İçsel motivasyonumuzu yükseltebilecek ‘özerklik’ yaklaşımları…

YÜCEL UYGUN

DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

yuceluygun@dbaconsulting.com.tr

“Kendi hayatınızın otoritesi olduğunuzda olgunlaşırsınız.”

Joseph Campbell

İş hayatında her şeye rağmen içsel motivasyonumuzu canlı tutmak, çetin patikalardaki zorlu yolculukta dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biridir. Özerkliğin ise (en basit anlamıyla kendi yasalarımızı oluşturabiliyor olmamızın) içsel motivasyonumuzu yüksek tutmak açısından önem derecesi büyüktür. İster kendi işimizi yapalım ister özel sektörde çalışalım fark etmez bazı konularda disiplinli bir şekilde özerk bir tutum sergilememiz motivasyonun yanında iş dünyasında emin adımlarla ilerlememizi de sağlar. İş yaşamında, çalışanın içsel motivasyonuna önemli ölçüde katkı sağlayacak bazı otonomik yaklaşımlar aşağıdaki gibidir: