıl uzatan, çalışanlara verilen nakit yemek ücretine vergi istisnası getiren, KYK kredilerinin faizlerini silen torba teklif bu hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaştırılacak.

Teklifin kabul edilmesiyle maske yasağını ihlal edenlere verilen 2,7 milyar liralık para cezası iptal edilecek. Plan Bütçe Komisyonunda ise geçtiğimiz hafta Meclise sunulan Cemevlerine elektrik ve su desteğini de içeren torba teklif ele alınacak.

AK Parti aynı torba teklifle Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği özelleştirilen Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) ve Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (TCDD) ait, 49 yıldan az işletme süresi bulunan 18 limanın süresinin, ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmasını öngören düzenlemeyi yeniden getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi kararının hiçe sayıldığını belirterek, maddenin tekliften çıkarılması gerektiğini söyledi. Plan Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri de 26 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

AK Parti’den ayrılan Fakıbaba’ya rozetini Akşener takacak

AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba’ya Çarşamba günü yapılacak İYİ Parti Grup toplantısında, rozetini Genel Başkan Meral Akşener takacak. Fakıbaba’nın AK Parti’den istifasının yankıları siyasi kulislerde sürerken, MHP’li Oktay Vural’ın da İYİ Parti’ye katılacağı konuşuluyor. Son dönemde İYİ Parti’ye katılan isimler kritik görevler üstleniyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti’ye katılan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye katılarak genel başkan başdanışmanı oldu. Son olarak geçtiğimiz hafta parti rozetini takan Prof. Dr. Kürşad Zorlu parti sözcülüğü görevini üstlendi.