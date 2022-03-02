İddialı yorumlara mesafe koyun

Rusya Merkez Bankası’nın (RMB) varlıklarının dondurulması, olabilecekler arasındaki en sert yaptırımdı. Böylece, RMB ile yapılacak işlemler yasaklandı. Ruble’yi korumak için kurumun manevra alanı daraldı. Bundan sonra merkez bankasının kullanabileceği cephane bilinmiyor. Finansal açıdan benzersiz olaylar yaşandığı için, spesifik sonuçlar dile getirmek kolay değildir. İddialı piyasa yorumlarına mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Rusya ile finansal ve ekonomik ilişkisi olanlar için sıkıntılı bir dönem başladı. Piyasalar için gözlemlerimi paylaşayım.

Piyasaları sarsan olayların, zannedilenden sık yaşandığını belirteyim. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki ilk önemli olay 1962’deki Küba füze kriziydi. Altmış yılda, elli beş jeopolitik olay gerçekleşti. Dünya piyasalarını temsilen aldığım S&P 500 endeksi, bu tip şoklardan sonra kısa vadede ortalama yüzde 10 düşüyor. Olay gerçekleştikten bir yıl sonra toparlanıyor. Tabii bugün yaşanan savaş, farklı bir ekonomik iklime denk geldi. Ekonomiler hâlâ pandeminin yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Tedarik zincirindeki sıkıntılar, emtialardaki arz-talep dengesizliği devam ediyor. Ek olarak, hisse senetlerindeki yüksek değerlemeler ortadadır. İki hafta önce yayımlanan ‘‘Bu yıl para kazanana bravo’’ başlıklı yazımda, büyük merkez bankalarının politika hatalarının yaratacağı olası piyasa dalgalanmalarından bahsettim. Bu riskin üzerine yanı başımızda savaş çıktı.

Gelişmiş ülkelerdeki enflasyon kanımca zirve seviyelerdeydi. İzlediğim öncü göstergeler patinaj yapıyordu. Rusya ve Ukrayna’nın, enerji ve gıda üretimindeki konumları ortadadır. Hem fiyatlara, hem de tedarik zincirine, kaçınılmaz bir baskı gözüküyor. Fed bu yıl beklentinin altında faiz artışı yapabilir. Fed enflasyonu kontrol altına almak istiyor. Ancak ekonomiyi de resesyona sokmak istemez.