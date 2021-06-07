İcra İflas Kanunu teklifi Meclis gündemine geliyor

2018 yılında İcra ve İflas Kanununda yapılan değişikliğin ardından 3 yıllık uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için konkordatoya ilişkin bazı maddelerin yeniden düzenlendiği kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak. Teklifle iflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri, eğitimi ve denetimi düzenlenecek. İflas aşamasında, ticari ve ekonomik bütünlük gösteren ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.

Teklifle yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülüyor. Böylece yapı kullanma izin belgesi talebinde ortaya çıkan yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcının tek seferde ve tek noktada alınarak ödemelerde kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan ve çalışmaları büyük oranda tamamlanan 4. Yargı Paketi ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapılıp hazırlanan taslak metin muhalefet partilerine götürüldükten sonra Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. 32 maddelik pakette 7 kanunda değişiklik yapılıyor. Hazırlanan 4. yargı paketinde boşanmış eşe karşı suçlar da eşe karşı işlenen suç kapsamına alınarak, ceza artırımı yolu açılacak. Etkin pişmanlık ilkesi benzeri vergi suçları için de uygulanacak. AK Parti’nin geçtiğimiz hafta Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP’ye sunmasını ardından AK Parti ve MHP kurmayları ortak çalışma yapacak. Her iki parti temsilcilerinden oluşacak komisyonun yapacağı çalışmadan sonra son şekli verilen metin genel başkanların onayına sunulacak.

Kabine 10 Haziran’da toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO zirvesine katılacağı için kabine toplantısı öne çekilerek 10 Haziran Perşembe günü yapılacak. Siyasi partilerin grup toplantılarında da liderler gündeme ilişkin değerlendirmelerini yapacaklar. 8 Haziran Salı günü MHP, CHP ve HDP, 9 Haziran Çarşamba günü AK Parti ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. Bunun öncesinde bugün AK Parti, CHP Merkez Yürütme Kurulları toplanacak.