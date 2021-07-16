İcralık oteller, batık kredi, yeni yatırım

Fehmi KÖFTEOĞLU

Bu sayfanın isim babası rahmetli Nezih Demirkent’in dediği gibi “Seyahat Endüstrisi” sayfası yalnız günlük, görülen, konuşulan değil, konuşulmasa da var olan konuların ele alındığı bir platformdur.

Sayfamızda bugün birbiriyle çelişkili ve ilişkili üç konu var. Bunlardan biri pandemi nedeniyle icralık olan otellerdir.

Bu dönemde borcunu ödeme vadesi geldiği halde olağanüstü durum nedeniyle ilgili yasa mevzuat ve düzenlemelerin gereği olsa da BDDK’nın talimatıyla 17 Mart 2020’den beri, bankalar, dönmeyen krediler için takip işlemi başlatmıyor. Konuyla ilgili süre eylül ayına kadar uzatıldı.

Bu nedenle takibe alınması gereken kredilerin oranı yüzde 9.4’ten yüzde 4.61’e gerilemiş.

Bu oran düşüşü talimat ile gerçekleşmiş olsa da hem borçlu hem de alacaklı banka için olağanüstü dönemin olağanüstü bir çözüm yolu olarak uygulanıyor. İyi. Ama bunun yalnız bir erteleme olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir.

Önümüzdeki dönemde bu alanda yaşanacak önemli gelişmelere tanık olacağız.

İkinci konu sektörden en büyük alacaklı konumunda olan bankalar alacaklarını takibe koyup icra işlemi yapmazken kişi ve firmalar vadesi geldiğinde tahsil edemedikleri alacakları için tesisin icradan satışı talebinde bulunuyor.

Otel ve diğer turistik tesisler için bankalar dışındaki kişi ve firmaların icralık yaptığı tesis sayısı 235’e ulaştı. Takip ertelemesi kalktığında ise ne olacağı bilinmiyor.

Bankalar mevzuat ve faaliyetlerinin gereği olarak alacaklarına karşılık otelleri alsa en büyük otel zincirleri bankalar olur.

Bankalar otelcilik yapmayacağına göre… Büyük olasılıkla konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde ele aldığımız “Vefa” sözleşmesi geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Gelelim üçüncü konuya

Pandemiden en ağır darbeyi yiyen seyahat endüstrisinin özellikle konaklama kesimi yukarıda anlattığımız iki konudan da görüldüğü gibi bu olağanüstü dönemde, bu kadar zor durumda ve bir o kadar sorunla karşı karşıya iken bu alana yatırım yapma isteği devam ediyor.

Pandemi ortamında bile Türkiye’nin her şehrinde yeni otel yapmak için projeler hazırlanmış, teşvik belgesine bağlanmış.

Projenin hazırlanması yarın yapılacak anlamına gelmese de yatırım teşvik belgesi almak bir niyeti beyanıdır.

Bu üç başlık bile seyahat endüstrisine farklı bakmak gerektiğini gösteriyor.