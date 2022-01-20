İdlib’de ilginç gelişmeler…

Ne zaman Ankara’dan Kırım konusunda Rusya’ya ters bir açıklama gelse, Moskova tepkisini hiç beklenmedik bir yerden çıkarıyor.

Yine aynısı oldu;

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk ziyareti dönüşü “Ruslar Kırım’a çöktü” dedi.

Moskova’nın tepkisi Suriye üzerinden geldi; Suriye’deki Rus askeri varlığının sözcülerinden Oleg Juravlyov “İdlib’deki terörist gruplar Tartus ve Lazkiye’ye terör saldırısına hazırlanıyor” dedi.

Rus yetkilinin bu sözleri, Astana mutabakatı ile “teröristlerden temizlenme görevi” Türkiye’ye bırakılan İdlib açısından yeni bir sıkıntılı sürecin gelmekte olduğunu gösteriyor. Türk askerinin de kurulmuş olan güvenlik noktalarında görev yaptığı İdlib, Esad rejim askerleri tarafından kuşatılmış durumda. Bölgeye yönelik Esad ordusu ve Rusya hava kuvvetlerinden yeni bir operasyon beklentisi arttı. Rusya’nın 2 Ocak’ta İdlib’e yönelik hava saldırısında, başta şehrin su dağıtım şebekesi olmak üzere, pek çok kilit hedef yerle bir edilmişti.

İdlib’e yönelik herhangi bir operasyonda, bölgede görev yapan Türk askeri büyük tehlike altında kalabilir. 27 Şubat 2020’de İdlib’e yönelik Rus hava harekatında Türkiye bölgede görev yapan çok sayıda askerini şehit vermişti.

HTŞ TERÖR ÖRGÜTÜ GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

İşin ilginci, İdlib’e yönelik Esad ordusu kuşatması da, Rus tehditleri de sürerken bölgede hakim güç olan Hayat Tahrir El Şam (HTŞ) örgütünün adeta “gövde gösterisi” yapmaya kalkması.

HTŞ, Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde terör örgütü olarak görülüyor. Türkiye de bu kararı resmen kabul etmiş durumda.

Ancak örgütün, boynundaki “terörist” yaftasına rağmen İdlib’de yollar inşa edip, üzerine bir de “açılış” dikkat çekici.

O kadar ki, Arap basınına yansıyan haberlere göre, Halep’i Türkiye sınırındaki Bab El Hava sınır kapısına bağlayan karayolunun 7 Ocak’ta gerçekleşen “açılış törenine”, ABD’nin başına resmen ödül koymuş olduğu HTŞ elebaşı El Golani de katıldı.

El Monitor internet sitesinde yayınlanan ilgili haberle birlikte kullanılan fotoğrafta, El Kaida terör örgütünden ayrılarak, HTŞ’yi kuran El Golani’nin “açılış töreninde” seçtiği kıyafetin de manidar olduğuna dikkat çekilmiş. Emrindeki teröristlere seslenirken geleneksel kıyafetleri tercih eden Terör elebaşısı, “açılış töreninde” Batı tarzı ceket-pantolon ile ortaya çıkmış. Bir yerlere “mesaj verme” kaygısı çok bariz.

İDLİB’DEKİ “VEKALET” SAVAŞLARI…

Ukrayna’da, Bosna-Hersek’te, Batı ile Rusya’nın karşı karşıya geldiğini gören HTŞ, belli ki ensesindeki Rus tehdidine karşı –resmen terör örgütü olarak da görülmesine rağmen- Batı’ya yanaşma çabasına girmiş.

Batı ülkelerinin Irak’ta ve Suriye’deki terör örgütlerine desteğine ilişkin yakın tarihe bakıldığında, bu çaba hiç şaşırtıcı değil;

Hem ABD’nin, hem de Avrupa Birliği’nin terör listesinde olan PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı PYD-YPG’ye yönelik Batı desteği malum. Fırat’ın doğusuna, PYD-YPG’ye durmaksızın giden silah ve mühimmat yüklü tırlardan bir kısmının da İdlib’e, kendisine gönderilmesini umuyor olabilir HTŞ terör örgütü.

Tam da burada, asıl sorulması gereken sorular ortaya çıkıyor.

HTŞ terör örgütü elebaşının “açılışını” yaptığı ve 2 milyon dolara mal olduğu söylenen karayolunu kim inşa etti? 2 milyon dolarlık finansman nasıl sağlandı?

Bu sorunun yanıtı, Türkiye’nin yanı başındaki İdlib’de yaşanan “vekalet savaşlarının” da gidişatını belirleyecek kadar kritik önemde.

Suriye’de iç savaşın başından bu yana, hem Batı ülkelerinin, hem de bizzat AK Parti hükümetinin attığı yanlış adımlar, Rusya’nın Suriye’de kontrolü ele geçirmesini sağladı.

Şimdilerde, Esad yönetimi ile daha birkaç hafta önce imzaladığı Kuşak-Yol projesi anlaşması ile Çin de Suriye’ye kalıcı olarak giriyor.

Ukrayna’dan sonra, Suriye’de de yeni bir Batı-Rusya/Çin vekalet savaşı kapıda.

Üstelik Suriye, Türkiye’ye Ukrayna’dan daha yakın. Buna bir de Türkiye’deki milyonlarca Suriyeli sığınmacı ile İdlib’in karışması halinde gelecek yenilerini ekleyin;

Durum çok kritik, çok karamsar, çok ciddi…