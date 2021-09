İEF, enternasyonal kimliğini İş Günleri ile güçlendiriyor

Türkiye’nin ilk fuarının 1936 yılındaki açılış törenini gösteren siyah-beyaz fotoğrafta Kültürpark’ın kapısında kocaman harflerle “Arsıulusal İzmir Fuarı” yazıyor. Bu isim zaman içinde İzmir Enternasyonal Fuarı’na dönüştü. Her ikisi de fuarın uluslararası kimliğine işaret ediyor. İEF, her zaman bu yönüyle ön plana çıktı. Ülkeler, şirketler yeniliklerini İEF’te yarıştırdılar. Yaklaşık 70 yıl boyunca bu durum böyle sürdü. Sonra sektörel fuarlar başladı, iletişim olanakları gelişti. Bugün artık herkesin cebinde, masasının üstünde bir uluslararası fuar var. Hepimiz istediğimiz anda binlerce kilometre uzakta meydana gelmiş yenilikleri, yeni geliştirilmiş teknolojileri görebiliyoruz, ekonomik gücümüz elveriyorsa da birkaç tuşa basıp tedarik edebiliyoruz.

Böyle bir ortamda İEF’nin eski fonksiyonlarını yerine getirmesi beklenemez elbette. Fakat beklenemeyecek bir başka şey de İEF’ten vazgeçmek. İzmirliler yıllardır İEF’in nasıl eski görkemli günlerine kavuşacağını tartışırlar, ama hiç kimsenin aklına ‘düzenlemeyelim artık’ demek gelmez. Çünkü İEF cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasıdır İzmir’e. O yüzden başta yerel yönetimler ve iş dünyası örgütleri olmak üzere her yıl nasıl daha iyi hale getiririz diye canla başla çalışırlar. Hem ekonomi hem de eğlence boyutuyla ilgili yoğun bir program hazırlanır.

Geçen yıl pandemi gölgesinde sönük bir İEF geçirdik. Kısıtlamaların etkisi hemen her etkinlikte hissedildi. Bu yıl da pandemi bir miktar hissedilse de daha canlı bir fuar yaşayacağımız görünüyor. Bugün İEF’in ilk günü. Fakat her yıl olduğu gibi İEF bu yıl da bir gün önce başladı. Kafanız karışmasın. Her yıl İEF kapsamında İzmir İş Günleri gerçekleştirilir ve bu etkinlik fuarın resmi açılışından bir gün önce başlar.

Dün başlayan ve bugün sona erecek olan etkinlik kapsamında iş dünyası temsilcileri 6 oturumda güncel ekonomik, ticari konuları masaya yatırıyorlar. Ayrıca işadamları arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiriliyor. 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde 100 ülkeden bin 500’den fazla işadamı ticari ilişkiler geliştirmek için bir araya gelecek.

Bu sene, fuar bir ilke daha imza atacak. Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi’nin 4’üncüsü, Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenecek. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve diğer paydaşlar katılacak. Fuarın bir diğer ilginç etkinliği ise oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan “Next Game Startup Girişimcilik Yarışması” olacak. Yarışmanın finali 12 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, Mogambo geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinliklerle İEF, 10 gün boyunca İzmirlilere ticaret ve eğlence dolu zamanlar yaşatacak.

Dünya savaşları atlatmış, küresel krizlerden başarıyla çıkmış olan İEF’nin 90. randevusunun her zamankinden coşkulu geçmesini bekliyoruz.