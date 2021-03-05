İdris Yamantürk: GÜRİŞ’i var eden bir insan...

İdris Yamantürk, Cumhuriyet Türkiyesi’nde yokluklar içinde başlayan, yılmaz bir iradenin başarı öyküsünü yazdı... Müteahhitlik, ağır makine, sigortacılık, pazarlama, turizm ve otomotiv yan sanayinde 5 bin çalışanıyla geniş bir alana yayıldı.

İdris Yamantürk 1925 yılında Çamlıhemşin’in Ortan Köyü’nde dünyaya geldi. Bölgenin şartları nedeniyle ilkokula geç başladı. 10 yaşındayken babası vefat etti. İlkokul sonrası Hopa Ortaokulu’na gitti. İkinci sınıftayken Devlet Parasız Yatılı sınavını kazandı, 1946 yılında Erzurum Lisesi’nden mezun oldu. İTÜ Elektrik Fakültesi’ne girdi. Üniversiteyi Sümerbank bursuyla tamamladı. Son sınıfta iş hayatına atıldı. 1952 yılında Etibank Çatalağzı Termik Santralı’nda çeşitli sahalarda işletme mühendisliği yaptı. 1953 yılında askere gitti. Burslu okuduğu için devletten izin alarak özel sektörde çalışmaya başladı. 1955’de Türkan hanımla (Dervişoğlu) ile evlendi. 1956 yılında girişimci olarak serbest çalışmaya başladı. 1957 yılında “İdris Yamantürk’’ adıyla ilk şirketini kurdu. 1958’de GÜRİŞ şirketinin kuruluşunu gerçekleştirdi. GÜRİŞ, altyapı tesisleri, sanayi tesisleri, HES’ler, termik santrallar, sulama ve su arıtma tesisleri, yollar inşa ederek çok yönlü çalışmalar yaptı. 100’e yakın alt yapı yatırımı gerçekleştirdi. GÜRİŞ İnşaat Mühendislik, GÜRİŞ Makine Montaj, Parsan Makine Parçaları, GÜRİŞ İthalat- İhracat ve Pazarlama, Merkez Sigorta, Nil Mühendislik, Omtaş Otomotiv, Toprak Mermer Sanayi gibi kuruluşları kurdu, başarılı kıldı. Yamantürk, 2011 yılında bu şirketleri GÜRİŞ Holding çatısı altında topladı. Müteahhitlik, ağır makine, sigortacılık, pazarlama, turizm ve otomotiv yan sanayinde 5 bin çalışanıyla geniş bir alanı kapsadı. Yurtdışında da Irak, Libya, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan’da fabrika kurdu. İdris Yamantürk, çeşitli kuruluşların üyesi olarak, sosyal çalışmalar yaptı. Bunlar arasında İTÜ Vakfı, Türk Dostu Vakfı vardı. Yanı sıra Türkiye Müteahhitleri İşverenler Sendikası’nın kuruluşunda yer aldı. Osman Çakır’ın hazırladığı “Türk Milletine Borcum Var: Bir Cumhuriyet Çocuğunun Hayat Hikayesi” kitabında yaşam öyküsü ve yaşadıkları anlatılıyor. Yamantürk 12 Şubat 2021’de 96 yaşında vefat etti. Yokluklar ve zorluklar içinde başladığı yaşamını başarılı bir iş insanı olarak sürdürüp çok önemli projelere imza atan bir iş insanı olarak iz bıraktı.

DÜNYA olarak onu anmayı görev biliyoruz.

GÜNÜN NOTU:

AB’nin karbon gazı emisyonu lisans fiyatlarının tonu son 6 ay içinde 15 dolardan 49 dolara çıktı. Bunlar 2021 büyüme hızı için çok şey söylüyor