İçtenlikle cevap verin; kur düşsün istenmiyor mu?

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 29 Eylül’de Bloomberg HT yayınında kurdaki yükselişin ihracatçıyı desteklediğine, ithalatı pahalılaştırdığı için de yurt içindeki üretimi teşvik ettiğine işaret ediyor ve “yüksek kurun bu kapsamda bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor” diyor.

Kur gerçekten de düşsün istenmiyor mu? Yüksek kur yüksek enflasyon demek... Yüksek kur ve enflasyon sarmalında dönüp duracak mıyız? Bu bilinçli bir tercih ise sağlam bir stratejik adımının olması gerekmez mi? Üretimi teşvik etmek için kur kullanılırken, üretimin en büyük baltası da kur olmuyor mu?

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-İhracatta istediğimiz rotayı yakaladık mı?

Tedarik zincirindeki değişime bağlı olarak nicelik rotasını yakaladık ama geçici. En büyük alıcı olan Avrupa, Çin’den getirmek yerine sıfır stokla bizde ne var ne yok alıyor. Fakat nitelikli ihracatta ise sürekli geri gidiyoruz, 10 yıl önceki kilogram fiyat 1,5 $ iken bugün 1.9 $ düzeyinde…

2-İhracat ekonomideki sorunların ne kadarını çözer?

Ekonominin döviz üretme zaafını gidermede yardımcı olur. Fakat kura rekabetçi demekle rekabet avantajı sağlanmaz. Sonuçta 100 $’lık ihracatı için 60 $’lık ithalat yapmak zorundaysan, kuyruğunu ısıran yılana döner kur.

Birikim yapanlar için yatırım öğretileri

1-Sürekli oradan oraya parayı dolaştırma, hepsi bir yerde dengelenir. 2-Gelenekleri bir kenara bırakma kesende altın mutlaka bulunsun. 3-Ucuz etin yahnisi olmaz. Borsada ucuz olan her şeyi sorgula. 4-Ak akçe kara gün içindir. Kara günlerin için stratejin olsun. 5-Parayı yönetmek kazanmaktan daha fazla ehillik ister. Parayı yönetmeyi öğren. 6-Piyasa algısının seni yönlendirmesine izin verme. 7-İhtiyacın olmayan her şeyden kurtul. Buna gereksiz yatırımlar dâhil. 8-Dolandırıcıların şekli değişebilir ama zihniyeti değişmez. Bir defa dolandıran hangi elbise ile gelirse gelsin güvenme. 9-Neye yatırım yaparsan yap, girişimi yatırım arenan olarak belirle…

ÇEKİRDEK MERKEZİ ZORLAYACAK

Para politikası kararı için bakılan gösterge çekirdek enflasyon %16,76’dan %16,98’e çıktı. TCMB oranı düşük diye çekirdeğe yönelmişti fakat çekirdek de yükseliyor.

TÜİK’e göre Eylül ‘de sepette 318 maddenin fiyatı arttı. Böylece fiyatı artan ürün sayısı 2021’de en yüksek seviyesine çıktı. Çekirdek enflasyon; yükseliyor. Manşet enflasyon 19,58. Dolar 8,86’da durur mu? Kurun düşmesini istemezseniz, düşüremezsiniz.