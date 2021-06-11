İcradan çocuk teslimi son bulacak

Ak Parti konkordatoya ilişkin bazı hükümlerin revize edildiği İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapan teklifi yasalaştırmasının ardından yine İcra ve İflas Kanunu’nu değiştirmek için ikinci bir yasa teklifini gündemine aldı. Çalışmalarda son aşamaya gelindi. Düzenlemenin kanunlaşması ile mezat salonları dijital ortama taşınacak. İcra dairelerinin hacizli menkul, gayrimenkul satışları internet üzerinden yapılabilecek. Hazırlanan taslakta yer alan diğer bir düzenleme ise icradan çocuk teslimine ilişkin.

İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan çocukların icradan teslimi söz konusu kanundan çıkarılarak, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu içine alınıp yeniden düzenlenecek. Boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslim edilmesi işlemleri artık kurulacak çocuk teslim merkezlerince yürütülecek. Çocuk teslimi sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak. Böylece çocuğun taşınır eşya gibi icraya konulması, psikolojik olarak etkilenmesi uygulaması da son bulacak.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda sona gelindi

AK Parti’nin yıllardır üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Yasası’nda sona gelindi. Hazırlanan yasa teklifi taslağına son şekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel dönüşünde verilecek. Çıkarılacak yasanın sahada uygulanmasında eş güdüm ve koordinasyonun sağlanması, işleyen bir mekanizma oluşturulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’nın katılımıyla son bir kez daha gözden geçirildikten sonra Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Meclis tatile girmeden önce kanunlaştırılması beklenen teklif taslağında hayvanlar artık mal değil can sayılacaklar. ‘Süs hayvanı’ ifadesi mevzuattan çıkarılacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar; bir hayvanın neslini yok etmenin cezası ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olacak. Hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayvanlar pet shoplarda sergilenemeyecek, pet shoplarda hayvan üretme çiftliklerindeki hayvanların katalogları bulunacak. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve hayvan barınakları, rehabilitasyon ve aşılaması konusunda belediyeler bütçelerinden pay ayıracaklar.